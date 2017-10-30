Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Италия

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Продолжаем наш сериал о лихих командах 90-х годов. На очереди легендарная Серия А. Вспоминаем легендарную «Парму» и её три победы в еврокубках, неожиданную «Виченцу», которая под руководством Франческо Гвидолина едва не прибрала к рукам Кубок кубков, «Фоджу» Шалимова и Колыванова, а также умение «Бари» приглашать к себе европейских звёзд.



Акцент делаем не только на прошлом. Узнаём, чем сейчас живут клубы, бывшие на виду в 90-х, знакомимся с их перспективами.

«Фоджа»

Что было в 90-х



«Фоджа» начала 90-х — команда Зденека Земана. И это был не первый приход чеха в клуб. В первый период работы ему даже не дали закончить сезон. Но спустя несколько лет, после того как президент покаялся перед ним, он вновь появился в «Фодже». Но Земан и без того был рад приглашению, ведь ему со своими идеями нигде не удавалось закрепиться. А в «Фодже» дела пошли на лад. Неизменные 4-3-3 с высоким прессингом, офсайдная ловушка, неистовое движение всех игроков со сменой позиций — всё это фирменные фишки чешского специалиста. Команду даже прозвали «Земанляндией»!



За два года «Фодже» удалось выйти в Серию А. На тот момент в ней выступал Джузеппе Синьори, который ещё не успел прослыть супернападающим. Он рос вместе с командой. А после выхода в элиту в клуб пригласили двух русских — Игоря Колыванова и Игоря Шалимова, а также румынского защитника Дана Петреску.

Команда сходу занимает 9-е место в Серии А, поражая всех своим стилем. Больше «Фоджи» забивает только чемпион «Милан», а больше пропускает только занявший последнее место «Асколи». Прочувствуйте: разница мячей у «Фоджи» — 58-58, а у «Интера», который расположился строчкой выше, 28-28.



Это было нечто необычное, новое, Земан бросал вызов сложившимся в Италии стереотипам об успешной игре. Но, к сожалению, долгое время играть в такой футбол и добиваться приемлемых результатов у «Фоджи» не получилось. Довольно быстро ушёл в «Интер» Шалимов, начали забирать и других лидеров. Какое-то время Земан держал команду на плаву, она занимала места в середине таблице. Но после ухода чеха в 1994-м всё рухнуло, в следующем же сезоне «Фоджа» вылетела из Серии А.



Звёзды 90-х



Игорь Колыванов, Джузеппе Синьори, Хосе Антонио Шамот, Дан Петреску, Луиджи ди Бьяджо, Франческо Байано, Игорь Шалимов.



Что с клубом сейчас



«Фоджа» только поднялась в Серию B, её главная задача закрепиться в новом для себя дивизионе. Возможности максимально скромные. Общая стоимость футболистов менее 10 млн евро, вдвое меньше, чем у «Пармы» или «Бари».



Летом на рынке свободных агентов «Фоджа» подобрала экс-кипера «Локомотива» Ивана Пелиццоли. Правда, он ещё ни матча не провёл. И без него хватает персонажей, которые помногу пропускают. У бывшей команды Колыванова худшая оборона в лиге: в 12 матчах пропущено 28 мячей. Но при этом ей удаётся находится несколько выше зоны вылета, 1 очко есть в запасе.



В XX веке «Фоджа» уже дважды признавалась банкротом, так что возвращение в Серию B после 19 лет отсутствия — это уже большой шаг вперёд.

«Бари»

Что было в 90-х



«Бари» — примечательная, колоритная команда из 90-х. В ней поиграли реальные европейские звёзды, правда, для многих южный город служил перевалочным пунктом. Но и сейчас на «Сан-Никола», арене, которую строили к ЧМ-1990, можно разглядеть следы многих неординарных личностей.



Говорить о невероятных достижениях «Бари» не приходится. Большую часть 90-х он был командой-лифтом. 2-3 года в Серии А, затем командировка в Серию B, и так несколько циклов. Но и в начале десятилетия, и в его конце в портовый город заезжали серьёзные футболисты. Нынешний наставник «Спартака» Массимо Каррера провёл там 5 лет, зацепив и 90-е. Сюда же в аренду из «Милана» отдавали Звонимира Бобана. По собственной воле на сезон в Бари заглянул знаменитый британец Дэвид Платт, который затем ушёл в «Ювентус».

Маркус Ольбак в цветах «Виченцы» борется с Эдгаром Давидсом Фото: Reuters

Через год после завоевание бронзы на ЧМ-1994 в «Бари» очутился мощный шведский форвард Кеннет Андерссон. Он забил дюжину мячей, но этот показатель был вдвое меньше, чем у легенды клуба тех лет Игора Протти. Несколько лет он на себе тащил команду, выводил её в Серию А. В сезоне-1995/96 он стал лучшим снайпером элитного дивизиона с 24 мячами. Лавры разделил с Джузеппе Синьори. Но 36 мячей от Протти и Андерссона не хватило, чтобы «Бари» спасся.



К концу 90-х красно-белые снова оказались в Серии А. И там уже были новые интригующие персонажи — Дзамбротта, Диего де Ашентис, Даниэль Андерссон. Ну и, конечно, не забываем об уроженце Бари Антонио Кассано, который добрался до Серии А, невзирая на приключения молодости.



Звёзды 90-х



Игор Протти, Кеннет Андерссон, Дэвид Платт, Никола Вентола, Джанлука Дзамбротта, Антонио Кассано, Маркус Ольбак, Даниэль Андерссон, Звонимир Бобан, Массимо Каррера, Роберт Ярни.



Что с клубом сейчас



«Бари» уже шесть лет в Серии B и подняться выше никак не удаётся. В нынешнем сезоне команда, ведомая чемпионом мира 2006 года Фабио Гроссо, располагается на 6-й позиции в таблице. Уж как минимум южане намерены поучаствовать в плей-офф за право выйти в Серию А.



Знакомых персонажей в «Бари» помимо собственно Гроссо не так уж мало. Например, Норберт Дьёмбер, который не так давно играл в Грозном. Теперь «Рома» решила так далеко не отправлять свой актив. Хватает в команде заслуженных ветеранов: Маттиа Кассани, Франко Бриенца, Антонио Флоро Флорес, Нене. На контракте и бывший форвард «Лацио» Либор Козак. Но особо стоит выделить Кристиано Галано, забившего уже 7 мячей. Столько же у Риккардо Импротты. Однако Галано тратит на каждый гол всего 70 минут, высочайший показатель, лучший в лиге. Куплен 26-летний полузащитник был летом у «Виченцы» за 300 тыс. евро.

«Виченца»

Что было в 90-х



После жутко тяжёлых 80-х «Виченца» только в середине 90-х очутилась в Серии А. Плацдарм подготовил Ренцо Уливьери, а пожинал плоды, занимался шлифовкой уже Франческо Гвидолин. Несмотря на довольно средний состав по меркам элитного дивизиона «Виченце» не составило труда закрепиться в нём — 9-е место, следом 8-е вкупе с невероятной победой в Кубке Италии.



Это была сказка. На пути к финалу «Виченца» выбила «Милан». В решающем противостоянии, которое было разделено на две встречи, команде из области Венеции достался «Наполи». На «Сан-Паоло» последовало поражение 0:1. Но у себя подопечным Гвидолина удалось добиться дополнительного времени, в котором на 118-й и 120-й минутах ещё два мяча побывали в воротах неаполитанцев.

«Челси» — «Виченца» — в полуфинале Кубка кубков Фото: Reuters

Чудеса продолжились и в следующем сезоне. Попав в Кубок кубков, «Виченца» с взятыми в аренду у «Милана» Амброзини и Коко добралась до полуфинала. В атаке зажигали Ламберто Дзаули и Паскуале Луизо, ставший лучшим снайпером турнира с 8 мячами. Но добраться до трофея не вышло. Вместе с «Локомотивом» итальянцам пришлось сойти с дистанции. «Железнодорожники» уступили «Штутгарту», а «Виченца» — «Челси». Причём после домашней победы парни Гвидолина повели и на выезде, но лондонцы усилиями Поейта, Дзолы и Хьюза совладали с середняком Серии А.



Та команда не была напичкана топовыми футболистами, но рабочих лошадок в ней хватало. Как оказалось, и с таким составом возможно лихачить, в том числе и в еврокубках.



Звёзды 90-х



Доменико ди Карло, Фабио Вивиани, Габриэле Амброзетти, Пьер Воме, Луиджи Сартор, Марсело Отеро, Ламберто Дзаули, Массимо Амброзини, Паскуале Луизо.



Что с клубом сейчас



По итогам прошлого сезона «Виченца» вылетела в Серию С. С марта 2016 года клуб вступил в процесс реструктуризации долга. Бывшие руководители находились под следствием за то, что, возможно, скрыли какие-то средства при обмене игроков с «Пармой».



На данный момент финансовые возможности «Виченцы» совсем скромны. В команде нет ни одного мало-мальски известного футболиста. В этой связи она занимает лишь 8-е место в группе B Серии С с отставанием от лидера «Ренате» в 6 очков. О немедленном выходе в Серию B речи пока не идёт.



Возможно, на ситуацию повлияет продажа клуба: Boreas Capital Sarl, компания, зарегистрированная в Люксембурге, наконец-то приобрела его после длительных переговоров. При этом компания Boreas Capital Sarl входит в холдинг I.G.S., базирующийся в Дубае и специализирующийся на здравоохранении. Она была заинтересована в выходе на европейский рынок и вложениях в спортивную медицину. В этой связи и была куплена «Виченцу», которая всё ещё не может распрощаться с долгами. Ожидается, что годовой бюджет клуба будет около 7 млн евро.

«Парма»

Что было в 90-х



«Парму» вполне можно было называть топ-клубом. Чемпионат выиграть так и не удалось, хотя скудетто несколько раз были близко. Но на счету пармезанцев в 90-е — два кубка Италии и три еврокубка (Кубок кубков и 2 Кубка УЕФА).



В первой половине десятилетия главными звёздами были неподражаемый Джанфранко Дзола, надёжные Лука Буччи и Антонио Беннариво, мощный Фаустино Асприлья, забивной Томас Бролин.

Джанфранко Дзола в составе «Пармы» Фото: Reuters

Когда первая плеяда звёзд по тем или иным причинам покинула «Парму», появились новые, причём как свои — Каннаваро, Буффон, Дино Баджо, — так и приглашённые — Креспо, Верон, Тюрам, Коуту. И обе эти «Пармы» добрались до величайших побед. До сих пор перед глазами разгром «Марселя» в «Лужниках» с голами Креспо, Ваноли и Кьезы, неподражаемая игра 21-летнего Джиджи Буффона.

Буффон празднует второй гол в ворота «Марселя» в финале Кубке УЕФА — 1999 Фото: Reuters

Всё для «Пармы» в 90-х сошлось. Были средства от концерна «Пармалат», везло с тренерами, ведь с командой поработали настоящие асы — Скала, Анчелотти, Малезани. Селекция работала на фантастическом уровне. Промашек в этом деле не бывает, но в случае с «Пармой» они были сведены к минимуму. По тем временам болельщики ностальгируют до сих пор.



Звёзды 90-х



Джанфранко Дзола, Фабио Каннаваро, Эрнан Креспо, Джанлуиджи Буффон, Лука Буччи, Антонио Беннариво, Луиджи Аполлони, Клаудио Таффарел, Томас Бролин, Фаустино Асприлья, Нестор Сенсини, Фернандо Коуту, Дино Баджо, Лилиан Тюрам, Энрико Кьеза, Хуан Себастьян Верон, Абель Бальбо.



Что с клубом сейчас



Печальные истории, связанные с «Пармой», известны многим. В середине 2000-х корпоративный кризис в «Пармалате» привёл к тому, что клуб постепенно лишился всей финансовой поддержки. В концерне было введено внешнее управление, там уже было не до футбола. Но тот непростой момент пришлось пережить, клуб прошёл очищение Серией B.



В сезоне-2013/14 «Парма» Донадони финишировала шестой, получила право на выступление в Лиге Европы, но не прошла лицензирование, а заодно была наказана очковым штрафом в Серии А. Тяжелейшая финансовая ситуация привела к смене собственника и банкротству. Сезон клубу дали доиграть, но ожидаемо он закончил его на последнем месте.

В июле 2015 года «Парма» возродилась, появилось новое юридическое лицо. Клуб, спонсируемый местными инвесторами, а также болельщиками, которые пекутся за судьбы бренда, получил право на выступление в Серии D.



Но уже сейчас пармезанцы добрались до Серии B и включились в гонку за прямой выход в Серию А. После 12 туров они идут на 4-й позиции, отставая от лидера «Палермо» лишь на 1 очко. Тренирует команду Роберто Д'Аверса, специалист без серьёзного бэкграунда, но со стартовой задачей он справился, поднял команду из Серии С.



Капитанит в «Парме» 40-летний Алессандро Лукарелли. Но кого этим удивишь. Итальянские защитники всегда славились спортивным долголетием. В атаке главные надежды связаны с ещё одним ветераном, 35-летним Эмануэле Калайо. Кстати, оба мастодонта уже забили по 3 мяча в Серии B, это 40 процентов от всех голов команды. Также за «Парму» выступает младший брат Лоренцо Инсинье — Роберто.