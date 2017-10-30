ФИФА создаёт новую лигу и отказывается от товарняков. В чём смысл?

В чём идея

ФИФА старается привлечь больше внимания к товарищеским матчам сборных, которые уже давно не пользуются большой популярностью. Полупустые трибуны на матче национальной команды – не только наш отечественный колорит. Товарняки сборных традиционно вызывают небольшой ажиотаж во всём мире, зрителя интересуют только официальные игры команд своих стран, где идёт полноценная спортивная борьба. Ни о какой солидной коммерции в такой ситуации речь не идёт, международный футбол медленно, но верно загибается. После проведённого исследования об интересе аудитории к международным играм президент ФИФА пришёл к неутешительным выводам: внимание зрителей к сборным стремительно падает. И Джанни Инфантино задался целью изменить ситуацию.

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Потому Международная федерация футбола рассматривает возможность замены международных товарищеских матчей Мировой лигой.



Идея простая – создание Мировой лиги, в которую войдут сборные всех континентов. Лига поделится на три дивизиона, в которых команды будут ранжироваться в зависимости от рейтинга ФИФА. Соревнование будет проводиться в течение года. Старт запланирован на 2019 год. Но пока это только проект. Интересно, кто будет оплачивать организацию матчей и дальние перелёты сборных, представляющих страны из разных точек земного шара.

Было ли что-то подобное

В ФИФА собираются пойти по стопам УЕФА. В сентябре ассоциация утвердила окончательную версию регламента Лиги наций. Этот турнир заменит большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами. Участие в турнире примут все 55 европейских сборных. Команды распределят по четырём лигам в соответствии с их рейтингом на конец европейской квалификации чемпионата мира — 2018.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 — в лигу С, оставшиеся 16 — в лигу D. Лиги A и B состоят из четырёх групп по 3 команды. Победители четырёх групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдёт в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

Европейские сборные будут бороться либо за победу в Лиге наций, либо за выход в дивизион выше, либо за сохранение места в своём дивизионе. Жеребьёвка группового этапа Лиги наций пройдёт 24 января 2018 года.

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Повлияет ли это на отборы к ЧМ и Евро

В плане системы – никак. Немного изменятся только даты. Начнётся цикл не в сентябре, а в марте. Более того, благодаря Лиге наций сборные получат шанс квалифицироваться на Евро-2020. В финальную стадию Евро будут выходить по две сильнейшие команды каждой из 10 групп, а четыре оставшиеся путёвки будут разыгрываться в стыковых матчах Лиги наций, в которых будут задействованы 16 победителей групп турнира.

Будет ли Мировая лига как-то влиять на систему отбора к чемпионатам мира и претерпят ли матчи квалификации, пока не сообщается. Вполне возможно, что и по аналогии с Лигой наций сборные со всего мира получат дополнительную мотивацию.