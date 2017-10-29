Ещё один удар между ног. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА

Благодаря ничьей с «Ростовом» команда Карреры за первый круг потеряла больше очков, чем за весь чемпионский сезон.

Самое смешное, что приходилось слышать за последнее время, – это сообщения о беспроигрышной серии «Спартака». Она, оказывается, длится сколько-то там матчей, обновляет какие-то там рекорды и радует немало странных людей. Странных, потому что из последних девяти матчей РФПЛ чемпион выиграл всего три. Потому что в этот промежуток времени команда Карреры не победила «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Амкар». Потому что к 15-му туру было потеряно 21 очко – столько же, сколько за весь прошлый сезон. Но и это результат удалось обновить в заключительном матче круга. Кстати, беспроигрышная серия тоже продолжается, но разве это всё ещё повод для гордости?

«Спартак» включился на пять минут. Этого оказалось мало Чемпион снова пропускает два мяча. «Ростов» снова выезжает на стандартах.

***

Заранее можно было угадать, какие комментарии придут из «Спартака» и лично от Массимо Карреры. Что команда хорошо играла, но мяч в концовке был пропущен в результате нелепых индивидуальных ошибок. Что на чемпиона все настраиваются особенно. Что противостоял сильный и крепкий соперник.

Такое ощущение, что в этом сезоне РФПЛ «Спартак» участвует в параллельном чемпионате России по отговоркам. Ведь, во-первых, «Тосно», СКА, «Анжи», «Амкар» — это бедные, наскоро собранные команды, а «Ростов» — уже не «мужики», которые возили «Баварию», а абсолютно худшая команда осени, которая не побеждала с 12 августа и за 2,5 месяца забила 4 мяча. И Промесу, Фернандо, Адриано, Таски и другим большим звёздам должно быть неважно, как и кто на них настраивается. Ещё бы еле профессиональный Нальчик вспомнили, у которого ещё недавно не было денег даже на бинты.

УГ-трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России и наш футбол – покойтесь с миром.

Во-вторых, индивидуальные ошибки, расхлябанность и невезение могут быть эпизодическими, но «Спартак» продолжает системно терять очки на последних минутах. Вот с «Амкаром» в прошлом туре подфартило – судья не назначил пенальти на Идову, а на Дону произошло как раз то, к чему все уже привыкли.

В-третьих, что бы ни говорил главный тренер, но ошибки, их авторы и их причины от матча к матчу практически не меняются.

Для наглядности хорошо подойдет первый гол «Ростова».

***

1. Таски делает слишком уверенный пас через центр, обрезает команду и получает контратаку. Разве для центрального защитника это первая рисковая потеря в этом сезоне РФПЛ?

2. Ионов набирает ход по флангу, его пытается догнать Петкович, а параллельным курсом в центральную зону должен смещаться и страховать Фернандо. Но он не меняет темпа, доигрывает эпизод трусцой и смотрит, как мяч будут забивать примерно из его зоны. Разве мы не видели этой бразильской отстранённости в предыдущих матчах?

3. В момент паса на Бухарова Петкович достаёт игрока «Ростова», но теряется, застывает в полупозиции и пропускает рывок Ионова на гол. Для кого-то ещё новость, что новичок пока не выглядит готовым для «Спартака»?

К месту, конечно, поспевает Джикия, но получает удар между ног, потому что заблокировать всё он просто не в состоянии. В нынешнем «Спартаке» Георгий вообще похож на вратаря команды-аутсайдера, который выглядит особенно ярко, потому что ему постоянно приходится спасать. Возможно, именно в этом феномен популярности молодого защитника – ведь в его игре пока нет изыска, но зато есть очевидное желание и самоотверженность, которые на фоне значительной части команды выводят его на другой уровень.

Почему Джикия – будущий капитан «Спартака». А может, и сборной России Как пройти все круги ада в российском футболе, но оказаться в «Спартаке».

***

Удручают и лидеры. Можно восхищаться Фернандо, Адриано и особенно Квинси в матче Лиги чемпионов с «Севильей» — их отдачей, лаконичностью действий, игрой на команду. Но давайте вспомним последнее удачное выступление того же Промеса в РФПЛ?

За всю осень он забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас, впустую отбегав со СКА, «Тосно», «Амкаром» и «Ростовом». А ведь ещё был спарринг с Нальчиком из второй лиги, где Квинси запомнился разве что пренебрежительной реакцией на жёсткий подкат защитника, как будто тот должен был сто раз подумать, прежде чем вступать в единоборство со звездой.

Фото: spartak.com

Да, Промес – особенный, уникальный игрок для нашего футбола, к нему сейчас особое внимание защитников, но почему его магия и бесшабашность, которые так чувствуются в Лиге чемпионов, исчезают в РФПЛ? Интересно ли ему вообще играть в этой лиге и с этими партнёрами? Очевидно, что уже не так, как раньше. И это печально, учитывая, что именно рядом с ним русские, надёжные работяги типа Глушакова и Комбарова провели лучший сезон в карьере.

***

До сих пор не до конца понятно, дружно ли функционирует интернациональный, слепленный блоками тренерский штаб. Есть ли доверие между ассистентом от клуба Романом Пилипчуком и приглашённым Массимо Каррерой Атило Мальфатти, который до «Спартака» тренировал в «Ювентусе» детей? Действительно ли есть взаимопонимание между тренерами по физподготовке Джорджо Д`Урбано и Хавьером Нойей? Или, точнее, есть ли у них обоих достаточный контакт с игроками и медицинским штабом?

Чувствуют ли игроки «Спартака», что приобретённые главным тренером и руководством новички способны усилить клуб?

Нам говорят, что всё хорошо, хотя в этом ничего удивительного, ведь за иные комментарии в контрактах прописаны штрафы. Но почему футболисты «Спартака» продолжают травмироваться? Почему команда пропускает в неизменные отрезки времени и теряет очки в играх с аутсайдерами? Почему бедняга Петкович делает ключевые ошибки даже в тех матчах, когда неплохо играет? Почему «Спартак» теряет игроков при стандартах на последних минутах? Почему так хорошо разрекламированные Роша и Пашалич не способны заменить уставших в матче с «Ростовом»? Почему Каррера говорит об одних и тех же проблемах, но не может их исправить? Почему «Спартак» с его убойным составом и грандиозным тренером всё никак не может догнать рассыпающийся ЦСКА?

«Арсенал» — кошмар фаворитов! Теперь от туляков пострадал ЦСКА «Арсенал» впервые отбирает очки у ЦСКА, и сразу – по максимуму!

Есть два предположения:

1. РФПЛ вместе с этими сухими и жёсткими «Тосно», «Амкарами», СКА спартаковским звёздам стал просто в тягость.

2. Главный тренер пока не понимает, как разобраться с командой в год после чемпионства.

Но, скорее всего, здесь и то, и другое, что, впрочем, никак не повлияет на продление этой радостной беспроигрышной серии в Севилье. В Лиге чемпионов будет другой «Спартак» — вот увидите.