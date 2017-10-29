Сёмин: кто будет чемпионом, знает только осьминог Пауль. Но он уже умер

Юрий Сёмин и Роберто Манчини довольно долго не приходили на пресс-конференцию. Видимо, главный тренер «Локомотива» праздновал победу с командой, а наставник «Зенита» делился со своими футболистами наболевшим. Ожидание стало затягиваться. Наконец Сёмин появился и занял место за столом. «Обычно победителю первого круга аплодируют», – обратился к журналистам пресс-атташе гостей. Сёмин остановил его: «Не надо, у нас же демократия». Однако его всё-таки проводили аплодисментами. Роберто Манчини, кстати, тоже.
Сёмин: «В перерыве сделал небольшую корректировку»
— Мы рады и счастливы. Я уже забыл, когда мы в последний раз выигрывали в Петербурге. По-моему, в 2004 году. Тогда же стали чемпионами. Это неплохой знак. Мы выдержали давление «Зенита» в первом тайме. Гильерме спасал, защитники выручали. А второй тайм был наш. Я могу только поблагодарить ребят, которые выполнили задание, за игру и самоотдачу.
— Что вы сказали футболистам в перерыве?
— Ничего сверхъестественного не было. Я сделал небольшую корректировку. Она касалась чисто футбольных моментов.
— Раньше вы осторожно рассуждали о чемпионских перспективах. А что сейчас скажете?
— Я всегда оптимист. Но, как мы говорим, не надо бежать впереди паровоза. Закончился только первый круг. Мы рады, что выиграли его. Всё рождается в раздевалке. И у нас в раздевалке всё в порядке – это главное. А что будет дальше, неизвестно. Это знал только осьминог Пауль. Но он уже умер.
— Тем не менее по потенциалу «Локомотив» способен стать чемпионом?
— Я верю каждому своему игроку. Если учесть, как ребята относятся к тренировкам и матчам, основания верить есть.
— Ожидали появления Артёма Дзюбы в основе?
— На самом деле не играет большой роли, кто появляется на поле. Мы ожидали Дзюбу. «Зенит» делает больше всех передач с фланга в чемпионате России, нужно много вести верховую борьбу. Но мы с этими передачами справились.
— В первом тайме вы обращались к судье. Есть вопросы к арбитру?
— Это были эмоции. Нет их – нет футбола. Наша команда играет с эмоциями. Ребята получают удовольствие от игры, от борьбы, действуют с азартом. Мало ли что я сказал судье? Уже и не помню, что говорил.
— Есть ли рецепт, как не потерять игру во время перерыва на матчи сборных?
— Это проблема. Тот же Джефферсон Фарфан улетит у нас в Новую Зеландию. Его ждут две тяжёлые игры. Рецепт тут один – работа. Мы хорошо сработали на сборе во время предыдущего перерыва с футболистами, которые не уехали в свои сборные. Не знаю, что будет. Мы живём от игры к игре.
— Подведите итоги первого круга.
— Они – замечательные! (Смеётся.)
Манчини: «У нас забивал только Кокорин, но и он перестал»
— Это была игра, в которой всё пошло плохо, – начал свой комментарий Манчини. – Мы доминировали, могли забить два гола в первом тайме. Что ж, это футбол. Иногда в нём случаются разгромные поражения. Нужно проанализировать всё и готовиться к следующему матчу.
— Не считаете ли вы, что «Зениту» не хватило эмоций? Может, кто-то должен был взять на себя роль лидера и наорать на других игроков?
— Нет, не считаю. Мы доминировали, а «Локомотив» свой первый удар нанёс, по-моему, на 35-й минуте. Гости имели три шанса и забили три гола. Повторюсь, это футбол: иногда если что-то идёт плохо, это нельзя остановить.
— В Лиге Европы «Зенит» использует много легионеров. Не сказывается ли это на выступлении команды в РФПЛ?
— Не думаю, что это имеет такое значение. До прошлого тура мы были лидерами.
— Почему «Зенит» набрал только два очка за четыре тура?
— На мой взгляд, это не трагедия. Сегодняшние три очка и лидерство мы можем вернуть в следующем туре. У нас не очень удачный период. Мы мало забиваем, перестал поражать ворота Кокорин. Однако никакой катастрофы нет. Всё решаемо, надо работать.
— Замена Михи Мевли на Игоря Смольникова означает, что вы имели претензии к центральным защитникам?
— Проблема не в защитниках. Нам нужен был свежий игрок впереди. Вышел легионер Себастьян Дриусси, поэтому пришлось делать эту замену. Я бы не стал винить в крупном поражении защитников.
— Что думаете об игре Дзюбы, который не забивает, и допустившего ошибки голкипера Андрея Лунёва?
— Лунёв – очень хороший вратарь, а ошибки случаются со всеми. Если бы существовали идеальные голкиперы, то все матчи завершались бы со счётом 0:0. Что касается Дзюбы, то ему и другим игрокам атаки нужно работать над реализацией моментов. У нас до сих пор забивал только Кокорин.