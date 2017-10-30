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Юрий Сёмин
Текст: «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» — единоличный лидер, а Сёмина ждут в Азербайджане. Обзор дня

В РФПЛ определился победитель первого круга, а женщинам Саудовской Аравии разрешат ходить на футбол.
30 октября 2017, понедельник. 00:00 Футбол

СМИ: Роналду грозит дисквалификация за то, что он ткнул рукой в лицо сопернику

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован после гостевого матча 10-го тура чемпионата Испании с «Жироной», завершившегося поражением мадридской команды со счётом 1:2, сообщает The Sun.

В одном из эпизодов игры Роналду ткнул рукой в лицо полузащитнику «Жироны» Пере Понсу, в результате чего тот упал на газон.

Фото эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, что в августе Роналду был дисквалифицирован на пять матчей за удаление и толчок арбитра в первой игре за Суперкубок Испании по футболу против «Барселоны».

«Локомотив» разгромил «Зенит» и стал единоличным лидером в таблице РФПЛ

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал на своём поле «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан, а ещё один гол забил хавбек Алексей Миранчук. Таким образом, «Зенит» потерпел второе поражение в текущем сезоне РФПЛ. В матче 13-го тура подопечные Роберто Манчини проиграли тульскому «Арсеналу» (0:1). Та встреча также прошла в Санкт-Петербурге.

«Локомотив» набрал 32 очка и стал единоличным лидером в турнирной таблице РФПЛ. «Зенит» (29) располагается на второй строчке.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
29 октября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
0 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 – Фарфан – 58, 0:2 – Фарфан – 69, 0:3 – Миранчук – 77

Сёмин и Газзаев — кандидаты на пост главного тренера сборной Азербайджана

Член исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Казбек Туаев назвал главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина и бывшего наставника ЦСКА Валерия Газзаева претендентами на пост рулевого сборной Азербайджана.

Накануне эту должность покинул Роберт Просинечки, под руководством которого азербайджанская команда не смогла выйти на чемпионат мира — 2018.

«Когда выбирали Просинечки, у нас было 20 кандидатов. Учитывали все аспекты. Помимо, тренерских способностей и характера человека, мы даже учитывали семейные обстоятельства. В этом плане АФФА обстоятельно подходит к этому выбору.

Если спросить моё мнение, то я назову Валерия Газзаева и Юрия Сёмина. Оба сильные специалисты, которым не составит труда здесь адаптироваться и работать. Сёмин уже работал в «Габале» и знает наш футбол. Он порядочный человек, за чьей карьерой я пристально слежу», — сказал Туаев.

«Урал» сыграл вничью с «Амкаром» и обошёл «Спартак» в таблице РФПЛ

«Амкар» и «Урал» сыграли вничью в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:1.

В середине первого тайма Михаил Сиваков ударом с пенальти вывел пермяков вперёд. В дебюте второго тайма Алексей Евсеев сравнял счёт и принёс екатеринбургской команды ничью.

«Амкар» набрал 17 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата. «Урал», имеющий в своём активе 23 балла, вышел на четвёртую позицию, обогнав московский «Спартак» (22).

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
29 октября 2017, воскресенье. 11:30 МСК
Амкар
Пермь
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 – Сиваков – 22 (пен), 1:1 – Евсеев – 48

«Динамо» на своём поле проиграло «Тосно», Ташаев не реализовал пенальти

«Динамо» проиграло «Тосно» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 9-й минуте забил Вагиз Галиулин. На исходе часа игры бело-голубые имели отличный шанс отыграться, но голкипер «Тосно» Давид Юрченко справился с ударом Александра Ташаева с пенальти.

Стоит отметить, что во втором тайме в составе хозяев на замену вышел форвард Павел Погребняк, для которого эта играла стала дебютной в сезоне.

«Динамо» (14 очков) опустилось на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Тосно» набрал 17 баллов и поднялся на 11-ю позицию.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
29 октября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
0 : 1
Тосно
Тосно
0:1 – Галиулин – 9

«Краснодар» разгромил «СКА-Хабаровск», прервав серию из пяти поражений

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле разгромил со счётом 4:1 «СКА-Хабаровск».

«Быки» вышли вперёд на 11-й минуте, когда отличился Виктор Классон. Незадолго до конца первого тайма Фёдор Смолов удвоил преимущество хозяев. Гости отыграли один мяч на 60-й минуте, когда Мирослав Маркович реализовал пенальти. В дальнейшем право на 11-метровый получил «Краснодар», и Смолов на 80-й минуте оформил дубль. Окончательный результат на 89-й минуте установил Вандерсон.

Таким образом, подопечные Игоря Шалимова сумели прервать серию из пяти поражений (четыре в чемпионате России).

В таблице РФПЛ «Краснодар» (24 очка) поднялся на четвёртое место, обойдя «Урал» и «Спартак». «СКА-Хабаровск» (12) занимает 15-ю строчку.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
29 октября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
4 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 – Классон – 11, 2:0 – Смолов – 41, 2:1 – Маркович – 60 (пен), 3:1 – Смолов – 80 (пен), 4:1 – Вандерсон – 89

Назначен арбитр на матч Лиги чемпионов «Базель» — ЦСКА

Объявлены имена судей, который будут работать на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» — ЦСКА.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным арбитром предстоящего матча станет серб Милорад Мажич. Ассистенты рефери — Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Дополнительные ассистенты судьи — Ненад Джокич и Данило Груич. Четвёртый рефери — Неманья Петрович.

Матч «Базель» — ЦСКА состоится на стадионе «Санкт-Якоб Парк» 31 октября, начало встречи — в 22:45 мск.

Турнирное положение в группе A: 1. «Манчестер Юнайтед» — 9 очков; 2. «Базель» — 6; 3. ЦСКА — 3; 4. «Бенфика» — 0.

В Саудовской Аравии женщинам разрешили посещать футбольные матчи с 2018 года

В Саудовской Аравии женщины смогут посещать футбольные матчи начиная с 2018 года, сообщает журналист Wall Street Journal Ахмед Аль Омран в «Твиттере» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

В сентябре сообщалось, что впервые в истории Саудовской Аравии на футбольный стадион в Эр-Рияде пустили женщин. Представительницам прекрасного пола тогда разрешили посетить международный стадион имени Короля Фахда в рамках мероприятий, посвящённых 87-му Национальному дню.

Ранее женщинам в Саудовской Аравии было запрещено посещать футбольные стадионы, поскольку в стране действуют нормы шариата. Согласно этим нормам, женщинам также запрещено водить автомобили, путешествовать, учиться и посещать доктора без сопровождения мужчины.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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