«Победа над «Реалом» — это ориентир». Каталония празднует прямо на поле

Футбольное меню немного изменилось: в прошедшие выходные обошлось без Неймара, но получилась двойная порция от Кавани. А в воскресенье вечером «Реал» обнаружил, что каталонский десерт трудно разгрызть.



Кавани: Неймар? Какой Неймар?

Главная проблема Унаи Эмери – перебор игроков, которых во дворе называют «тащерами». Знаете, тех, кто делает результат. Когда Неймар на поле, это его работа. Когда бразильца нет, Кавани пожимает плечами и делает то же самое. У него сейчас 11 голов в 10 матчах. Это статистика уровня Златана. Эдинсон не только играет в футбол, но и смотрит. Он поздравил Кристиана Стуани с голом в ворота «Реала». Кавани болеет за «Жирону»? Скорее, просто дружит с Кристианом.

Но вернёмся к «ПСЖ». Ладно, «Ницца» несложный соперник (три поражения подряд перед выездом в Париж), эту команду нельзя считать серьёзным испытанием. Тогда кого можно? Непреодолимыми трудностями стали организованная защита «Монпелье» и сумасшедший настрой «Марселя». Возможно, Кавани и остальным немного не хватает больших матчей? Пока первое место в Лиге 1 «ПСЖ» занимает вообще без напряжения. Конкуренции нет: на втором месте «Монако», несмотря на нестабильную игру на старте сезона.

Ну а дисквалифицированный Неймар неплохо проводит время. Он приехал в «Барселону» и выложил в «Твиттер» фото из тренировочного центра с Месси и Суаресом. Разумеется, Интернет тут же наполнился шутками. Например, такой: «Парни, вы не поверите, как Кавани затирает меня в «ПСЖ». Не даёт бить пенальти и штрафные. Кем он себя возомнил?».

«Тоттенхэм»: обычно мы так не проигрываем

Бен Дэвис после матча говорил, что «Тоттенхэм» «обычно не пропускает такие голы», и пожаловался, что команда выключилась из игры. Нельзя с ним не согласиться. «Тоттенхэм» действительно выключился во втором тайме – минут на 40. Тут напрашивается комплимент в адрес «Манчестер Юнайтед» за прагматичную победу, но гости сами отдали матч. Подробнее – в отчёте.

Как обыграть мощного соперника топорным способом. Метод Моуринью Ваш любимый «физрук» опять всех уделал.

Болельщики больше не поют про Лукаку. Моуринью недоволен

Внезапно: «Я бы хотел, чтобы болельщики объяснили мне, почему они не оказывают Лукаку поддержку. Он отдаёт на поле все силы. Думаю, несправедливо, что его оценивают только по тому, забил он или нет». Что ж, Жозе прав: болельщикам не хватает постоянства. Свист и аплодисменты на «Олд Траффорд» чередуются слишком часто. Но, учитывая контекст, болельщикам есть что ответить на претензии Моуринью. Ведь это клуб запретил им поддерживать Лукаку.

Когда размер имеет значение. «Олд Траффорд» поёт про Лукаку Моуринью удаляется, «ПСЖ» теряет очки без Неймара, а миланские миллионы пока не работают.

Славен Билич на грани увольнения

Неделю назад его судьба казалась решённой. Настолько, что и сам Славен был готов ко всему и говорил, что дело за руководством «Вест Хэма». А болельщики в соцсетях шутили, что лучше бы команду тренировали персонажи мультфильмов… Но на неделе «Вест Хэм» в гостях обыграл в Кубке лиги «Тоттенхэм». После такого не увольняют. Поэтому как минимум на матч с «Кристал Пэлас» Билич место сохранил. Это дерби нужно было выигрывать: у «Пэлас» всё по-прежнему ужасно, а очки нужны.

И после первого тайма «Вест Хэм» вёл 2:0. Более того, на 96-й минуте всё ещё вёл – 2:1. И был в атаке. Удивительно, но за 10 секунд команда Билича зевнула атаку и пропустила гол. Ничья против абсолютного аутсайдера АПЛ после разгрома от новичка «Брайтона», и вот уже победа в кубковом матче не выглядит убедительной.

Винченцо Монтелла – это уже за гранью

Если Билич балансирует, то как назвать то, что делает Монтелла? После серии из четырёх поражений подряд «Милан» грохнул на выезде «Кьево», но не смог ничего противопоставить «Ювентусу». Сумбурная игра без опасных моментов – не совсем, то, что планировали китайские боссы, когда в кредит покупали Монтелле новый состав. У «Милана» был один опасный эпизод с ударом Калинича в штангу, но это был просто эпизод: гости контролировали ход игры, причём не на максимальной скорости.

Больше всего удивляет хозяев план на игру. Казалось бы, без Бонуччи самое время вернуться к привычной для Монтеллы четвёрки защитников, и пусть Билья ведёт игру… Нет, Винченцо решил по-другому. Родригес, Романьоли и Сапата втроём играли в защите, а самым активным в центре поля у «Милана» оказался Франк Кессье. Он очень старался, но его роль – не комплимент команде в целом, потому что ивуариец, при всей выносливости, простоват, чтобы вести игру. Странное решение тренера. Впрочем, далеко не первое.

«Боруссия» Дортмунд сыпется

В Бундеслиге всё изменилось буквально за две недели. В середине октября «Боруссия» лидировала в чемпионате, а в Мюнхене игроки ругали уволенного Анчелотти в прессе. Но с тех пор дортмундцы проиграли дома «Лейпцигу», не победили «Айнтрахт» и сейчас на выезде пропустили от «Ганновера» сразу четыре гола. Напомню, это команда, защитой которой мы восхищались ещё недавно.

Новая «Боруссия»: пять матчей подряд на ноль, но тренер недоволен «Боруссия» Петера Боша вышла на первое место в чемпионате Германии. Но тренер всё равно не впечатлён.

Удивительная перемена, но найти объяснение довольно просто. Соперники изучили агрессивную манеру прессинга «Боруссии», и она всё чаще напоминает всадника без головы. Петеру Бошу нужен план «Б», но голландец, типичный представитель своей школы, упрямо стоит на своём. В Лиге чемпионов он отстаёт от второго места в группе уже на шесть очков. В чемпионате от провалившей старт сезона «Баварии» — на три.

Месси: главный промах выходных

В это трудно поверить, но Месси не попал в пустые ворота. Правда, до удара в штангу он вбежал в штрафную и убрал вратаря одним касанием, но это только добавило промаху драматизма. Посмотрите, Месси и сам не может понять, как такое произошло.

Он быстро вернулся обратно в космос – уже через 10 минут, когда сам начал атаку из глубины и сам же закончил. И принёс своей команде очередную победу (пусть в Бильбао и пришлось трудно). Но давайте просто отметим, что такое бывает: Лео может промахиваться. Вбейте этот эпизод себе в закладки, ведь когда вы будете об этом кому-нибудь рассказывать, вам не поверят. Понадобятся доказательства. Кстати, это уже девятый раз в сезоне (во всех турнирах), когда Лео попал в каркас ворот. То есть при такой статистике ему ещё и не везёт.

«Барса» оторвалась от второго места на четыре очка, но важно даже не это, а то, что на втором месте идёт «Валенсия». До «Реала» с «Атлетико» расстояние уже восемь очков.

Он наконец-то бросает вызов «Барселоне» и «Реалу». И это не Симеоне «Валенсия» снова в порядке.

Паулиньо как лучший трансфер «Барселоны»

Такие истории случаются каждый год. Есть трансфер, который по всем показателям не может быть удачным, – и над ним все смеются, а потом игрок выстреливает и затыкает критикам рты.

Паулиньо уже немолод, он приехал из Китая и абсолютно не привык играть в каталонский футбол. Ну и что? Ему и не понадобилось привыкать. Наоборот, это «Барселоне» не хватало такого активного «бокс-ту-бокса», умеющего играть в силовой футбол. Бразилец добавил команде баланса. Его гол – просто повод лишний раз сказать о том, что благодаря ему соперникам не удаётся накрывать Бускетса, что регулярно случалось в прошлом сезоне. Кстати, это уже третий гол Паулиньо в Примере. Столько же у Суареса.

Агент Неймара пытается троллить «Барселону». Получается странно

Вагнер Рибейро, который помогает Неймару-старшему вести дела сына, саркастически прокомментировал новость о независимости Каталонии. «В случае отделения Каталония превратится в Люксембург. А футбольный клуб «Барселона» умрёт». Зачем-то он добавил к публикации фото – плачущего болельщика «Барсы» из Японии… В комментариях не оценили.

«Жирона» объявила «Реалу» о независимости Каталонии

«Жирона» — маленькая команда, но это не значит, что среди её болельщиков нет сепаратистских настроений. Они есть, есть и футболки с флагами Каталонии на стадионе, была и забастовка команды в знак солидарности со всеобщим протестом против испанских властей. Матч с «Королевским клубом» в этом контексте просто невозможно отделить от политики. В «Реале» тоже всё понимают, и в Каталонию отправился автобус без клубной символики – в смысле, без короны. Правда, по официальной версии клуба, автобус сейчас недоступен из-за подготовки к ЛЧ – поэтому команда взяла запасной.

Это не помогло. Игроки «Жироны» вышли на матч мотивированными как никогда в жизни. Они обстучали каркас ворот Касильи, пропустили гол, но во втором тайме ещё прибавили. Победный гол забил Порту пижонским ударом пяткой. Из офсайда. Судья-сепаратист? Шутка. «Реал» не сумел собраться в концовке, Зидан удивил странными заменами, и «Жирона» одержала чуть ли не самую резонансную победу в своей истории. Её болельщик, президент самопровозглашённой Каталонии Карлес Пучдемон (он здесь родился), отреагировал так: «Великая победа над «Реалом». Это пример, ориентир, который подходит для многих ситуаций!». Подождите, получается, футбол – это политика?

Незачем тратить слова на описание радости после победы, если есть видео из раздевалки «Жироны». Посмотрите, там собрался весь городок.

Это видео можно посмотреть в аккаунте FOX Soccer‏ в «Твиттере».

А неприятности «Реала», возможно, не закончатся с финальным свистком. Во время матча Криштиану Роналду рукой схватил за лицо защитника хозяев Пере Понса. Арбитр не заметил эпизод и не внёс в протокол – то есть он может быть рассмотрен дисциплинарной комиссией. Уже несколько газет вынесли этот эпизод в заголовки.

Но Зидан не теряет оптимизма. «Мы отстаём на восемь очков, но всё может измениться. Наши конкуренты будут терять очки. Мы ещё можем отыграться и хотим побеждать», — не унывает Зинедин.