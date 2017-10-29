100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Уэйн Руни
Текст: Сергей Титов
Фото: Reuters

«Эвертон» спустил 150 миллионов евро в унитаз. И попал в зону вылета

Урок вредных советов на тему работы на трансферном рынке.
29 октября 2017, воскресенье. 15:00 Футбол

Летом «Эвертон» с упоением бросал на воздух дикие деньги в сторону каждого продавца – сбить цену пытались лишь на 50-миллионном трансфере, который было бы легче провернуть, если бы «Эвертон» платил меньше. Киношный Джордан Белфорт одобрит такой подход, но в футболе такая система не работает. Волки с Уолш-стрит выбрали неверную стратегию и расплачиваются удивительно слабым стартом «ирисок». Ужасный старт в АПЛ, наплевательство на Лигу Европы, а главное, бесполезность вбуханных денег стоили головы Рональда Кумана, главного тренера «Эвертона». Убрать голландца сейчас легче, чем признать ошибочность стратегии, уже выбросившей в мусор нынешний сезон мерсисайдцев.

Продал лучшего игрока – не находи ему замену

Отбить себе голову старыми граблями, оставленными после соседа – очень умно. Ошибки «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» слишком свежи, и их главный просчёт очевиден. Вместо одного топ-игрока они подписывали толпу просто хороших игроков, под которых нужно перестраивать футбол. Толпа плеймейкеров и интересных инсайдов (Сигурдссон, Эриксен, Холтби, Шадли, Ламела) вместо одного Гарета Бэйла – это сигнал к перестройке команды на комбинационный стиль, с активным перемещением мяча низом. Полноценно поставил «Тоттенхэм» на нужные рельсы только Маурисио Почеттино. Покупки Балотелли и Ламберта вместо Луиса Суареса, наоборот, рисовали ставку на «тяжёлую» атаку с новым акцентом на подачи – изначально тупиковый выбор, что через год доказал и Юрген Клопп.

Стив Уолш строил золотой «Лестер», где помощники искали игроков в команду через Football Manager – достаточно, чтобы понимать статус селекции. С такими деньгами, именами и проблемами Уолш никогда не работал. Решение было простым – после продажи Ромелу Лукаку найти игрока со схожими функциями. Необязательно двухметрового громилу: «ирискам» нужен был нападающий, готовый опускаться за мячом к центральному кругу, помогающий в развитии атак, сильный в завершении. И главное – полезный в борьбе, особенно верховой.

А «Эвертон» купил Сандро Рамиреса и Уэйна Руни.

«Эвертон» чуть не разорвал контракт с Руни. Что происходит?
Самый популярный английский футболист снова вляпался в скандал.

Под таких нападающих Куману нужно было перестраивать игру «Эвертона». Сандро по комплекции – типичный испанский игрок атаки: подвижный, юркий, быстро работающий с мячом, делающий много рывковой работы. Руни в последние годы в принципе перестал быть нападающим – в Манчестере его двигали даже до опорной зоны. В «Эвертоне» Руни уже успел поиграть «ложной девяткой», и такая роль ему подходит больше, чем роль Лукаку. Даже когда «ириски» при Кумане играли в два чистых нападающих, Руни в своём стиле предпочитал опускаться за мячом глубже, а не караулить его на линии офсайда, как Лукаку.

Трансферная политика и тактические принципы Кумана вообще не вяжутся между собой. Тренеру нужен один большой нападающий и один хороший разыгрывающий, но голландцу подвезли толпу разыгрывающих: за роль плеймейкера в «Эвертоне» дерутся Руни, Сигурдссон, молодой Влашич и ещё никуда не ушедший Баркли. «Ириски» интересовались Диего Костой и Оливье Жиру – вот за них точно можно было спокойно отвалить 50 млн евро.

Не работай над перестройкой игры

Уолш виноват в кризисе «Эвертона» из-за выбора игроков, несочетаемых со старым стилем команды. Рональд Куман – из-за того, что не смог найти новый стиль. Голландец известен как вариативный тренер, легко меняющий тактику под конкретного соперника и вписывающий в схему лучшие качества своих игроков. Куман смело искал оптимальную схему, перебрал 7 тактических вариантов за 2,5 месяца, но так и не исправил главную проблему – работу атаки.

Проблемы наложились одна на другую. Во-первых, Куман не смог уместить на поле всех креативных игроков, чтобы они не мешали друг другу. Из-за этого страдает Гилфи Сигурдссон, главный летний новичок «ирисок». В «Эвертоне» Сигурдссон страдает от тактической универсальности и Уэйна Руни. Ветеран «ирисок» любит опускаться за мячом в глубину, разворачивать атаки из «зоны 14», что негативно влияет на Гилфи – исландец меньше контактирует с мячом.

У Пола Клемента в «Суонси» Сигурдссон выдал сильный отрезок карьеры, потому что не был привязан к конкретной позиции: номинально он был левым инсайдом, но на самом деле свободно перемещался и открывал фланг для включений Ольссона. Куман пытался провернуть подобный ход, тем более что фланговый челнок в «Эвертоне» тоже есть (неутомимый Бэйнс), но переизбыток «десяток» и более важный игрок в его зоне делают Сигурдссона бесполезным. Гилфи точно расскажет о бесполезных закупках: в «Тоттенхэме» четыре года назад исландец страдал от той же проблемы.

Карта действий Уэйна Руни и Гилфи Сигурдссона в матче с «Манчестер Юнайтед»

Карта действий Уэйна Руни и Гилфи Сигурдссона в матче с «Манчестер Юнайтед»

Вторая проблема – маниакальное желание искать Лукаку в чужой штрафной, когда его уже нет. «Эвертон» навешивает не так много для АПЛ (10-е место в лиге: даже «Манчестер Сити» Гвардиолы делает больше кроссов), а 4,9 навесов за матч даже становятся точными. Но Куман набил команду взаимоисключающими деталями: убрал в запас вингеров (например, Миральяса – главного по навесам в прошлом сезоне), сохранил акцент на постоянные подачи (правда, только с одного края, где заправляет Лейтон Бэйнс) и начал грузить мяч на Руни с Рамиресом. При фланговой игре Руни может быть полезен, но только при создании свободных зон и при прострелах низом. Форварда типажа Лукаку команде очень не хватало.

Куман был уволен после 2:5 от «Арсенала» – после матча, где голландец выстрелил себе в голову. Он построил команду по схеме 3-1-4-2, с одним чистым опорником Гейе и сразу четырьмя атакующими игроками, работающими в центральной зоне (Сигурдссон, Влашич, Калверт-Льюин, Руни). Центр поля ожидаемо свистел, как резиновая уточка, и «Арсенал» не забил пять к перерыву лишь благодаря геройствам Пикфорда.

Непродуктивно используй новичков

Трансферная политика «Эвертона» в одном факте: «ириски» угрохали 50 млн евро за Гилфи Сигурдссона, но полтора месяца исландец постоянно мыкался от одной позиции к другой. Сигги показывает разочаровывающий уровень игры, но Куман сам не нашёл для Гилфи оптимального места на поле. Поиск нужной схемы отразился на самом Сигурдссоне: он поиграл левого инсайда в схеме 4-3-3, левого атакующего полузащитника в 4-2-2-2, правого атакующего полузащитника в 3-1-4-2, центрального в 4-2-3-1… ещё не запутались? Так вот, специфика работы Сигурдссона примерно одинакова, но в деталях очень много расхождений.

Как пример. В летнем матче с «Челси» Сигурдссон вышел на позицию левого атакующего полузащитника в схеме 4-2-2-2, но провёл матч впустую. Во-первых, исландец дублировал Дави Классена – игрока более полезного в создании пространства, но тоже умеющего отдать качественный последний пас. Во-вторых, Сигурдссон плохо помогал защите – возвращался назад с опозданием или терял своего игрока. Один из мячей «Челси» забил, когда Гилфи побежал третьим защищать маленький квадрат у углового флага – в это время игрок из глубины резко ускорялся в его зону.

Стреляет Сигги. Самый недооценённый игрок АПЛ
«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Эвертон» – почти все топы Англии хотят, чтобы этот парень играл у них.

У других новичков тоже проблемы с адаптацией к команде. Дави Классен здорово создал зону для Уэйна Руни в стартовом матче сезона, но пока это единственный подвиг голландца в АПЛ. Пока Классен объясняет одну из главных проблем выходцев из Эредивизии – они уезжают из голландского чемпионата не только в ненужное время (слишком рано), но и в ненужный пункт назначения. Куко Мартина – машина для регулярных навесов в штрафную, но ловить подачи в «Эвертоне» некому. Майкл Кин так и не привык к схеме 3-5-2. Сандро Рамирес пополнил толпу испанских игроков, не попавших в темп английского футбола и английской жизни (Яго Аспас, Яго Фальке, Нолито, Бастон… список долгий и нудный). Теперь он даже пролетает мимо заявки на матч. Претензий нет лишь к Руни и Джордану Пикфорду: ветеран и молодой вратарь делают свою работу лучше всех в команде.

Переплачивай, не думая

Билли Бин будет рыдать, если взглянет на список летних трат «Эвертона». В сухом остатке Стив Уолш потратил 150 млн фунтов на следующих персонажей:

Лучший игрок одного из аутсайдеров Премьер-лиги. Недооценённый. Выдавший лучший сезон в карьере. Приносящий достаточно очков своими стандартами. Всё хорошо, но жестоко переплатили;

Молодой вратарь, выдавший один качественный сезон;

Молодой защитник, выдавший один качественный сезон в отстроенной системе. Фактор системы очень важен, когда мы говорим о защитнике, купленном у «Бёрнли», где Шон Дайч строит очень плотную оборону, позиционно блокирующую все подходы к штрафной;

Крайний защитник для ротации;

Уже созревший молодой полузащитник, дублирующий одного из новичков;

Молодой полузащитник, пошумевший в родном чемпионате, но дублирующий уже двух новичков;

Молодой нападающий по удивительно дешёвой рыночной цене, но из страны, чьи игроки стали всё чаще тяжело адаптироваться к АПЛ.

Если оценивать стройку команды на перспективу, возможно, Стив Уолш сделал всё правильно. Только чемпионат для такой стройки неподходящий. АПЛ – лига, где ждут результата здесь и сейчас. От всех. Сигурдссону нельзя долго искать место в схеме «Эвертона», потому что за него много заплатили. Куману нельзя долго колдовать над оптимальным составом – слишком много денег и амбиций. Да и ошибок сделано слишком много, чтобы закрывать глаза на них.

Хуже потратить 150 миллионов фунтов было нельзя.

Агрессивная трансферная политика: как «Эвертон» потратил 100 млн евро
«Эвертон» за июнь потратил около 100 млн евро. Выясняем, на что решили замахнуться ливерпульцы, привыкшие быть вторыми даже в своём городе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Эвертон Гилфи Тор Сигурдссон Рональд Куман Сандро Рамирес Уэйн Руни
Новости. Футбол
29 октября 2017, воскресенье
17:03 «Динамо» — «Тосно» — 0:1. Видеообзор матча
16:58 «Факел» обыграл «Шинник» и покинул последнее место в таблице ФНЛ
16:56 Мирзов — о пенальти в пользу «Динамо»: «Тосно» такие пенальти не дают
16:50 Чернов: не пропустить «Тосно» помогло не везение, а мастерство Юрченко
16:45 Cапета: «Динамо» превосходило «Тосно» во всём, не получилось только забить
16:42 Селихов: болельщики «Спартака» обязательно проникнут на стадион «Севильи»
16:42 Огромный зонт на трибуне, спасение Юрченко, выставленное Погребняку колено. Фото
16:37 Тихонов: у игроков «Крыльев Советов» сейчас нет психологии победителей
16:20 Гол экс-защитника «Ростова» Баштуша помог «Лацио» разгромить «Беневенто»
16:17 Хохлов: одна ошибка, допущенная «Динамо» в матче с «Тосно», стала роковой
16:15 Прямая видеотрансляция матча «Жирона» — «Реал»
16:13 Парфёнов: «Тосно» ожидал то, что показало «Динамо»
16:02 «Тюмень» и «Енисей сыграли вничью, в матче было три незабитых пенальти
16:00 «Спартак-2» в гостях проиграл «Оренбургу»
15:55 «Динамо» на своём поле проиграло «Тосно», Ташаев не реализовал пенальти
15:51 Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» уступил «Хетафе» в чемпионате Испании
15:25 Полузащитник «Урала» Евсеев: очень хочется повторить путь «Лестера»
15:24 «Авангард» в концовке вырвал победу над «Тамбовом»
15:03 Фасио продлил контракт с «Ромой»
14:56 «Сибирь» разгромила «Балтику», выиграв впервые с середины сентября
14:46 «Зенит» — «Локомотив»: Дзюба и Ригони выйдут на поле с первых минут
14:37 Гаджиев: Белоруков помогает остальным игрокам «Амкара» совершать меньше ляпов
14:36 «Амкар» — «Урал» — 1:1. Видеообзор матча
14:31 Буффон вспомнил о дебюте за сборную Италии, состоявшемся в Москве
14:17 Экс-игрок «Ман Сити» и «Шахтёра» Элано стал и.о. главного тренера «Сантоса»
14:00 Булыкин: хочется, чтобы «Локомотив» выиграл у «Зенита» — 2:1
13:50 «Томь» и «Луч-Энергия» не выявили победителя
13:37 Гаджиев: у «Амкара» в матче с «Уралом» не получилось цельной игры
13:36 Азар: для того чтобы уверенность росла, «Челси» надо выигрывать в каждом матче
13:32 Тарханов: ничья — справедливый результат матча «Амкар» — «Урал»
13:25 «Урал» сыграл вничью с «Амкаром» и обошёл «Спартак» в таблице РФПЛ
13:07 Назначен арбитр на матч Лиги чемпионов «Базель» — ЦСКА
13:01 Старридж: надеюсь, до конца карьеры забью ещё 100 голов
12:53 Венгер: «Арсенал» вновь доказал, что люди ошибаются в нас
12:43 Пюэль: я надеюсь убедить Мареза остаться в «Лестер Сити»
12:32 «Динамо» — «Тосно»: стали известны стартовые составы
12:26 На матче «Зенит» — «Локомотив» ожидается до 48 тысяч зрителей
12:19 Степаненко: никто в «Шахтёре» не ожидал такого результата в матче со «Сталью»
12:08 Сборная России вышла в финал чемпионата мира по футболу 7х7
12:08 Наумов: «Локомотив» точно не проиграет «Зениту», я ставлю на ничью
12:00 Бенитес: британскому тренеру легче возглавить сборную Англии, чем топ-клуб АПЛ
12:00 Вейналдум: для «Ливерпуля» было важно ответить на разгром от «Тоттенхэма»
11:42 Сёмин и Газзаев — кандидаты на пост главного тренера сборной Азербайджана
11:28 Пьянич: «Ювентус» одержал на «Сан-Сиро» настоящую командную победу
11:22 Паулиньо: очевидно, что в «Барселоне» надо цепляться за каждую сыгранную секунду
Все новости RSS
Партнерский контент