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Андрей Аршавин
Текст: «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Аршавин рвётся к чемпионству и на чемпионат мира? Главное — в обзоре дня

«Спартак» упустил победу в Ростове, «МС» установил рекорд АПЛ, Аршавин рвётся в сборную, а Венгер умаслил болельщиков.
29 октября 2017, воскресенье. 00:15 Футбол

«Спартак» упустил победу над «Ростовом»

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
28 октября 2017, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2 : 2
Спартак М
Москва
1:0 – Ионов – 20, 1:1 – Фернандо – 31, 1:2 – Глушаков – 34, 2:2 – Вилюш – 87

«Спартак» упустил победу над «Ростовом» в матче 15-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2. Жёлто-синие не смогли победить в девятом матче турнира подряд.

В середине первого тайма Александр Бухаров с левого края вошёл в штрафную и прострелил на Алексея Ионова, который в касание из-под Георгия Джикии попал точно в дальний угол. На 31-й минуте Фернандо подкараулил отскок у штрафной и могучим ударом с 27 метров вколотил мяч в верхний угол ворот.

Две минуты спустя Марко Петкович вырезал подачу с фланга, Луис Адриано выиграл борьбу в воздухе и скинул мяч на Дениса Глушакова, который с центра штрафной пробил точно в угол. В концовке Жан Маер с углового навесил во вратарскую, Мацей Вилюш выиграл позицию у Петковича и головой вколотил мяч в сетку.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Марсьяля

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Подопечные Жозе Моуринью одержали победу с минимальным счётом, прервав семиматчевую беспроигрышную серию команды Маурисио Почеттино в АПЛ.

Единственный гол в этом матче был забит на 81-й минуте — точным ударом отметился француз Антони Марсьяль.

Идущий на втором месте в таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» теперь опережает «Тоттенхэм» на три очка. Отставание от «Манчестер Сити» составляет два очка.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
28 октября 2017, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Марсьяль – 81

Венгер умаслил болельщиков

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который ранее на этой неделе сообщил, что не исключает своего ухода из клуба в конце сезона, выразил желание ещё раз выиграть английскую Премьер-лигу прежде, чем уйти из команды. Об этом француз сообщил на ежегодной встрече с болельщиками «Арсенала».

«Хочу выиграть английскую Премьер-лигу ещё раз до того, как меня отсюда выгонят. Мне всегда есть, что доказывать. Если вы мне предложите сыграть четыре на четыре, то увидите, что я буду пытаться у вас выиграть. Можем сыграть и один на один, если хотите. Желание соревноваться является моей потребностью.

Меня никогда не интересовала финансовая сторона. Если бы дело было в деньгах, меня бы здесь сейчас не было», — приводит слова Венгера The Guardian.

Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» сохранить интригу в чемпионской гонке

В матче 32-го тура чемпионата Казахстана «Астана» принимала на своём поле «Кайрат». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Айбол Абикен и Жерар Гоу. Российский нападающий Андрей Аршавин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей, когда «Кайрат» забивал первый мяч.

В случае победы или ничьей «Астана» бы за тур до конца чемпионата досрочно гарантировала себе первое место в турнирной таблице, однако «Кайрат» благодаря победе сохранил теоретические шансы на чемпионство в последнем туре. «Астана» находится на первом месте в турнирной таблице с 76 очками, «Кайрат» (75) занимает вторую строчку.

Посмотреть видео можно на канале PFLK TV в Youtube.

«Ювентус» на «Сан-Сиро» обыграл «Милан» благодаря дублю Игуаина

«Ювентус» обыграл «Милан» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:0 в пользу туринской команды.

Оба гола забил нападающий Гонсало Игуаин. В первом тайме аргентинец поразил ворота соперника после передачи от Пауло Дибалы, а во второй половине игры с линии штрафной площади точно пробил в ближний угол ворот «Милана».

«Ювентус» набрал 28 очков и сравнялся по баллам с лидирующим в таблице «Наполи». «Милан» (16) располагается на восьмой позиции.

Италия - Серия А. 11-й тур
28 октября 2017, суббота. 19:00 МСК
Милан
Милан
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 – Игуаин – 23, 0:2 – Игуаин – 63

«Манчестер Сити» установил рекорд английской Премьер-лиги

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вест Бромвич Альбион» в матче десятого тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «горожан».

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы, набрав 28 из 30 очков при разнице мячей «+29», показала лучший старт в истории АПЛ. До этого ни одному клубу не удавалось добиться таких цифр после первых десяти туров Премьер-лиги, которая была создана в 1992 году.

В следующем туре чемпионата «Манчестер Сити» дома примет «Арсенал» (5 ноября).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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