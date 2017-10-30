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Роберто Манчини
Текст: Григорий Телингатер
Фото: РИА Новости

У «Зенита» меньше очков, чем при Луческу. 7 неожиданных итогов 1-го круга

Понять происходящее в РФПЛ невозможно. Давайте просто созерцать.
30 октября 2017, понедельник. 21:30 Футбол

1. У «Спартака» хуже травм только концовки матчей

«Спартак» в этом сезоне утратил главную фишку. Ту самую, которая была в чемпионском сезоне. Если раньше команда вырывала победы в конце встреч, то теперь красно-белые либо не дожимают при 0:0 (с «Уфой», СКА и «Амкаром»), либо теряют победы на последних минутах (с «Ростовом» на 87-й, с «Тосно» на 90-й и с «Динамо» на 92-й). Кто-то даже верит в компенсацию фарта. Мол тогда везло, а теперь возвращаются «задолженности».

В таком случае непонятно, почему провидение обрушило на «Спартак» столько травм. Вам слабо назвать пять человек основы, которые не получали травмы в этом сезоне? Нет, ну серьёзно. Попробуйте.

2. ЦСКА стал до неузнаваемости российским

10 лет назад в ЦСКА было шесть бразильцев и много других легионеров. Сейчас команда Гончаренко заканчивает ключевой матч с «Зенитом» с 10 россиянами и одним иностранцем Вернблумом. И это не тот случай, когда исход матча очевиден, а при 0:0.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
22 октября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Понятно, что столько россиян в ЦСКА объясняется скромным финансированием. И всё равно это выглядит мощно. Особенно на фоне того, как Путин глумится над Фурсенко.

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3. «Зенит» Манчини набрал меньше очков, чем «Зенит» Луческу

За один сезон Луческу заработал в РФПЛ имидж нытика. При нём самый богатый клуб России стал лишь третьим. Выступление было признано неудачным. Казалось, что в межсезонье всё изменилось коренным образом. Манчини производит впечатление элегантного и вдумчивого тренера. Совсем другой имидж. Да и состав усилили мощно. Так во всяком случае утверждает руководство «Зенита» (избавились от этого бесполезного Жулиано!). Но, несмотря на все эти обновления, команда Манчини закончила первый круг хуже, чем команда Луческу. Тогда у неё было 31 очко, сейчас – 29.

4. У «Краснодара» что-то пошло не так. Или кто-то

«Краснодар» начал сезон с побед над «Рубином» и «Тосно». Тогда «быки» радовали не только результатом, но и чумовыми комбинациями. Вроде такой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.

Или такой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.

Вскоре головокружительная атака у «Краснодара» куда-топодевалась. Народ предрекает увольнение Шалимова, но Галицкий пока не решается на такой шаг. Возможно, ждёт подходящий момент. Скажем, зимнюю паузу. Хотя есть и альтернативная точка зрения.

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5. Да, Будогосский всё ещё руководит судьями

Хотя Шалимов – это не первый человек, чьё увольнение напрашивается. Глава судейского департамента и инспектирования уже давно удивляет своей неуместностью. Примерно с матча «Зенит» – «Урал» в прошлом сезоне.

Судьи могут и будут ошибаться всегда. Вопрос в другом. В том, как человек выстраивает отношения и у себя в коллективе, и со внешним миром. В том, насколько прозрачна и понятна система назначений. В том, какова критическая масса судейских ошибок.

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В 15-м туре многие ждали скандала от матча «Зенит» – «Локо». Там весёлого хватало. Когда мяч попадает в руку игроку «Зенита» – фола нет. А в спину Фарфана раздаётся свисток за игру рукой. Похоже, что был фол на Ивановиче, перед первым голом. А ещё в 15-м туре было очень интересное пенальти в пользу «Динамо».

Короче, наслаждаться изобретательностью судей надоело. В результате поисковики на фамилию Будогосский выдают: 1. Будогосский Андрей; 2. Будогосский должен уйти.

6. С расизмом никто не борется. Зато борьбу анонсируют

В начале этого года Алексей Смертин стал офицером РФС по борьбе с дискриминацией. Его наделил полномочиями сам Мутко. Казалось, что перед ЧМ-2018 наши боссы действительно хотят избавиться от расизма на футболе. Но в реальности ничего не изменилось.

«Уханье» болельщиков? Игнорируем! Мамаев назвал Родолфо обезьяной? КДК даже не рассматривает. Скандирование «на *** российской сборной обезьяна» в адрес Гилерме – по традиции лишь оштрафуем клуб. Без персональной ответственности. Без закрытия стадиона или даже сектора.

7. «Локомотив» всех уделал

Так звучит главный итог 15 туров. Этого точно никто не ожидал. «Локо» воспользовался тем, что команду недооценивают. Ровно так же, как было со «Спартаком» в прошлом сезоне. Мол, уже сто лет не брали титул и должны скоро повалиться. Однако этого не происходит. Ни в прошлом году со «Спартаком», ни в этом пока что с «Локо».

Вчера был показательный момент. В перерыве матча Дзюба уверенно говорит, как соперник играет на ничью. И так видят команду Сёмина практически все. И пока к красно-зёленым так относятся, у них есть шансы на титул.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Спартак Андрей Будогосский Расизм Футбольное судейство
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