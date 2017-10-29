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Андрей Лунёв
Текст: Иван Карпов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лунёв: всё равно станем чемпионами, по составу мы сильнее всех

Вратарь «Зенита» объясняет, что имел в виду, заявляя журналистам «пусть об игре говорит наш тренер».
29 октября 2017, воскресенье. 21:25 Футбол

Голкипер Андрей Лунёв взорвал информационное пространство после матча с «Локомотивом», бросив журналистам фразу «пусть об игре говорит наш тренер». После культового «пусть говорит наш тренеришка» от Дзюбы все похожие конструкции будут восприниматься с подозрением. Мы позвонили вратарю «Зенита» за разъяснениями.

— Что вы всё-таки имели в виду, отправляя к Роберто Манчини?
— Только то, что общаться с журналистами – в его компетенции. Футболисты должны играть, а именно это у меня сегодня не получилось на должном уровне. Может, прозвучало жёстко, но я не имел в виду ничего плохого в адрес Манчини. Просто я неправильно выразился. То, что потом додумали, — полный бред.

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— В чём заключается ваша вина в игре с «Локомотивом»?
— В моменте с первым голом я видел, куда пошла передача, хотел её перехватить, подстраховать Мёвлю. Возможно, защитник и успевал сопроводить Фарфана так, чтобы тот не смог нанести удар. Я пошёл на выход, когда он только ускорился, но просчитался по-жёсткому и подвёл команду.

— О чём подумали, когда Ригони попал в штангу?
— С моей позиции казалось, что сейчас будет гол. Когда мяч выбили от ворот, конечно, расстроился.

— Что случилось с командой после перерыва?
— Мы должны были наоборот выходить и оказывать ещё большее давление. В первом тайме имели реальные моменты, было достаточно подходов, но где-то не везло. Как с ударом Ригони. Но так получилось – одна ошибка, и команда посыпалась.

— Возможно, Паредеса не хватало на поле?
— Нет, у нас вся команда ровная. Любой выходящий на поле игрок не хуже того, кого он заменил.

— Какое настроение было в раздевалке после матча?
— Конечно, все были расстроены. Но надо не вешать нос, а сделать правильные выводы и всё, чтобы больше такого не повторилось.

— Есть ощущение, что в последнее время у «Зенит» всё идёт не так.
— Настроение не очень, потому что результата нет. Тяжело сказать почему. С одной стороны, есть определённые успехи в Лиге Европы. С другой, должны были заканчивать первый круг с большим отрывом, а по факту идём на втором месте с отрывом от лидера в три очка. Это никуда не годится. Оставшийся отрезок до перерыва мы должны провести под стать большой команде. Посмотрим, как получится, но настрой должен быть только такой и никакой другой.

— Что говорил Манчини после игры?
— А что можно сказать на эмоциях, надо разговаривать завтра, на холодную голову.

— Всё чаще звучат мнения о том, что «Зенит» теряет ход и в чемпионской гонке участвуют как минимум ещё «Локомотив» и «Спартак».
— В последнее время у нас началась чёрная полоса. Но мы всё равно станем чемпионами. Будем играть намного лучше, мы по составу сильнее всех. У нас лучшие болельщики — мы просто обязаны выигрывать.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Андрей Лунёв
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