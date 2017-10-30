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Станислав Черчесов
Текст: Данила Игнатов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Кто будет играть против Месси и Рамоса. Черчесов объясняет

Почему вызваны Зобнин и Жирков и готов ли сыграть Дзагоев.
30 октября 2017, понедельник. 18:02 Футбол

Состав

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Фёдор Кудряшов («Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Кёльн» Германия), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА Москва), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак» Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все — «Локомотив» Москва), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Смолов («Краснодар»).

Кто удивил

Сразу несколько фамилий в списке футболистов перед матчами с Аргентиной и Испанией мы вряд ли ожидали увидеть. Во-первых, впервые после травмы «крестов», полученной в июньском матче с Венгрией, вызван Роман Зобнин. Во-вторых, по сравнению с прошлым списком появились фамилии Игнатьева и Швеца. В-третьих, с топ-клубами могут сыграть зенитовцы Игорь Смольников и Юрий Жирков, которые провели в этом сезоне 111 и 0 минут соответственно.

На эти и другие вопросы корреспондента «Чемпионата» ответил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

— Зобнин ещё не сыграл за «Спартак» после травмы, но уже вызван в сборную, — первый вопрос тренеру.
— Зобнин не только будет присутствовать на теоретических занятиях, но и тренироваться вместе со всеми, пусть и с небольшими ограничениями. Однако у него нет шансов сыграть ни против Аргентины, ни против Испании.

— В каком состоянии находится Алан Дзагоев?
— В отличие от Зобнина, Дзагоев уже вернулся в общую группу. Он уже готовился к матчу с тульским «Арсеналом», теперь полетел в Базель. Кстати, перед отлётом мы с Аланом пообщались — он готов сыграть в Лиге чемпионов. В общем, решение по каждому футболисту будем принимать, когда оценим их состояние на сборе.

— Многих удивила фамилия Швеца в окончательном списке.
— Возможно, к этой же категории относится фамилия Игнатьева. Они качественно отработали сборы, когда нашим соперником было «Динамо», получили «домашнее задание». Мы внимательно смотрели за ними и увидели качественные изменения в их игре. Так что теперь решили вызвать именно этих футболистов, но не вызвать, например, Евгения Чернова, который приезжал на октябрьский сбор. В любом случае мы ни на ком крест не ставим.

Подчеркну также, что мы не экспериментируем — это неправильное слово. Просто на прошлом сборе по той или иной причине у нас не было Дзагоева, Головина, Глушакова и Комбарова, теперь отсутствует Самедов. Мы исходим из состояния футболистов.

— Смольников и Жирков не так часто выходят на поле в матчах «Зенита».
— Совершенно согласен с этим. Посмотрите: мы вызвали на позицию крайнего защитника, которая является, скажем так, дефицитной, сразу по три футболиста. Фернандес и Игнатьев, а также Рауш и Комбаров, постоянно получают игровую практику. Но ведь Жирков и Смольников — тоже футболисты основной обоймы: были на прошлом сборе, хорошо играли на Кубке конфедераций. Да, сейчас кое-что в их клубе поменялось, и перерыв в их игре, возможно, временный. Так или иначе, нам хотелось бы увидеть их на этом длинном сборе, пообщаться. Понятное дело, что эта ситуация не может продолжаться долго. Но мы проявляем определённую терпимость в такой ситуации, а глубина заявки позволяет нам вызвать этих футболистов.

— Выбирая состав, учитывали, что Аргентина и Испания — топ-соперники?
— Конечно это топ-соперники. Но сборная Бельгии, а также команды на Кубке конфедераций тоже таковыми являлись. Но мы стараемся подбирать футболистов не под соперника, а отталкиваясь от своей формы. И ещё раз подчеркну: ни на ком крест мы не ставим.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Алан Дзагоев Роман Зобнин Станислав Черчесов
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