«Урал» может попасть в зону Лиги чемпионов. Как такое возможно?

После матча ЦСКА и «Зенита» в прошлом туре «твиттер» «Урала» оставил такой забавный комментарий.

Шутки шутками, а екатеринбуржцы сейчас находятся в трёх очках от зоны Лиги чемпионов. И, конечно, вряд ли задорному коллективу Александра Тарханова получится задержаться тут надолго, но успех записного середняка невозможно не отметить.

Нахождение «Урала» в четвёрке сильнейших логически объяснить сложно. Команда позволяет бить по своим воротам огромное количество раз, а по цифрам xG в атаке занимает всего восьмое место. Тем не менее попробуем выделить несколько пунктов, которые позволили «Уралу» так удачно провести первый круг чемпионата.

Нахождение «Урала» в четвёрке сильнейших логически объяснить сложно.

1. Тренер

Огромный респект Тарханову. Его команда не только добивается неплохих результатов, но на неё ещё и приятно смотреть. «Урал» — сбалансированный и умный коллектив. Здесь редки глупые выносы на столба и игра на подборах. Не обладая великолепным подбором исполнителей, «Урал» старается играть в комбинационный футбол. Сам Тарханов знает о своих футболистах всё, вплоть до того, когда у кого и когда была какая травма. Отсюда – идеально эргономичное использование имеющихся ресурсов. Но, конечно, вряд ли бы у Тарханова получилось добиться таких успехов с игроками уровня ПФЛ. В «Урале» хватает мастеров, которые не потерялись бы в наших топ-клубах.

2. Бикфалви

Определённо самый недооценённый футболист РФПЛ. Виталий Кварцяный редко кого хвалит, но Бикфалви отмечал как игрока с мозгами, который чувствует голевую ситуацию и находится в эпицентре событий. Эрик – главная фигура этого «Урала». 30-летний румын выходил в опорной зоне, играл плеймейкера и даже нападающего. И везде был полезен.

Голодный художник. Больше, чем он, забили только Промес и Кокорин Наконец-то есть повод хвалить тотально недооценённого игрока.

Бикфалви постоянно ищет свободные зоны, предлагает себя для паса и, получив мяч, тут же переводит его в другую свободную зону. В жёстких построениях Тарханова только Эрику позволено свободно перемещаться по полю. Потому что так умно действовать в зонах, как это делает он, мало кто может не только в «Урале», но и во всей лиге. По цифрам packing Бикфалви – пятый игрок нашего чемпионата. Ну и пять забитых мячей и звание лучшего бомбардира команды – как приятный бонус.

Илья Кутепов против Эрика Бикфалви Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

3. И не только Бикфалви

Но «Урал» — не та команда, которая завязана исключительно на одном игроке. Выделим ещё несколько важных фигур.

Первый – камерунец Петрюс Бумаль, думающий игрок, мастерски владеющий пасом. Чем-то похож на Бикфалви, но действует ближе к своим воротам и помогает устанавливать контроль над мячом. Он – глубинный дирижёр, определяющий векторы атаки и строящий эти векторы самыми разнообразными способами.

Когда соперник жёстко атакует в центре Бумаля и Бикфалви, накрывая их в момент приёма мяча, игра «Урала» разлаживается.

Вторые – крайки Кулаков и Меркулов, выбивающие сумасшедшие цифры по отрезанию соперников и приёму мяча. Оба создают ширину поля и позволяют Бикфалви и Бумалю находиться в топе самых полезных игроков лиги.

Третий – болгар Николай Димитров, который на пару с Кулаковым рвёт и мечет на правом фланге. Не случайно Кулаков с Димитровым находятся на втором и третьем местах (после Бикфалви) по количеству отрезанных игроков соперника в финальной трети. Димитров так ещё и лучший по отрезанию пасом защитников – 53 за 14 туров. Больше только у короля Екатеринбурга, имя которого лишний раз уже даже лень писать. А ещё есть классные дриблёры Глушков и Чантурия, неплохо двигающие мяч за счёт индивидуального мастерства.

Вирус миролюбия. Ничьи «Урала» прервали серию гостевых побед ЦСКА ЦСКА впервые в новом сезоне не сумел победить в гостях. «Урал» продолжает беспроигрышную серию в нынешнем чемпионате России.

Конечно, у «Урала» есть и определённые проблемы. Защита порой по-прежнему допускает детские ошибки, что не вяжется с озвученными президентом задачами попасть в еврокубки. Тем не менее игроки основы Ароян и Балажиц здорово владеют первым пасом и порой выпиливают очень качественные диагонали.

Вторая проблема – отрезанные от команды нападающие. Владимир Ильин, которого ещё недавно активно сватали в сборную, непродуктивен не только по основным показателям (всего 1 гол в 10 играх), но и по продвинутым. Ильин нечасто цепляется за мяч и слабо взаимодействует с полузащитниками. С этим надо что-то делать.

Селекционная служба «Урала» — одна из лучших в лиге.

Третье – уязвимость при прессинге. Когда соперник жёстко атакует в центре Бумаля и Бикфалви, накрывая их в момент приёма мяча, игра «Урала» разлаживается – лидеры вынуждены пасовать защитникам, а те выносят на Ильина, который проигрывает большую часть единоборств. Так было в играх со «Спартаком» и «Локомотивом», двух матчах, в которых «шмели» не смогли зацепить очки. Команды попроще пытаются действовать в той же манере, но получается у них редко. Потому на игроках «Урала» за 14 туров совершено уже 218 нарушений. Больше, чем на футболистах любой другой команды РФПЛ.

Кто меньше всех фолит и другие любопытные цифры РФПЛ Ключевые статистические показатели РФПЛ по итогам 13 туров.

4. Грамотная селекция

Селекционная служба «Урала» — определённо одна из лучших в лиге. В каждом матче красующийся рядом со скамейкой запасных президент клуба Григорий Иванов не может выделять миллионы евро на укрепление команды, зато всей душой переживает за результат. Вы же помните финал Кубка с «Локомотивом»?

Отсюда – грамотная работа селекции и правильное расходование небольших средств. Мало кто в РФПЛ может так толково жить при таком скромном бюджете. Transfermarkt оценивает состав «Урала» в 18,5 млн евро. Это при том, что за последние пять сезонов клуб потратил на приобретения чуть больше миллиона. Бикфалви, Куклаков, Ильин, Манучарян, Евсеев, Годзюр, Чантурия, Балажиц, Бумаль, Григорьев – за всех этих игроков «Урал» не заплатил ни копейки.

5. Желание прогрессировать

Оно видно невооружённым взглядом. Григорий Иванов заявил, что команда будет бороться за еврокубки, и пока у неё это получается. Несмотря на ряд деталей, которые Тарханову ещё предстоит уладить (и некоторые он решает, например используя Бикфалви и Евсеева в атаке вместо Ильина), у «Урала» есть неплохие перспективы зацепиться за Лигу Европы, а там, при грамотном вложении, закупить ряд сильных игроков и выйти на новый уровень. «Ростов» показал, что можно играть в Лиге чемпионов и при огромных финансовых трудностях. У «Урала» таковых нет, как нет и Бердыева. Зато есть Тарханов и команда понимающих и любящих его игроков.

Потому почему бы и нет?

В статье использованы данные паблика «Пыльный чердак».