Аршавин рвётся к чемпионству и на чемпионат мира? Главное — в обзоре дня

«Спартак» упустил победу над «Ростовом»

«Спартак» упустил победу над «Ростовом» в матче 15-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2. Жёлто-синие не смогли победить в девятом матче турнира подряд.

В середине первого тайма Александр Бухаров с левого края вошёл в штрафную и прострелил на Алексея Ионова, который в касание из-под Георгия Джикии попал точно в дальний угол. На 31-й минуте Фернандо подкараулил отскок у штрафной и могучим ударом с 27 метров вколотил мяч в верхний угол ворот.



Две минуты спустя Марко Петкович вырезал подачу с фланга, Луис Адриано выиграл борьбу в воздухе и скинул мяч на Дениса Глушакова, который с центра штрафной пробил точно в угол. В концовке Жан Маер с углового навесил во вратарскую, Мацей Вилюш выиграл позицию у Петковича и головой вколотил мяч в сетку.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Марсьяля

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».



Подопечные Жозе Моуринью одержали победу с минимальным счётом, прервав семиматчевую беспроигрышную серию команды Маурисио Почеттино в АПЛ.



Единственный гол в этом матче был забит на 81-й минуте — точным ударом отметился француз Антони Марсьяль.



Идущий на втором месте в таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» теперь опережает «Тоттенхэм» на три очка. Отставание от «Манчестер Сити» составляет два очка.

Венгер умаслил болельщиков

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который ранее на этой неделе сообщил, что не исключает своего ухода из клуба в конце сезона, выразил желание ещё раз выиграть английскую Премьер-лигу прежде, чем уйти из команды. Об этом француз сообщил на ежегодной встрече с болельщиками «Арсенала».



«Хочу выиграть английскую Премьер-лигу ещё раз до того, как меня отсюда выгонят. Мне всегда есть, что доказывать. Если вы мне предложите сыграть четыре на четыре, то увидите, что я буду пытаться у вас выиграть. Можем сыграть и один на один, если хотите. Желание соревноваться является моей потребностью.



Меня никогда не интересовала финансовая сторона. Если бы дело было в деньгах, меня бы здесь сейчас не было», — приводит слова Венгера The Guardian.

Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» сохранить интригу в чемпионской гонке

В матче 32-го тура чемпионата Казахстана «Астана» принимала на своём поле «Кайрат». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В составе победителей голы на свой счёт записали Айбол Абикен и Жерар Гоу. Российский нападающий Андрей Аршавин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей, когда «Кайрат» забивал первый мяч.



В случае победы или ничьей «Астана» бы за тур до конца чемпионата досрочно гарантировала себе первое место в турнирной таблице, однако «Кайрат» благодаря победе сохранил теоретические шансы на чемпионство в последнем туре. «Астана» находится на первом месте в турнирной таблице с 76 очками, «Кайрат» (75) занимает вторую строчку.

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«Ювентус» на «Сан-Сиро» обыграл «Милан» благодаря дублю Игуаина

«Ювентус» обыграл «Милан» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:0 в пользу туринской команды.



Оба гола забил нападающий Гонсало Игуаин. В первом тайме аргентинец поразил ворота соперника после передачи от Пауло Дибалы, а во второй половине игры с линии штрафной площади точно пробил в ближний угол ворот «Милана».

«Ювентус» набрал 28 очков и сравнялся по баллам с лидирующим в таблице «Наполи». «Милан» (16) располагается на восьмой позиции.

«Манчестер Сити» установил рекорд английской Премьер-лиги

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вест Бромвич Альбион» в матче десятого тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «горожан».



Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы, набрав 28 из 30 очков при разнице мячей «+29», показала лучший старт в истории АПЛ. До этого ни одному клубу не удавалось добиться таких цифр после первых десяти туров Премьер-лиги, которая была создана в 1992 году.



В следующем туре чемпионата «Манчестер Сити» дома примет «Арсенал» (5 ноября).