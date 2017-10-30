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Константин Кучаев и Виктор Гончаренко
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

Гончаренко: у ЦСКА пропало нестандартное мышление. Надеемся найти

Виктор Гончаренко и Константин Кучаев убеждены: для ЦСКА в этой Лиге чемпионов ещё не всё потеряно.
30 октября 2017, понедельник. 20:35 Футбол

«Базель» — ЦСКА

Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
31 октября 2017, вторник. 22:45 МСК
Базель
Базель, Швейцария
ЦСКА
Москва, Россия

Московский ЦСКА второй раз за два с половиной месяца гостит в Швейцарии. Но если «молодым парням» из Берна гость из далёкой России представлялся в известной степени тёмной лошадкой, то «Базель» уже имел возможность близко познакомиться с «армейцами». И знакомство это оказалось, мягко говоря, не слишком приятным для москвичей. Перебить горький осадок от домашнего поражения красно-синие постараются во вторник на «Санкт-Якоб Парк». Могу засвидетельствовать: настроение в команде рабочее – ни намёка на подавленность или что-то подобное.

Пресс-конференция «армейцев» это ощущение только укрепила. От лица игроков ответ перед СМИ держал молодой полузащитник Константин Кучаев. Любопытно, что до сих пор все «компаньоны» Виктора Гончаренко по международным брифингам на следующий день неизменно выходили в стартовом составе. Сработает ли примета на этот раз – узнаем завтра. А пока послушаем хавбека ЦСКА.

— Что не получилось в первом матче с «Базелем»?
— Мы разобрали прошлую игру и провели работу над ошибками. Постараемся в предстоящей игре совершить их как можно меньше, активнее атаковать соперника и создать больше моментов.

— Насколько тяжело даётся вам переход с молодёжного на взрослый уровень с точки зрения физики и психологии? Как себя мотивируете?
— К темпу поначалу было тяжело привыкнуть, но с каждым матчем всё больше втягиваюсь. Чем больше играю, тем легче становится на поле. Физически готов неплохо, но иногда ещё перед играми нервничаю. Впрочем, когда выходишь на поле, обо всём забываешь и полностью концентрируешься на игре.

— Если «МЮ» наберёт во вторник одно очко, а вы проиграете, ЦСКА потеряет шансы на выход в весеннюю стадию. Это давит психологически?
— Мы не думаем о сопернике, настраиваемся на игру и на победу. Результат другого матча волнует в меньшей степени.

— Интересно ваше мнение об игровом стиле и сильных сторонах «Базеля».
— Эта команда сильна на контратаках. Позиционное нападении у «Базеля» не так хорошо отлажено. Команда быстро выходит из обороны в атаку. У них очень скоростные нападающие, которые постоянно открываются за спины. С ними нужно повнимательнее сыграть, чтобы допустить меньше ошибок и фолов у наших ворот.

Отпустив игрока готовиться к тренировке, слово взял Виктор Гончаренко.

— Каково состояние Дзагоева и Фернандеса?
— К завтрашней игре готовы все футболисты за исключением Макарова. И Дзагоев, и Фернандес могут сыграть.

— Перед первым матчем вы говорили, что на групповой стадии основное значение имеют 3-4 туры. Выходит, завтра для ЦСКА решающая игра?
— Ну да, могу ещё раз подтвердить, что спаренные матчи решают исход группового этапа. Дома мы проиграли, поэтому завтра должны сделать всё возможное, чтобы исправить ситуацию.

— ЦСКА неизменно сталкивается с трудностями против команд, играющих в три защитника. Совпадение или закономерность?
— Можно сказать по-другому: все мы испытываем определённые неудобства, когда соперник играет глубоко. Это не от схемы зависит. Ты можешь поставить четыре номинальных защитника, но при этом два крайних полузащитника будут садиться вниз. Получается шесть обороняющихся. Нужно быстрее играть и включать нестандартное мышление. Сейчас оно пропало, но мы надеемся его найти до окончания осенне-зимней стадии. Что касается «Базеля», то он безболезненно меняет схемы: в Лиге чемпионов и ответственные матчи проводит по системе 3-4-3, а более простые – по 4-2-3-1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Базель ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Константин Кучаев
Новости. Футбол
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