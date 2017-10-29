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«Зенит» — «Локомотив» — 0:3
Текст: Олег Лысенко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локо» — чемпион! Пока – первого круга…

«Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ.
29 октября 2017, воскресенье. 18:30 Футбол

Ещё месяц назад казалось, что у «Зенита» нет конкурентов в РФПЛ. Не только по размеру бюджета – прежде всего по игре. Несколько не слишком убедительных матчей сине-бело-голубых вернули интригу в турнир. Набрав за три октябрьских тура всего пару очков, петербуржцы позволили себя настичь и даже обогнать, пускай даже по дополнительным параметрам, «Локомотиву». Таким образом, в воскресенье на Крестовском острове разыгрывался пусть и негласный, но, безусловно, почётный титул чемпиона первого круга.

К центральной игре 15-го тура Роберто Манчини вновь получил в распоряжение основного вратаря Лунёва, досрочно покинувшего поле в гостевом матче с ЦСКА. Вернулся в основу Дзюба, два последних матча начинавший в запасе. Состав «железнодорожников» неожиданностей в себе не таил: от варианта недельной давности он отличался ровно одной фамилией – Михалик. Украинский универсал заменил дисквалифицированного товарища Тарасова, сформировав мощный тандем в опорной зоне с Игорем Денисовым. Едва ли удивила хозяев и расстановка противника: Юрий Сёмин ещё в конце сентября перешёл на игру в четыре чистых защитника, от чего команда только выиграла. Лучшее и самое убедительное тому доказательство – место в таблице.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
29 октября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
0 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 – Фарфан – 58, 0:2 – Фарфан – 69, 0:3 – Миранчук – 77

Со стратегической точки зрения ничья москвичей устраивала в куда большей степени, нежели петербуржцев. Соответственно они и построили игру – от обороны. Ввязываться с «Зенитом» в беззаботный обмен ударами, да ещё и на его поле – затея самоубийственная, «Спартаком» доказано. Сёмин трезво оценил силы своих парней и предложил «Зениту» поупражняться во взламывании массированной обороны.

Быстро осознав бесперспективность центрального направления, хозяева оперативно сместили акценты – в сторону флангов. Прежде всего – левого, где челноком сновал взад-вперёд неутомимый Кришито. За неполные полтайма земляк главного тренера исполнил два качественных, адресных кросса, и пока Дзюба отвлекал внимание рослых стопперов, Ригони беспрепятственно их замыкал. И если первый удар аргентинца Гилерме кое-как отразил, то против второго был бессилен. Союзницей «Локомотива» выступила стойка ворот, правая от русифицированного бразильца. А двухходовка КокоринКузяев не переросла в результативную трёхходовку стараниями Пейчиновича, не позволившего Дзюбе встретиться с мячом.

Москвичи терпеливо сидели в засаде, выгадывая момент для быстрой атаки, и на исходе получаса улучили-таки его. Алексей Миранчук устроил Фарфану встречу с Лунёвым, однако завершить её в свою пользу перуанец не сумел, покатив мяч рядом с дальней штангой.

В конце первого тайма овации публики сорвал Иванович. Нет, не чисто британским подкатом или другим приёмом из репертуара классного защитника – шикарным проходом по правой бровке. Двух соперников Бранислав благополучно миновал – только с вратарём не совладал. Гилерме парировал плотный удар в ближний угол. Всего за 45 минут «Зенит» произвёл 12 выстрелов («Локомотив» — в четыре раза меньше), и ни одного результативного.

Исправлять это недоразумение сине-бело-голубые ринулись с первых же секунд второго тайма. Красно-зелёных тоже охватил наступательный азарт. Игра раскрылась, и народ на трибунах оживился в предвкушении гола. И мяч влетел в сетку – правда, не в ту, где его большинство зрителей рассчитывало увидеть. Молниеносная контратака «Локомотива» началась с не вполне чистого отбора Лысова у Ивановича, но всё остальное москвичи исполнили безупречно. После превосходной разрезающей передачи Миранчука №60 Фарфан ушёл от Мевли с Лунёвым и поразил уже пустые ворота.

Оперативно восстановить равенство в счёте мог Дзюба. Мог, но не восстановил – потенциально голевой прострел Кришито пропал даром. «Локомотив» к своим моментам относился бережливее и в середине тайма удвоил результат, приведя в недоумение стадион и в ярость – итальянского тренера. То ли Иванович обессилел от регулярных походов вперёд, то ли сверх меры понадеялся на вратаря, но факт остаётся фактом: Фарфан беспрепятственно сместился с фланга в центр, прицелился и упаковал мяч в правую от себя шестёрку. Как ни старался Лунёв, достать его не сумел.

Но и этого умнице Фарфану показалось мало. За четверть часа до финального свистка он прибавил к двум голам собственного производства результативную передачу Алексею Миранчуку, чем вызвал у Роберто Манчини нервный смешок. Так крупно «алленаторе» в России ещё не проигрывал.

Посмотреть это видео можно в официальном «твиттере» РФПЛ.

Большой привет критикам, кричавшим, что Юрий Сёмин устарел как тренер.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Локомотив
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