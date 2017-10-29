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Текст: Марк Бессонов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вопрос дня. «Локомотив» — чемпион: это реально?

После такой победы мечты болельщиков «Локо» вполне могут материализоваться. Что по этому поводу думают эксперты и читатели.
29 октября 2017, воскресенье. 23:00 Футбол

В битве лидеров «Локомотив» на выезде разгромил «Зенит» и вышел на чистое первое место в РФПЛ. Вряд ли кто-то ожидал, что матч завершится с таким счётом. Удивляются и эксперты, и участники матча, и болельщики. Однако пока все осторожны в высказываниях по поводу возможного чемпионства «Локо».

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
29 октября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
0 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 – Фарфан – 58, 0:2 – Фарфан – 69, 0:3 – Миранчук – 77

Эксперты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива»:

— Впереди у «Локомотива» ещё много работы. Думаю, что ставки букмекеров касаемо будущего чемпиона страны будут пересматриваться. Шансы «Локомотива» возрастают после такого сенсационного матча. Сказать, что я удивлён — это ничего не сказать. Это очень круто! Главный секрет команды – это Юрий Павлович!

Игорь Лебедев, спикер госдумы, член исполнительного комитета РФС:

— Реально ли чемпионство «Локомотива»? Мне хотелось бы сейчас прокричать это на весь Московский вокзал. Но не будем забегать вперёд. «Локомотив» проявил характер. Сёмин тактически переиграл Манчини. Выстояли первый тайм, а во втором просто порвали питерцев. Тренерский потенциал Сёмина оказался выше потенциала Манчини, несмотря на то что отдельный класс игроков «Зенита» выше, чем у московской команды. Но «Локомотив» — это команда, а «Зенит» — команда звёзд. Вот в этом вся разница.

«Локо» — чемпион! Пока – первого круга…
«Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ.

Ринат Билялетдинов, бывший и.о. «Локомотива»:

— Пять-семь очков – это не показатель чемпионства. Это ничего не гарантирует. «Зенит» показал, что такое пять очков отрыва, и всё закончилось, теперь минус три. Есть интрига, чемпионат пойдёт совершенно по-другому.

Взгляд изнутри

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

— Я всегда являюсь оптимистом. Но впереди паровоза бежать не надо, мы выиграли только первый круг. Главное, что всё рождается в раздевалке, а там у нас всё в порядке. Мы с командой понимаем, что делаем, и знаем, куда идём, а как оно произойдёт, знает только осьминог Пауль. А он умер.

Илья Геркус, президент «Локомотива»:

— «Локомотив» на первом месте благодаря самоотверженной и тяжёлой работе. Говорить о чемпионстве рано. Есть предпосылки занять место в пятёрке, может быть в тройке.

«Локо» и «Зенит» правда лучшие в Премьер-Лиге. Всего три аргумента
Доверьтесь цифрам.

Владимир Эштреков, бывший тренер «Локомотива»:

— Пять-шесть туров назад все говорили, что «Зенит» — чемпион. Заранее не будем ничего говорить, ещё всё впереди. Главный секрет «Локомотива»? Весь тренерский штаб, который возглавляет Юрий Павлович Сёмин. Нужно говорить обо всём в комплексе, о ребятах, футболистах. Игроки всё задуманное воплощают на поле.

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий «Локомотива»:

— Рано говорить пока о чемпионстве, ещё играть второй круг. Аппетит приходит во время еды, это всем известно. Почему бы «Локомотиву» не замахнуться на высокие места? Всё вполне по силам, учитывая состав, Юрия Павловича, у которого сейчас всё получается. Руководство клуба всё делает для того, чтобы команда хорошо выступала и занимала верхнюю строчку таблицы.

Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель:

— Чемпионство «Спартака» в прошлом году было, конечно, не сказкой «Лестера», но большим сюрпризом и хорошей встряской для нашего футбола. Честно говоря, в повторение сенсации и на следующий год не верится. Разве что в «Локомотиве» все сплотятся, как это было год назад в стане красно-белых. Тут всё покажут зима и трансферная кампания – станет она почвой для объединения или раздора. Но в любом случае всё по-прежнему в руках «Зенита». По сути, питерцы сами же вернули чемпионату интригу, которую вроде бы убили. Но с таким составом и общей организацией дел могут снова её придушить. Правда, теперь уже не так быстро – не раньше весны.

Читатели

zvezdatv:
— И это Палыч ещё свою фартовую шапку не доставал…

kapitan777:
— Палыч есть Палыч. Мастерство не пропьёшь. Нельзя просто так накупить оптом аргентинцев, поставить в атаку Кокорина и думать, что этого хватит против Палыча.

fawn:
— Тут действительно командная победа. И Сёмин грамотно выбрал тактику. Отбились вначале, и когда газовики стали штаны возить, задавили более высоким классом игроков. Фарфан — красава, всё грамотно сделал, все голы на загляденье. «Локомотив», пожалуй, единственный клуб в этом сезоне реально достойный того, чтобы стать чемпионом.

аbricos:
— Стоп «Зениту», тормозите! Что ж вы, «Зина», мнёте тити? Чемпионом стать хотите? Будет Moscowcrazycity!

hartsm:
— Я в шоке от «Локо». Где-то, конечно, штанга стала везением. Но посмотрите, как они хорошо сыграли в целом в защите. 0:3, с ума сойти. «Локомотив» заслужил первую строчку.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Юрий Сёмин Вопрос дня
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