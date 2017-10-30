Когда сказал «бордюр» вместо «поребрик». Мгновения 15-го тура

Заряд тура
Болельщики тульского «Арсенала» вдохновили свою команду на победу над гостями из столицы (1:0). Туляки впервые в своей истории отобрали очки у ЦСКА, до этого «армейцы» побеждали «Арсенал» во всех четырёх матчах чемпионата России при разнице мячей 10-2.
Голова тура
Защитник тульской команды Максим Беляев суров и безжалостен к футбольному снаряду. Тот, к слову, выдержал испытание.
Маска тура
Грузинский защитник «Арсенала» Гиа Григалава в образе супергероя. А как вы отмечаете Хэллоуин?
Гиа Григалава
Встреча тура
В чемпионате страны у вратаря ЦСКА с «сухими» матчами полный порядок: Игорь Акинфеев не пропускал шесть матчей кряду. Однако в минувшем туре продлить серию ему не посчастливилось. После матча голкипер сборной России тепло поприветствовал своего наставника, многолетнего тренера вратарей ЦСКА Вячеслава Чанова.
Игорь Акинфеев и Вячеслав Чанов
Пиро-шоу тура
Пока болельщики «Арсенала» «заряжали», фанаты ЦСКА жгли.
Напоминание тура
Болельщики «Ростова» в очередной раз напомнили всем дату основания клуба. А чтобы не забывали!
Картина тура
Опять двойка.
Развлечения тура
В Перми в перерывах между таймами болельщики не скучают.
Поздравления тура
28 октября тренеру «Амкара» Гаджи Гаджиеву исполнилось 72 года. Не знаем насчёт галстука, но и победить в уральском дерби пермяки не смогли. 1:1 и 13-е место в таблице.
Спасение тура
Кто знает, как бы сложился гостевой для «Тосно» матч с «Динамо», не отрази Давид Юрченко пенальти в исполнении динамовца Александра Ташаева.
Троллинг тура
Фанаты «Зенита» в первом тайме дерби двух столиц с «железнодорожниками» позволили себе перефразировать хит группы «Ленинград» «Ч.П.Х.». Текст баннера гласил: «Стоп, девчата, тормозите! Что ж вы, «Локо», мнёте тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер! Только Питер!». «Локомотив» ответил тремя пробоинами в корабле Роберто Манчини и единоличным лидерством в турнирной таблице Премьер-Лиги. Хохма не удалась.
Перформанс тура
Но в главной номинации тура всё равно побеждают питерцы. Перед началом игры болельщики «Зенита» растянули большой баннер, посвящённый основателю российского футбола Георгию Дюперрону. 24 октября исполнилось 120 лет с первого в истории страны футбольного матча, который был проведён в Санкт-Петербурге.
Счёт тура
О таком завершении первого круга чемпионата России не могли мечтать даже самые заядлые поклонники столичного «Локомотива».
Улыбка тура
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович во время матча с «Локомотивом» попал мячом в Юрия Сёмина. Но настроение «машиниста» «железнодорожников» в тот вечер было слишком хорошим, чтобы обижаться на экс-железнодорожника.
Юрий Сёмин и Бранислав Иванович
Бранислав Иванович и Юрий Сёмин
Кровь тура
Зенитовец Миха Мевля в одном из игровых эпизодов расцарапал лицо Джефферсону Фарфану и, видимо, разбудил зверя.
Миха Мевля и Джефферсон Фарфан
Потасовка тура
Доподлинно неизвестно, что послужило причиной конфликта на трибуне болельщиков «Зенита», но фотография породила массу забавных постов в комментариях. В числе которых были и рассуждения на тему различий в речи петербуржцев и москвичей.
Возрождение тура
«Краснодар» после четырёх кряду поражений в Премьер-Лиги разгромил «СКА-Хабаровск». Фёдор Смолов, не забивавший с середины сентября, оформил дубль и отдал голевую передачу, что не может не радовать в преддверии товарищеских матче российской сборной с командами Аргентины и Испании.
Фёдор Смолов