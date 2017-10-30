Олдскул, который победил всех. 5 мыслей о лидерстве «Локомотива»

Сёмин снова грамотно подготовил стратегию к матчу

Выделю три детали, повлиявшие на ход матча:

1. Стратегия, основанная на длинных передачах. «Локомотив» очень гибок – в нынешнем сезоне он чаще продвигает атаки через короткий пас, но уже в третьем топ-матче (ранее с ЦСКА и «Краснодаром») Сёмин отказывается от такой ставки, отдаёт мяч и надеется на длинные передачи. Из-за тренерского плана «Локомотив» сделал 75 лонг-боллов за матч, а главным по доставке мяча вперёд внезапно стал Гилерме. Вратарь «железнодорожников» 28 раз отдавал длинную передачу, из которых 12 дошли до адресата. Точность таких передач (42,9%) выше, чем у профильных начинающих атаки – Кверквелии и Пейчиновича. Организация атаки впереди была простой: Фарфан цеплялся за мяч, скидывал и бежал.

Но когда «Локомотив» чувствовал свободное пространство, он разгонял атаки уже низом. Все голы красно-зелёные организовали через пас низом, а дважды успела грамотно скинуть с себя прессинг «Зенита». А ключевым вообще стал момент, где Игнатьев взял на себя игру и оставил за спиной Кришито, после чего весь переход «Зенита» в оборону развалился. Краневиттер опустился страховать капитана, Ерохин – Краневиттера, а Антону Миранчуку никто не помешал ни принять пас Игнатьева в свободном центральном круге, ни отдать вразрез. Доставить мяч вперёд «Локо» может любым способом, но гнать контратаки только низом у команды здорово получается.

2. Неманья Пейчинович был отправлен сдерживать Артёма Дзюбу, а Соломон Кверквелия – подчищать за всеми, в том числе за напарником по центру защиты. Пейчинович выиграл всего 5 единоборств с нападающим из 9, но сделал больше, чем рисуют цифры: заставил Дзюбу уходить за поиском мяча к флангам, психологически придавил (а давление – главный враг Дзюбы после Алексея Миранчука) и предотвратил голевую ситуацию, когда Кузяев отдавал передачу Артёму на пустые ворота. Тяжеловесный план «Зенита» благодаря Пейчиновичу не сработал.

3. Очень грамотно работал Игорь Денисов. Ещё в матче с «Краснодаром» он систематически опускался пятым защитником в линию, чтобы контролировать открывания в полуфланги – главное и редкое, что нынешний «Краснодар» готов предложить. Грамотную позиционную работу Денисов вёл и вчера в большинстве эпизодов. «Зенит» старался взломать защиту за счёт комбинации, где игрок отдаёт пас и сразу включается в штрафную (или включается третий) – в идеальной картине зенитовского мира соперник не готов к резким рывкам в пустые зоны. Кузяев пробовал рвать зоны своими ускорениями, но не получалось – за ним следовал Денисов. Так один из планов по взлому защиты «Локомотива» был уничтожен.

Ну и план Юрия Сёмина, даже если учитывать фарт, сработал идеально. Тарас Михалик рассказал, что в перерыве тренер «Локомотива» просил терпеть и ловить «Зенит» на контратаках, будто зная будущее наперёд. Сам «Зенит» ослабил давление на чужие ворота, а «Локо» начал прессинговать за центральной линией, чаще контролировать мяч и понимать, что вообще делать с мячом. «Зенит» сдал, «Локомотив» нашёл ресурсы прибавить – так и вырос результат.

«Локомотив» опять бьёт качественнее соперника

А мы предупреждали до матча. «Локомотив» Сёмина исторически любит доводить атаки до максимально выгодной ударной позиции, и вчера «железнодорожники» ещё раз объяснили свою философию. Гол Алексея Миранчука – это не просто желание Фарфана поделиться славой с кем-то ещё: перуанец банально решил докатить атаку до верного, до паса на пустые ворота. Сам Фарфан выходил на ворота под углом, а Лунёв грамотно сокращал угол обстрела – гола могло не быть, пробей Фарфан сам.

В Санкт-Петербурге тоже не первый год работают над доводкой атак до ударов с убойных точек (это же делало команду Мирчи Луческу качественной при кислой игре), но вчера «Локомотив» завершал атаки намного сильнее. Красно-зелёные незначительно, но перебили «Зенит» по xG, хотя пробили по воротам всего 10 раз, тогда как «Зенит» – 21.

До очной ставки «Зенит» был лучшей командой Премьер-Лиги по качеству среднего удара. Теперь он и в этой таблице отдал лидерство «Локо».

Ложка дёгтя: «Локо» слишком много позволял в стратегически важной зоне

Правда, главную позиционную проблему при игре без мяча Юрий Палыч не исправил. «Локомотив» очень неаккуратно обороняется на флангах: когда два игрока соперника стягиваются к флангу, «железнодорожники» насыщают небольшой квадрат поля втроём – этим заняты крайний защитник, крайний хавбек и ближний опорник. Из-за такой позиционной игры уязвимым становится полуфланг, один рывок или правильное открывание в зону ломает структуру обороны, и подстраховать может лишь центральный защитник. Лучше всех на проблему «Локо» надавил бывший тренер «Зенита», Сергей Семак, чья «Уфа» из-за расстановки 3-4-2-1 изначально обладает преимуществом на флангах.

До перерыва «Зенит» тоже регулярно ломал полуфланги «железнодорожников». Лучший момент в первом тайме сине-бело-голубые создали, когда Дзюба опустился с мячом к флангу, а насыщать пространство сместился Кузяев, чьи открывания сторожил Игорь Денисов. Ману Фернандеш опустился защищаться третьим, но оборонял воздух, так что Кришито возник из-за его спины в пустой зоне. На скриншоте может показаться, что Денисов и опускающийся Алексей Миранчук контролируют капитана «Зенита», но это не так: у Кришито было время подготовить навес. И такие атаки были не единичны – в конце первого тайма в схожей ситуации Дзюба и Кокорин создали шанс для Ерохина.

Проблемы возникали и в опорной зоне «Локомотива». Перебравшего карточек Тарасова заменил Тарас Михалик, более жёсткий разрушитель, чем другие кандидаты на позицию (Коломейцев, Баринов). Украинец взял на себя нагрузку Тарасова, даже дважды подключался в атаку ловить длинные забросы, стал лучшим в команде по перехватам на чужой половине поля (2), но позиционно играл далеко от идеала. Михалик много сваливался к левому флангу, из-за чего центр оставался чуть свободнее. Правда, Тараса страховали партнёры: Денисов всё так же реагировал на рывки, а возможный пас в центральную зону, на которых «Локомотив» уже горел в нынешнем чемпионате, перекрывал Антон Миранчук.

Джефферсон Фарфан – просто зверь

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Юрий Сёмин назвал Фарфана гением, Игорь Денисов – космическим игроком, Виталий Лысов – зверем с мощнейшей физикой (а молодой Лысов, пробивший на физике дорогу в состав, кое-что об этом знает). А я вспомню свой редкий текст, оставшийся в столе и не попавший на страницы сайта. Когда Джефферсон Фарфан только подписал контракт с «Локомотивом», я разнёс селекцию «железнодорожников» – переход Фарфана был пиком непонятных течений в выборе игроков. Тогда всё было очевидно: «Локо» нашёл игрока возрастного, сыгравшего за предыдущий календарный год всего трижды, ломаного-переломанного и давно сошедшего с пика. И дал ему хлебный контракт – Фарфана вряд ли можно было уговорить после Эмиратов иначе.

Джефф достойно ответил на зимние претензии, да.

Успех Фарфана в России построен на двух вещах. Первую выделил после матча Лысов: в лучшие годы в «Шальке» Фарфан всегда брал на физике, скорости рывка. Весной перуанец тяжело разбегался, но после межсезонья сильно прибавил в готовности. Контратакующий план «Локомотива» и сегодня, и в матче недельной давности с «Краснодаром» был завязан на его рывках, и только с Фарфаном «железнодорожники» могли рвануть самой простой контратакой матча: длинный пас Гилерме – рывок Фарфана – скидка Алексею Миранчуку – ещё рывок.

Второе важное качество Фарфана Юрий Сёмин объяснил до игры. Перуанец готов без вопросов сыграть там, где потребуется тренеру – и на родной позиции правого вингера в 4-2-3-1, и правого защитника, и центрального нападающего. Первый топ-матч сезона, с ЦСКА, Фарфан отыграл правым латералем. Вчера – вышел на острие атаки, вместе с Алексеем Миранчуком перекрывал варианты Краневиттеру, отпахал на всех участках поля (преимущественно слева, где давил Ивановича и Мевлю), а при счёте 2:0 в одном из моментов опустился в глубину, выиграл подбор для «Локомотива» и начал контратаку. При такой работе на команду голы рано или поздно придут: ранее Фарфан упустил 4 явных голевых момента за чемпионат (больше было лишь у Азмуна и Луиса Адриано), а сегодня наконец-то впервые забил в такой ситуации.

Физика зверя, универсальность и класс, наращенный в Бундеслиге – этого достаточно, чтобы выносить «Зенит» даже в 33. Даже после года простоя и массы травм.

«Локомотив» – команда

Ну и главное. Юрий Сёмин делает из команды семью на каждом месте работы, и всегда стройка кончается успехом. В старом «Локомотиве» Сёмин сплачивал игроков поездками на природу, шашлыками и разговорами под пиво. Сейчас постоянно так ездить не дадут (футбол стал другим), но команда остаётся командой даже за пределами поля – знаю весеннюю историю, когда после ничьей со «Спартаком» красно-зелёные в полном составе, с тренерским штабом, поехали отмечать день рождения Дмитрия Тарасова.

Да и по реакции запасных видно, как «Локомотив» сплочённо бьётся за результат. Вчера самым активным на скамейке, по словам комментатора матча Романа Нагучева, был Алан Касаев. Он мог бы обидеться, что Сёмин даёт ему крохи игрового времени в нынешнем сезоне – но он тоже болеет за успех «Локомотива». И вскакивает вместе с тренерским штабом, когда Фарфан забивает второй мяч и бежит к Сёмину.

У «Зенита» вышедший со скамейки Игорь Смольников, вдрызг проигравший конкуренцию Ивановичу и пытающийся расшевелить тренера через агента, лезет на Далера Кузяева и едва не затевает драку на поле.

У «Локомотива» вся «скамейка» готовится праздновать ещё за пять секунд до того, как Алексей Миранчук заколотит третий мяч.

Вот и вся разница.