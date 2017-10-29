«Эвертон» спустил 150 миллионов евро в унитаз. И попал в зону вылета

Летом «Эвертон» с упоением бросал на воздух дикие деньги в сторону каждого продавца – сбить цену пытались лишь на 50-миллионном трансфере, который было бы легче провернуть, если бы «Эвертон» платил меньше. Киношный Джордан Белфорт одобрит такой подход, но в футболе такая система не работает. Волки с Уолш-стрит выбрали неверную стратегию и расплачиваются удивительно слабым стартом «ирисок». Ужасный старт в АПЛ, наплевательство на Лигу Европы, а главное, бесполезность вбуханных денег стоили головы Рональда Кумана, главного тренера «Эвертона». Убрать голландца сейчас легче, чем признать ошибочность стратегии, уже выбросившей в мусор нынешний сезон мерсисайдцев.

Продал лучшего игрока – не находи ему замену

Отбить себе голову старыми граблями, оставленными после соседа – очень умно. Ошибки «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» слишком свежи, и их главный просчёт очевиден. Вместо одного топ-игрока они подписывали толпу просто хороших игроков, под которых нужно перестраивать футбол. Толпа плеймейкеров и интересных инсайдов (Сигурдссон, Эриксен, Холтби, Шадли, Ламела) вместо одного Гарета Бэйла – это сигнал к перестройке команды на комбинационный стиль, с активным перемещением мяча низом. Полноценно поставил «Тоттенхэм» на нужные рельсы только Маурисио Почеттино. Покупки Балотелли и Ламберта вместо Луиса Суареса, наоборот, рисовали ставку на «тяжёлую» атаку с новым акцентом на подачи – изначально тупиковый выбор, что через год доказал и Юрген Клопп.



Стив Уолш строил золотой «Лестер», где помощники искали игроков в команду через Football Manager – достаточно, чтобы понимать статус селекции. С такими деньгами, именами и проблемами Уолш никогда не работал. Решение было простым – после продажи Ромелу Лукаку найти игрока со схожими функциями. Необязательно двухметрового громилу: «ирискам» нужен был нападающий, готовый опускаться за мячом к центральному кругу, помогающий в развитии атак, сильный в завершении. И главное – полезный в борьбе, особенно верховой.



А «Эвертон» купил Сандро Рамиреса и Уэйна Руни.

«Эвертон» чуть не разорвал контракт с Руни. Что происходит? Самый популярный английский футболист снова вляпался в скандал.

Под таких нападающих Куману нужно было перестраивать игру «Эвертона». Сандро по комплекции – типичный испанский игрок атаки: подвижный, юркий, быстро работающий с мячом, делающий много рывковой работы. Руни в последние годы в принципе перестал быть нападающим – в Манчестере его двигали даже до опорной зоны. В «Эвертоне» Руни уже успел поиграть «ложной девяткой», и такая роль ему подходит больше, чем роль Лукаку. Даже когда «ириски» при Кумане играли в два чистых нападающих, Руни в своём стиле предпочитал опускаться за мячом глубже, а не караулить его на линии офсайда, как Лукаку.

Трансферная политика и тактические принципы Кумана вообще не вяжутся между собой. Тренеру нужен один большой нападающий и один хороший разыгрывающий, но голландцу подвезли толпу разыгрывающих: за роль плеймейкера в «Эвертоне» дерутся Руни, Сигурдссон, молодой Влашич и ещё никуда не ушедший Баркли. «Ириски» интересовались Диего Костой и Оливье Жиру – вот за них точно можно было спокойно отвалить 50 млн евро.

Не работай над перестройкой игры

Уолш виноват в кризисе «Эвертона» из-за выбора игроков, несочетаемых со старым стилем команды. Рональд Куман – из-за того, что не смог найти новый стиль. Голландец известен как вариативный тренер, легко меняющий тактику под конкретного соперника и вписывающий в схему лучшие качества своих игроков. Куман смело искал оптимальную схему, перебрал 7 тактических вариантов за 2,5 месяца, но так и не исправил главную проблему – работу атаки.



Проблемы наложились одна на другую. Во-первых, Куман не смог уместить на поле всех креативных игроков, чтобы они не мешали друг другу. Из-за этого страдает Гилфи Сигурдссон, главный летний новичок «ирисок». В «Эвертоне» Сигурдссон страдает от тактической универсальности и Уэйна Руни. Ветеран «ирисок» любит опускаться за мячом в глубину, разворачивать атаки из «зоны 14», что негативно влияет на Гилфи – исландец меньше контактирует с мячом.



У Пола Клемента в «Суонси» Сигурдссон выдал сильный отрезок карьеры, потому что не был привязан к конкретной позиции: номинально он был левым инсайдом, но на самом деле свободно перемещался и открывал фланг для включений Ольссона. Куман пытался провернуть подобный ход, тем более что фланговый челнок в «Эвертоне» тоже есть (неутомимый Бэйнс), но переизбыток «десяток» и более важный игрок в его зоне делают Сигурдссона бесполезным. Гилфи точно расскажет о бесполезных закупках: в «Тоттенхэме» четыре года назад исландец страдал от той же проблемы.

Карта действий Уэйна Руни и Гилфи Сигурдссона в матче с «Манчестер Юнайтед»

Вторая проблема – маниакальное желание искать Лукаку в чужой штрафной, когда его уже нет. «Эвертон» навешивает не так много для АПЛ (10-е место в лиге: даже «Манчестер Сити» Гвардиолы делает больше кроссов), а 4,9 навесов за матч даже становятся точными. Но Куман набил команду взаимоисключающими деталями: убрал в запас вингеров (например, Миральяса – главного по навесам в прошлом сезоне), сохранил акцент на постоянные подачи (правда, только с одного края, где заправляет Лейтон Бэйнс) и начал грузить мяч на Руни с Рамиресом. При фланговой игре Руни может быть полезен, но только при создании свободных зон и при прострелах низом. Форварда типажа Лукаку команде очень не хватало.



Куман был уволен после 2:5 от «Арсенала» – после матча, где голландец выстрелил себе в голову. Он построил команду по схеме 3-1-4-2, с одним чистым опорником Гейе и сразу четырьмя атакующими игроками, работающими в центральной зоне (Сигурдссон, Влашич, Калверт-Льюин, Руни). Центр поля ожидаемо свистел, как резиновая уточка, и «Арсенал» не забил пять к перерыву лишь благодаря геройствам Пикфорда.

Непродуктивно используй новичков

Трансферная политика «Эвертона» в одном факте: «ириски» угрохали 50 млн евро за Гилфи Сигурдссона, но полтора месяца исландец постоянно мыкался от одной позиции к другой. Сигги показывает разочаровывающий уровень игры, но Куман сам не нашёл для Гилфи оптимального места на поле. Поиск нужной схемы отразился на самом Сигурдссоне: он поиграл левого инсайда в схеме 4-3-3, левого атакующего полузащитника в 4-2-2-2, правого атакующего полузащитника в 3-1-4-2, центрального в 4-2-3-1… ещё не запутались? Так вот, специфика работы Сигурдссона примерно одинакова, но в деталях очень много расхождений.

Как пример. В летнем матче с «Челси» Сигурдссон вышел на позицию левого атакующего полузащитника в схеме 4-2-2-2, но провёл матч впустую. Во-первых, исландец дублировал Дави Классена – игрока более полезного в создании пространства, но тоже умеющего отдать качественный последний пас. Во-вторых, Сигурдссон плохо помогал защите – возвращался назад с опозданием или терял своего игрока. Один из мячей «Челси» забил, когда Гилфи побежал третьим защищать маленький квадрат у углового флага – в это время игрок из глубины резко ускорялся в его зону.

Стреляет Сигги. Самый недооценённый игрок АПЛ «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Эвертон» – почти все топы Англии хотят, чтобы этот парень играл у них.

У других новичков тоже проблемы с адаптацией к команде. Дави Классен здорово создал зону для Уэйна Руни в стартовом матче сезона, но пока это единственный подвиг голландца в АПЛ. Пока Классен объясняет одну из главных проблем выходцев из Эредивизии – они уезжают из голландского чемпионата не только в ненужное время (слишком рано), но и в ненужный пункт назначения. Куко Мартина – машина для регулярных навесов в штрафную, но ловить подачи в «Эвертоне» некому. Майкл Кин так и не привык к схеме 3-5-2. Сандро Рамирес пополнил толпу испанских игроков, не попавших в темп английского футбола и английской жизни (Яго Аспас, Яго Фальке, Нолито, Бастон… список долгий и нудный). Теперь он даже пролетает мимо заявки на матч. Претензий нет лишь к Руни и Джордану Пикфорду: ветеран и молодой вратарь делают свою работу лучше всех в команде.

Переплачивай, не думая

Билли Бин будет рыдать, если взглянет на список летних трат «Эвертона». В сухом остатке Стив Уолш потратил 150 млн фунтов на следующих персонажей:



Лучший игрок одного из аутсайдеров Премьер-лиги. Недооценённый. Выдавший лучший сезон в карьере. Приносящий достаточно очков своими стандартами. Всё хорошо, но жестоко переплатили;



Молодой вратарь, выдавший один качественный сезон;

Молодой защитник, выдавший один качественный сезон в отстроенной системе. Фактор системы очень важен, когда мы говорим о защитнике, купленном у «Бёрнли», где Шон Дайч строит очень плотную оборону, позиционно блокирующую все подходы к штрафной;

Крайний защитник для ротации;



Уже созревший молодой полузащитник, дублирующий одного из новичков;



Молодой полузащитник, пошумевший в родном чемпионате, но дублирующий уже двух новичков;



Молодой нападающий по удивительно дешёвой рыночной цене, но из страны, чьи игроки стали всё чаще тяжело адаптироваться к АПЛ.

Если оценивать стройку команды на перспективу, возможно, Стив Уолш сделал всё правильно. Только чемпионат для такой стройки неподходящий. АПЛ – лига, где ждут результата здесь и сейчас. От всех. Сигурдссону нельзя долго искать место в схеме «Эвертона», потому что за него много заплатили. Куману нельзя долго колдовать над оптимальным составом – слишком много денег и амбиций. Да и ошибок сделано слишком много, чтобы закрывать глаза на них.



Хуже потратить 150 миллионов фунтов было нельзя.