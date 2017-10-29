Красота дня. Жена Александра Беленова – Татьяна

Несколько дней назад в нашем футболе стало на одну супружескую пару больше. Татьяна стала супругой Александра Беленова. Именно о жене вратаря «Уфы» сегодня и пойдёт речь.

Татьяна – главный болельщик Александра. И игру мужа она наблюдает не только по телевизору. Вот она на стадионе «Нефтяник» поддерживает «Уфу» в одном из матчей РФПЛ.

А на матче сборной России и Кот-д’Ивуара в Краснодаре она встретила персональных болельщиков Александра из Белгорода. В том матче Беленов так и не вышел на поле, но должная поддержка ему была обеспечена.

Татьяна и Александр нередко проводят отдых на море. Летнему отпуску в турецком городе Кемер в её «инстаграме» посвящена львиная доля публикаций.

В «Инстаграме» Татьяны вы не найдёте депрессивных фотографий и цитат. Все публикации про лёгкость, расслабленность, улыбку и радость от жизни. Эта – про всё сразу.

Проводит досуг супруга Александра не только на Средиземном море, но и в центральном парке Уфы. И, судя по фото, получает не меньше удовольствия.

Комфортно жить в России молодым и красивым девушкам можно не только в Москве и Петербурге. В Уфе – тоже неплохо.

Про любовь к животным из «инстаграма» жены голкипера «Уфы» узнать сложно. Котиков, собачек или кроликов там не найти. Единственное животное, с которым у Татьяны есть фото, – енот.

Не только футболисты должны держать себя в форме, но и их жёны. Вот и Татьяна частенько занимается фитнесом.

Редакция «Чемпионата» поздравляет молодожёнов и желает счастливых и долгих дней вместе.