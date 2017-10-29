«Локо» и «Зенит» – правда лучшие в Премьер-Лиге. Всего три аргумента

Во внезапном золотом матче первого круга «Зенит» – ожидаемый гость. Если верить книге Саймона Купера и Стефана Шимански, команда с самой большой зарплатной ведомостью в чемпионате ожидаемо должна быть лидером, ничего неожиданного тут нет, так что и в тексте о нём будет меньше. Зато «Локомотив» в лидерах кажется аномалией. Юрий Сёмин продолжает контры с Ильёй Геркусом и настолько стоек, что бракует трансфер игрока под сборную России, потому что есть Борис Ротенберг. Обстановка вокруг клуба такая, что концерты, барбекю, гамаки и бутерброды для журналистов в Черкизово почему-то обсуждают чаще игры. Футбол порой серый, как сентябрьский Копенгаген (там «Локо» соответствовал городу). Дома «железнодорожники» улетают с платформы, когда к ним приезжают «Амкар» и «Тосно» – претендент на золото берёт здесь очки не глядя.

Юр Палыч, несмотря на пенсионный возраст, в полном порядке. Лишь один компонент игры «Локомотива» заставляет рыдать – работа опорной зоны. Игорь Денисов и Дмитрий Тарасов дополняют друг друга по качествам, но не чувствуют перемещения друг друга – так возникают громадные пустые квадраты в стратегически важной «зоне 14» перед штрафной. Но пока центр поля валится, остальные линии работают, как часы. На цифрах план «Локомотива» виден лучше – более того, сильные стороны «Зенита» и «Локо» во многом схожи.

«Локомотив» не теряет очки. Это надолго? Сёмин, Миранчук и максимально полезный Тарасов ответят в Казани.

Самые качественные удары по воротам

Главный двигатель xG-статистики Майкл Кэйли начал пропагандировать модель подсчёта ожидаемых голов в середине 2010-х. Юрий Сёмин драл эти ваши иксджи в начале 2000-х. Вряд ли на руках у тренера «Локомотива» были математические модели, где каждому удару присваивался определённый числовой вес, но Сёмин работал, как настоящий прагматик: ставил качество ударов выше количества. В Лиге чемпионов «Локо» был столь же прагматичен – из шести голов с игры в групповом турнире ЛЧ-2003/04 четыре красно-зелёные забили из ситуаций, награждаемых большим xG-весом. Ещё один мяч был забит с пенальти. Кэйли был бы доволен.

Прагматизм Сёмина сколотил тренерский стиль Игоря Черевченко. Его «Локомотив» тоже часто был унылым в атаке, особенно когда нужно было взломать защиту аутсайдера. Черевченко перестарался и сделал команду совсем машинно-бездушной, без простора для творчества (главным пострадавшим стал Ману Фернандеш), но шансы с ударных точек «Локо» создавал так же качественно, как и сейчас. Возвращаясь в Черкизово, Сёмину не надо было даже полностью перестраивать стиль игры – достаточно было косметически отремонтировать состав.



Влияние Сёмина помогло «Локомотиву» включиться в чемпионскую гонку. «Локо» и «Зенит» – две лучшие команды Премьер-Лиги по среднему весу одного удара. Словами попроще, их удары самые опасные в нашем чемпионате. Вес удара «Зенита» – 0,0970 xG, «Локомотива» – 0,0963. Чтобы было с чем сравнить: «Краснодар» создаёт удары с ужасным средним коэффициентом 0,0706 xG, ЦСКА – 0,0815 xG, «Спартак» – 0,0822 xG. Одной команде систематически запирают все подходы к штрафной площадке, у двух других есть Витиньо и Денис Глушаков, чей девиз – «бей в любой непонятной ситуации».



Ещё статистический штрих: «Зенит» и «Локомотив» – лидеры чемпионата по количеству ударов из вратарской площадки. Петербуржцы нанесли оттуда 22 удара за сезон, «Локо» – 17. Атака «железнодорожников» с Сёминым стала более сочной (приехали Ари, Фарфан, Эдер, раскрылись братья Миранчуки, встряхнулся Ману Фернандеш), но главное её качество – доводить подходы к штрафной до прагматичного завершения. Из вратарской «Локо» забил уже 7 мячей, и гол Алексея Миранчука «Краснодару» уже типичен. Здесь важен даже не сам завершающий удар, а расположение игроков в штрафной. Трое дежурят в dangerzone, самом опасном прямоугольнике штрафной площадки, а Фернандеш туда вбегает и становится четвёртым.

В текущем сезоне «Локомотив» – третий по созданию явных голевых моментов и всего четвёртый по xPoints, то есть ожидаемым очкам, но история «железнодорожников» объясняет пользу xG для оценки команд на дистанции. Если верить таблице ожидаемых очков образца прошлого сезона, «Локо» должен был идти весь прошлый сезон вторым-третьим и вообще не пропускать вперёд «Спартак». Над таблицей уныло ехидничали прошлой зимой, но собирать урожай прошлогодних цифр нужно именно сейчас. «Спартаку» везло в золотом сезоне и перестало везти в нынешнем, несмотря на рост количества острых моментов – результат можно подсмотреть в реальной таблице с реальными очками. С «Локо» случилось ровно наоборот.

Лучшее влияние на команду по ходу матчей и под матчи

Юрий Сёмин и Роберто Манчини – редкие тренеры в чемпионате, жонглирующие разнородными тактическими схемами, причём у Сёмина необычная интерпретация тактики. Часто преимущество 3-4-2-1, захватившей мир, перед 4-2-3-1 объясняется так: при трёх центральных защитниках гарантированно участвуют в атаке семь игроков, а при надобности – восьмой, один из крайних центральных защитников (так атаковал «Ювентус» Конте, например). При четвёрке же обычно задействуется на одного игрока меньше. Сёмин понимает схему по-своему: играя против аутсайдеров, он выстраивает схему 4-2-3-1, где в атаке участвует сразу восемь футболистов. Посмотрите на список игроков, выходивших на флангах защиты, и план Сёмина станет понятен: переучиваемые вингеры Лысов и Фарфан, переученный по ходу прошлого сезона вингер Игнатьев, давно переученный вингер Рыбус. И любящий подключаться Виталий Денисов.

Адаптация к двум схемам стала козырем «Локомотива» – на старте сезона Сёмин собрал девять лишних очков на переходе с 3-4-2-1 на 4-2-3-1 по ходу матчей. Трижды жертвой становился Баринов, уступавший место на поле Антону Миранчуку, и Сёмин напрямую говорил, что так пытался усилить атаку. Когда «Локомотив» устроил порку «Спартаку», Баринов и Миранчук уместились на поле вместе – и оба удачно пережили смену тактики и позиций.



Рука Сёмина в контроле хода матчей заметна: он регулирует игру команды и предматчевыми решениями, и сменой тактики, и давлением на уязвимые места соперника. Лучшая тактическая история «Локомотива» в нынешнем сезоне сохранилась с летнего матча против ЦСКА – таргетменом при длинных передачах Гилерме стал Дмитрий Тарасов. Две голевые атаки «Локо» начинались одинаково: Тарасов выигрывал воздух, скидывал мяч вперёд, затем мяч быстро доводился до чужой штрафной – и оставалось только вынимать.

За весь сезон не сработали только два хода Сёмина: Антон Миранчук в опорной зоне против «Урала» (Бикфалви и его армия получили слишком много пространства) и правый защитник Рыбус в Уфе. Всё остальное работает. Сёмин понимает, как ротировать атаку, когда нужен мощный Эдер, а когда – более подвижный и полезный в прессинге Фарфан. Если команда проигрывает, Сёмин приходит к древнему ходу – переводит в атаку центрального защитника. Футбольные исследователи уверены, что такой шаг и переход на навал вообще никак не помогает забить спасительный мяч, но у Соломона Кверквелии получается – он забил «Рубину» и перевёл в овертайм кубковый матч с «Крыльями Советов».



У «Зенита» неудачных решений с первых минут больше. Искать примеры не нужно – на прошлой неделе Роберто Манчини выстроил команду по схеме 4-3-3 против ЦСКА, но получил провалы и на правом краю (из-за слабой работы Ригони без мяча), и в опорной зоне (из-за Паредеса). Исправить течение игры помог только переход на 4-4-2. Манчини признаёт свои ошибки уже постфактум, но его «Зенит» – самая тактически гибкая команда Премьер-Лиги: итальянец перепробовал 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 и даже успел поиграть в пять защитников. Тактическая дуэль Манчини и Сёмина должна стать главной в матче: оба тренера грамотно реагируют на проблемы своей команды и недостатки соперника.

Лучшие игроки по качеству открываний

Сами по себе открывания, как и любую работу без мяча, нельзя оценить цифрами (пока что). За меру возьмём Packing-статистику и количество соперников, отрезанных на приёме передач, сделанных вперёд, на полной сезонной дистанции. Среди 15 лучших вся весёлая атакующая четвёрка «Локомотива» и два игрока «Зенита», но нас интересуют только лидеры рейтинга.

Лучше всех в Премьер-Лиге двигаются в атаке Александр Кокорин и Алексей Миранчук, но их движение разное. Кокорин делает основную работу на рывках, смещаясь за спину крайнему защитнику, ускоряясь в полуфланговую или фланговую зону и получая пас от одного из штатных зачинщиков атак «Зенита» – Кришито, Ивановича или Паредеса. Если Кокорин ищет свободу ближе к флангам, то Миранчук заполняет свободные зоны между линиями и открывается в коридоры, создаваемые соперниками.



За счёт движения всех игроков атаки у «Локомотива» очень качественно ходит мяч, а Миранчук двигается активнее остальных. Показательно: он готов искать мяч по всему полю, но если видит слабое место в чужой защите – пробует бить в уязвимую зону. В матче с «Краснодаром» Миранчук часто возникал слева, потому что очень слабо отрабатывал без мяча Жоаозиньо. Разрыв между бразильцем и Петровым был громадным, Перейра занят прессингом, а не подстраховкой – так Алексей возникает в громадной свободной зоне.

План команд на сегодняшний матч прост и сложен одновременно. Чтобы сковать «Зенит», нужно прессингом минимизировать количество качественных передач из глубины под рывки игроков атаки – здесь Сёмин должен взять пример с ЦСКА. «Локомотив» сковать сложнее: у него нет конкретных пасующих топ-уровня, но есть движение топ-уровня. Алексею Миранчуку некомфортно, когда ему не дают часто встречаться с мячом, но нужно ведь перекрывать дорогу к мячу и Антону, и Фарфану, и Ману Фернандешу. И если Манчини опять халатно отнесётся к насыщению центральной зоны, «Локо» снова докажет, что в лидерах не зря.