Михалик: надо выходить на игры, как чемпионский «Спартак». Иначе никак!

«Локо» — чемпион! Пока – первого круга… «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ.

— Что было для вас самым сложным в матче с «Зенитом»?

— Ха, долго не мог вспомнить, как играть на этой позиции (Михалик играл опорным полузащитником. – Прим. «Чемпионата»). Давно на ней не выходил. В первом тайме нас прилично прихватили, пришлось перестраиваться. Пока соображал, где нахожусь и что куда, — пришлось тяжеловато. Слава богу, ничего нам не залетело в первом тайме, хотя могло.

— Например, в моменте с ударом в штангу Ригони.

— Да, летело по ленточке. Классно подали, нам повезло.

— Вы играли против команды, которая по трансферной стоимости как два-три «Локомотива».

— В хороших командах — хорошие футболисты. У нас была задача вытерпеть, выстоять. Во втором тайме они чуть подсели, и у нас стали получаться контратаки. Ещё раз повторю: хорошо, что не пропустили вначале.

— Как вы различаете Миранчуков?

— Когда только пришёл в «Локомотив», не различал их, а сейчас — без проблем. Делаю это по бутсам: у одного Nike, у другого — adidas (смеётся).

— В первом голе Алексей или Антон отдавал разрезающий пас?

— Антоха. Говорю же, различаю их.

— Был фол на Ивановиче перед началом атаки, которая привела к первому голу?

— Было много стыков, иногда судья давал играть, иногда свистел. С другой стороны, почему не удалил игрока за фол на Игнатьеве? Там была вторая жёлтая! Но в целом Мешков отсудил нормально.

— Какой гол из трёх понравился вам больше всего?

— Как говорят, главное — три очка. Красивые, корявые голы — какая разница? Главное — забили. Но Джефф, конечно, красавец. И первый здорово забил, и второй. Обсуждали, что он не пожадничал в эпизоде с третьим голом и выкатил мяч Лёхе Миранчуку на пустые ворота. Ну красавчик же, нет, что ли?

— Что вам говорил Сёмин в раздевалке?

— В перерыве сказал терпеть, а когда соперник чуть подсядет — ловить его на контратаках. Так и получилось — видно, знал что-то.

— «Локомотив» сейчас на первом месте, отрыв от «Зенита» — три очка. Что это значит?

— Это только первый круг, каждая следующая игра на вес золота. Главное после такой великой победы не расслабляться и держать себя в руках.

— Следующая игра с ЦСКА.

— Не важно, с кем мы играем, главное настраиваться как на последний бой. Если мы, конечно, хотим претендовать на первые места.

Вопрос дня. «Локомотив» — чемпион: это реально? После такой победы мечты болельщиков «Локо» вполне могут материализоваться. Что по этому поводу думают эксперты и читатели.

— «Локомотива» способен претендовать на золото или это утопия?

— У нас хорошая команда, классный тренер — вопросов нет. Но нельзя расслабиться раньше времени. «Спартак» в прошлом году, когда у них всё пошло-поехало, на каждую игру выходил как на последнюю. Потому и стал чемпионом. Нам надо так же, иначе никак!