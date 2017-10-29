Лучшие и худшие матчи «Локомотива» Сёмина в Петербурге

Юрий Сёмин давно не привозил «Локо» в Петербург. Есть что вспомнить. Бывало, Палыч бил «Зенит» на его поле, бывало и наоборот.

«Сёмин увезёт очки из Питера». Прогнозы на 15-й тур РФПЛ «Зенит» и «Локомотив» разыграют в Петербурге звание чемпиона первого круга. Пробуем угадать победителя матча.

Лучшие матчи «Локо» Сёмина в Петербурге

23.06.1999. «Зенит» – «Локомотив» – 1:2

Первая встреча команды Сёмина с «Зенитом» в российской истории случилась в 1/16 финала Кубка России в сезоне-1995/96. «Железнодорожники» разгромили зенитовцев в Северной столице со счётом 4:0. Но тогда сине-бело-голубые выступали в первой лиге, так что это изначально был бой соперников разных весовых категорий. А вот первую победу в гостях над «Зенитом» в Петербурге «Локомотив» Юрия Палыча одержал в сезоне-1999. Получилась она волевой. На 18-й минуте хозяева вышли вперёд после того, как Александр Бабий реализовал пенальти (голкипер Руслан Нигматуллин сфолил на Александре Панове). Гости мучились до середины второго тайма, но затем соорудили два гола в течение четырёх минут! Алексей Смертин забил классным дальним ударом, а Дмитрий Булыкин – головой.

01.10.2000. «Зенит» – «Локомотив» – 1:2

На следующий сезон результат матча в Петербурге повторился. К 26-му туру чемпионата «Локомотив» Сёмина ещё сохранял кое-какие надежды на золотые медали, но в этой игре москвичей устраивала только победа. Они её и добились, переиграв сине-бело-голубых. Интересно, что сам Сёмин был дисквалифицирован на один матч, поэтому смотрел футбол, стоя возле туннеля, который вёл в подтрибунное помещение стадиона «Петровский». Первым на сей раз забил «Локо», причём Заза Джанашия нанёс точный удар головой, находясь чуть ли не спиной к воротам. В дебюте второго тайма Дмитрий Огородник сравнял счёт, однако Владимир Маминов, оформивший за пять лет до этого хет-трик в кубковом матче в Петербурге, снова стал злым гением «Зенита».

17.07.2004. «Зенит» – «Локомотив» – 0:2

В свой второй чемпионский сезон «Локомотив» Сёмина сумел победить в Петербурге «Зенит» Властимила Петржелы, с которым вообще мало кто мог справиться на «Петровском». На момент очной встречи в 17-м туре сине-бело-голубые опережали «железнорожников» на пять очков – победа позволила москвичам сократить отставание до двух баллов при игре в запасе. «Локомотиву» удался быстрый гол: Дмитрий Сычёв завершил трёхходовку ударом с близкого расстояния. После чего гости принялись всеми силами удерживать добытое преимущество, играя «вторым номером». В концовке защитник Геннадий Нижегородов заработал удаление за вторую жёлтую карточку, вот только «Зенит» не воспользовался шансом. Наоборот, пропустил ещё один гол от свежего Руслана Пименова.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

23.08.2009. «Зенит» – «Локомотив» – 1:1

В начале лета 2009 года Сёмин вернулся в «Локомотив», а в августе-сентябре его команда выдала серию очень качественных матчей. «Железнодорожники» одержали шесть побед в семи турах. Не сумели выиграть только в Петербурге, но сыграли очень достойную ничью с «Зенитом» на «Петровском». На сегодняшний день это последний случай, когда Сёмин брал очки с «Локомотивом» на поле петербуржцев. Уже не в первый раз столичная команда получила преимущество благодаря раннему голу: Вагнер преуспел на добивании после ошибки Вячеслава Малафеева. «Зенит», правда, вскоре отыгрался. Маринато Гилерме пропустил после удара Фатиха Текке головой. При равном счёте соперники создали ещё немало опасных и по-настоящему голевых моментов, тем не менее результат не изменился – ничья 1:1. Юрия Палыча она устроила.

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Худшие матчи «Локо» Сёмина в Петербурге

01.11.1997. «Зенит» – «Локомотив» – 2:0

Впервые Сёмин проиграл в Петербурге в рамках чемпионата России «Зениту» Анатолия Бышовца, с которым позже Палычу выпадет работать в «Локомотиве» на должности президента клуба. Ноябрьский матч 29-го тура вряд ли надолго запомнился Сёмину. Его команда не выглядела настолько заряженной на победу в каждом единоборстве, как обычно. Мотивация зенитовцев, по-видимому, оказалась выше. «Железнодорожники» пропустили на 33-й минуте от Александра Панова, а ещё через 33 минуты их огорчил Александр Горшков. По окончании матча главный тренер гостей посетовал на ошибку бокового судьи, которая, по его мнению, повлияла на результат.

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02.04.2002. «Зенит» – «Локомотив» – 1:1

В первый «золотой» сезон для «Локомотива» команда Сёмина выдала далеко не лучший матч против «Зенита» Михаила Бирюкова, который подменял болевшего Юрия Морозова, и едва не потерпела поражение на «Петровском». Хотя начиналось всё в майской игре 8-го тура достаточно удачно для «железнодорожников»: на 36-й минуте Марат Измайлов добил мяч в сетку после удара Дмитрия Лоськова. Однако зенитовцы мало-помалу пришли в себя и разыгрались. Едва соперники успели выйти из раздевалок на второй тайм, как Андрей Аршавин сравнял счёт. На исходе часа матча москвичи остались вдесятером: Геннадий Нижегородов и тут заработал удаление. «Зенит» в большинстве имел шансы дожать «Локомотив», но команде Сёмина повезло.

25.10.2003. «Зенит» – «Локомотив» – 0:0

За два тура до финиша сине-бело-голубые и «железнодорожники» боролись за серебряные медали, при этом «Зенит» сохранял небольшую надежду догнать лидера чемпионата ЦСКА. «Локомотиву» нужна была победа в Петербурге, однако москвичи наиграли на нулевую ничью.

Они не только упустили возможность сократить отставание от команды Петржелы до одного очка, а ещё и пропустили на третье место «Рубин». Окончательно Сёмин потерял надежду на успех в компенсированное время, когда был удалён с поля защитник Дмитрий Сенников. На послематчевой пресс-конференции Сёмин находился в мрачном настроении, поздравил «Зенит» и посетовал на упущенные моменты.

11.04.2010. «Зенит» – «Локомотив» – 1:0

Последний визит Сёмина в Петербург завершился поражением «Локомотива» от «Зенита» Лучано Спаллетти. Игра 5-го тура сезона-2010 вышла очень горячей: судья Игорь Егоров показал 10 жёлтых карточек и удалил с поля Дмитрия Тарасова. Автором единственного гола в начале второго тайма стал полузащитник хозяев Владимир Быстров, реализовавший передачу Данко Лазовича. Переиграв «железнодорожников», сине-бело-голубые закрепились в качестве лидера РФПЛ. «На протяжении 13 лет команды, которыми я руководил, не проигрывали «Зениту». Впрочем, все серии рано или поздно заканчиваются», – грустно резюмировал Сёмин.