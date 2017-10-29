«Уже все говорили, что мы чемпионы, но…». Зенитовцы – о разгроме от «Локо»

«Зенит» впервые крупно проиграл на новом стадионе лидеру чемпионата. Если в первом тайме у петербуржцев и была уйма моментов у ворот Гилерме, то после перерыва команда Юрия Сёмина полностью переиграла сине-бело-голубых.

«Локо» — чемпион! Пока – первого круга… «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ.

«У нас пусть тренер всё говорит»

Никто из игроков «Зенита» не горел желанием оправдываться за разгром. Артём Дзюба, например, заявил, что вообще не разговаривает с прессой. Пирожками на этот раз не стал отмазываться. Андрей Лунёв был очень мрачен и бросил журналистам одну фразу. «У нас пусть тренер всё говорит», — заявил голкипер.

Корреспонденты напряглись. Последний раз так выступал как раз Дзюба. Но там форма была категоричной. Тут – трактуй как хочешь. Но Лунёв быстро внёс ясность, когда чуть позже наш корреспондент Иван Карпов связался с ним уже по телефону.

— Я имел в виду, что общаться с журналистами — в компетенции тренера. Футболисты должны не говорить, а играть, что у меня сегодня не получилось должным образом. Я это сказал не на эмоциях. Может, прозвучало жёстко, и я неправильно выразился. Но то, что додумывают люди, — полный бред.

Игорь Смольников всеми силами пытался проигнорировать СМИ. Его засыпали вопросами, но он невозмутимо шёл к выходу. Всех интересовал конфликт с Далером Кузяевым. В конце матча одноклубники обменялись нелицеприятными выражениями, а что-то из этого даже попало в эфир. «С Кузяевым у нас всё в порядке», — буркнул Смольников.

«Зенит» сохранит спокойствие»

Не удалось уйти от разговора только Эмануэлю Маммане. Аргентинский защитник пытался объяснить, что сейчас появится Дриусси и всё расскажет. Но кто ему поверит? Пришлось самому объясняться.

— Всё кончилось для «Зенита» плохо, — начал Маммана. — Действительно, в первом тайме у соперника не было так много возможностей, они мало атаковали, но смогли использовать то немногое, что у них было.Мы сохраним спокойствие, будем думать о Лиге Европы, это тоже очень важный для нас турнир. А чемпионат длинный, будет ещё немало возможностей. Дальше будем играть лучше.

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«Зенит» сейчас в роли преследователя»

Неожиданно в микст-зоне появился Анатолий Тимощук. Тренер «Зенита» подробно рассказал о поражении «Локомотиву».

— Провели очень хороший первый тайм: доминировали, владели инициативой. К сожалению, не реализовали моменты. Во втором тайме соперник поймал нас на контратаке, смог забить. Мы знали о сильных качествах «Локомотива», об их контратаках, но, к сожалению, пропустили. Потом открылись — получили второй, третий мячи.

— Смольников и Кузяев поругались на поле. Что произошло?

— Думаю, это больше такой нервный момент — конечно, не каждый хочет проигрывать у себя дома, при своих болельщиках. Команда, все футболисты просят прощения за сегодняшний результат. Обещаю, что приложим максимум усилий, чтобы исправить сегодняшнюю ситуацию и не допускать таких ошибок впредь.

— Что теперь делать «Зениту»?

— У нас плотный график. Дальше — следующий матч. В любой ситуации нельзя сдаваться, нельзя отчаиваться. Мы были на этой вершине. Уже все говорили, что мы чемпионы, но последние четыре матча перевернули ситуацию в кардинально другую сторону. Мы сейчас в роли преследователя. Видно, насколько тяжело играть в чемпионате — вчера и ЦСКА, и «Спартак» потеряли очки в играх против таких соперников, от которых не ждали такой прыти.

— Получается, что если не Кокорин, то никто не может забить?

— Не хотелось бы так думать. Мы не опустим рук, не остановимся. В такой ситуации нужно работать ещё больше, чем было до этого.

— Все вышли убитые из раздевалки. Что там произошло?

— Был разговор. Конкретные эпизоды матча будем разбирать уже завтра. Сейчас главное, чтобы футболисты проанализировали свою игру, свои личные ошибки и ошибки команды, нашли выход из ситуации.

— Манчини кричал?

— У нас бывает такой разговор по душам с футболистами. Эта игра не исключение.

«Важно, что Сёмин назвал меня гением»

Удивительно, но не все игроки «Локомотива» готовы были давать интервью. А ведь команда обыграла главного конкурента, причём с крупным счётом. Выручали как всегда легионеры. Джефферсон Фарфан в матче с «Зенитом» забил два гола и отдал результативную передач. Какой ещё нужен повод, чтобы поговорить?

— Сёмин правда сказал, что я гений, — заявил Фарфан. — Это, конечно, важно, но я всегда больше думаю о команде. Я работаю, чтобы помогать своей команде, и для меня наши общие успехи — самое важное.

Сёмин: кто будет чемпионом, знает только осьминог Пауль. Но он уже умер Юрий Сёмин признал, что его команда имеет потенциал для победы в чемпионате, а Роберто Манчини говорил про «плохой день» «Зенита».

Мануэл Фернандеш признался, что ему нравится ощущать себя на первом месте.

— Это была сложная игра, — сказал полузащитник «Локомотива». — В первом тайме «Зенит» был лучше нас: было непросто взломать их оборону. Кроме того, они активно прессинговали. Во втором тайме мы показали себя лучше, создали много моментов.

— Вы на первом месте в турнирной таблице. Как ощущения?

— Это хорошее чувство, но нам не стоит взлетать на небеса. Впереди ещё 15 игр. Сёмин после матча, конечно же, поздравил, но сказал, что нужно думать о следующем матче, потому что этот уже закончился. Надеюсь, что у нас получится продолжать в том же духе.

— Заплатят ли вам бонусы за эту победу?

— Не знаю. Эта победа принесла счастье всем нам, руководству, болельщикам. Это и есть бонус.

«Локо» и «Зенит» правда лучшие в Премьер-Лиге. Всего три аргумента Доверьтесь цифрам.

«Локомотиву» было очень сложно в первом тайме»

Маринато Гилерме рассказал о трудностях в матче с «Зенитом».

— Играть в первом тайме нам было очень сложно, — признался голкипер. — Считаю, что «Зенит» меньше нас прессинговал, когда мы были с мячом. Нам повезло провести несколько контратак. Хорошо, что, когда у нас были моменты, мы забивали.

— Был ли «Локомотив» сильнее физически?

— Не знаю, может быть. Считаю, что в первом тайме мы сделали упор на оборону, а соперник давил нас. На второй тайм мы вышли совсем по-другому, было много свободных зон.

— С какими мыслями ехали в Петербург?

— Мы приехали с целью играть на победу. Мы все матчи играем на победу. Но играть в Петербурге всегда тяжело. Когда мы увидели, что можно спокойно играть, смогли забить. Конечно, все постоянно смотрят в таблицу, сегодня был важный матч. Здорово, что победили.

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