Сёмин: кто будет чемпионом, знает только осьминог Пауль. Но он уже умер

Юрий Сёмин признал, что его команда имеет потенциал для победы в чемпионате, а Роберто Манчини говорил про «плохой день» «Зенита».

Юрий Сёмин и Роберто Манчини довольно долго не приходили на пресс-конференцию. Видимо, главный тренер «Локомотива» праздновал победу с командой, а наставник «Зенита» делился со своими футболистами наболевшим. Ожидание стало затягиваться. Наконец Сёмин появился и занял место за столом. «Обычно победителю первого круга аплодируют», – обратился к журналистам пресс-атташе гостей. Сёмин остановил его: «Не надо, у нас же демократия». Однако его всё-таки проводили аплодисментами. Роберто Манчини, кстати, тоже.

Сёмин: «В перерыве сделал небольшую корректировку»

— Мы рады и счастливы. Я уже забыл, когда мы в последний раз выигрывали в Петербурге. По-моему, в 2004 году. Тогда же стали чемпионами. Это неплохой знак. Мы выдержали давление «Зенита» в первом тайме. Гильерме спасал, защитники выручали. А второй тайм был наш. Я могу только поблагодарить ребят, которые выполнили задание, за игру и самоотдачу.

— Что вы сказали футболистам в перерыве?

— Ничего сверхъестественного не было. Я сделал небольшую корректировку. Она касалась чисто футбольных моментов.

«Локо» — чемпион! Пока – первого круга… «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ.

— Раньше вы осторожно рассуждали о чемпионских перспективах. А что сейчас скажете?

— Я всегда оптимист. Но, как мы говорим, не надо бежать впереди паровоза. Закончился только первый круг. Мы рады, что выиграли его. Всё рождается в раздевалке. И у нас в раздевалке всё в порядке – это главное. А что будет дальше, неизвестно. Это знал только осьминог Пауль. Но он уже умер.

— Тем не менее по потенциалу «Локомотив» способен стать чемпионом?

— Я верю каждому своему игроку. Если учесть, как ребята относятся к тренировкам и матчам, основания верить есть.

— Ожидали появления Артёма Дзюбы в основе?

— На самом деле не играет большой роли, кто появляется на поле. Мы ожидали Дзюбу. «Зенит» делает больше всех передач с фланга в чемпионате России, нужно много вести верховую борьбу. Но мы с этими передачами справились.

— В первом тайме вы обращались к судье. Есть вопросы к арбитру?

— Это были эмоции. Нет их – нет футбола. Наша команда играет с эмоциями. Ребята получают удовольствие от игры, от борьбы, действуют с азартом. Мало ли что я сказал судье? Уже и не помню, что говорил.

— Есть ли рецепт, как не потерять игру во время перерыва на матчи сборных?

— Это проблема. Тот же Джефферсон Фарфан улетит у нас в Новую Зеландию. Его ждут две тяжёлые игры. Рецепт тут один – работа. Мы хорошо сработали на сборе во время предыдущего перерыва с футболистами, которые не уехали в свои сборные. Не знаю, что будет. Мы живём от игры к игре.

— Подведите итоги первого круга.

— Они – замечательные! (Смеётся.)

Манчини: «У нас забивал только Кокорин, но и он перестал»

— Это была игра, в которой всё пошло плохо, – начал свой комментарий Манчини. – Мы доминировали, могли забить два гола в первом тайме. Что ж, это футбол. Иногда в нём случаются разгромные поражения. Нужно проанализировать всё и готовиться к следующему матчу.

— Не считаете ли вы, что «Зениту» не хватило эмоций? Может, кто-то должен был взять на себя роль лидера и наорать на других игроков?

— Нет, не считаю. Мы доминировали, а «Локомотив» свой первый удар нанёс, по-моему, на 35-й минуте. Гости имели три шанса и забили три гола. Повторюсь, это футбол: иногда если что-то идёт плохо, это нельзя остановить.

— В Лиге Европы «Зенит» использует много легионеров. Не сказывается ли это на выступлении команды в РФПЛ?

— Не думаю, что это имеет такое значение. До прошлого тура мы были лидерами.

Наполеон, негодяй, москвич. Скандалы с участием судьи игры «Зенит» – «Локо» Будут ли после центрального матча 15-го тура РФПЛ вспоминать, что судья Мешков ученик начальника «Локомотива» Станислава Сухины?

— Почему «Зенит» набрал только два очка за четыре тура?

— На мой взгляд, это не трагедия. Сегодняшние три очка и лидерство мы можем вернуть в следующем туре. У нас не очень удачный период. Мы мало забиваем, перестал поражать ворота Кокорин. Однако никакой катастрофы нет. Всё решаемо, надо работать.

— Замена Михи Мевли на Игоря Смольникова означает, что вы имели претензии к центральным защитникам?

— Проблема не в защитниках. Нам нужен был свежий игрок впереди. Вышел легионер Себастьян Дриусси, поэтому пришлось делать эту замену. Я бы не стал винить в крупном поражении защитников.

— Что думаете об игре Дзюбы, который не забивает, и допустившего ошибки голкипера Андрея Лунёва?

— Лунёв – очень хороший вратарь, а ошибки случаются со всеми. Если бы существовали идеальные голкиперы, то все матчи завершались бы со счётом 0:0. Что касается Дзюбы, то ему и другим игрокам атаки нужно работать над реализацией моментов. У нас до сих пор забивал только Кокорин.

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