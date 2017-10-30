Когда сказал «бордюр» вместо «поребрик». Мгновения 15-го тура

Конфликт на трибуне «Зенита», Тула в огне и на коне, акция «антигалстук» и другие классные фото тура РФПЛ.

Заряд тура

Болельщики тульского «Арсенала» вдохновили свою команду на победу над гостями из столицы (1:0). Туляки впервые в своей истории отобрали очки у ЦСКА, до этого «армейцы» побеждали «Арсенал» во всех четырёх матчах чемпионата России при разнице мячей 10-2.

Голова тура

Защитник тульской команды Максим Беляев суров и безжалостен к футбольному снаряду. Тот, к слову, выдержал испытание.

Маска тура

Грузинский защитник «Арсенала» Гиа Григалава в образе супергероя. А как вы отмечаете Хэллоуин?

Гиа Григалава Фото : РИА Новости

Встреча тура

В чемпионате страны у вратаря ЦСКА с «сухими» матчами полный порядок: Игорь Акинфеев не пропускал шесть матчей кряду. Однако в минувшем туре продлить серию ему не посчастливилось. После матча голкипер сборной России тепло поприветствовал своего наставника, многолетнего тренера вратарей ЦСКА Вячеслава Чанова.

Игорь Акинфеев и Вячеслав Чанов Фото : arsenaltula.ru

Пиро-шоу тура

Пока болельщики «Арсенала» «заряжали», фанаты ЦСКА жгли.

«Арсенал» — кошмар фаворитов! Теперь от туляков пострадал ЦСКА «Арсенал» впервые отбирает очки у ЦСКА, и сразу – по максимуму!

Напоминание тура

Болельщики «Ростова» в очередной раз напомнили всем дату основания клуба. А чтобы не забывали!

Картина тура

Опять двойка.

«Спартак» включился на пять минут. Этого оказалось мало Чемпион снова пропускает два мяча. «Ростов» снова выезжает на стандартах.

Развлечения тура

В Перми в перерывах между таймами болельщики не скучают.

Поздравления тура

28 октября тренеру «Амкара» Гаджи Гаджиеву исполнилось 72 года. Не знаем насчёт галстука, но и победить в уральском дерби пермяки не смогли. 1:1 и 13-е место в таблице.

Спасение тура

Кто знает, как бы сложился гостевой для «Тосно» матч с «Динамо», не отрази Давид Юрченко пенальти в исполнении динамовца Александра Ташаева.

«Люди обижали Алёну, писали о поросёнке». Трэш-клип «Уфы»: как его снимали Хочется славы? Кушай торт и катайся по полю — как в странном клипе «Уфы».

Троллинг тура

Фанаты «Зенита» в первом тайме дерби двух столиц с «железнодорожниками» позволили себе перефразировать хит группы «Ленинград» «Ч.П.Х.». Текст баннера гласил: «Стоп, девчата, тормозите! Что ж вы, «Локо», мнёте тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер! Только Питер!». «Локомотив» ответил тремя пробоинами в корабле Роберто Манчини и единоличным лидерством в турнирной таблице Премьер-Лиги. Хохма не удалась.

«Что ж вы, «Локо», мнёте тити?». Фанаты перефразировали песню «Ленинграда»

Перформанс тура

Но в главной номинации тура всё равно побеждают питерцы. Перед началом игры болельщики «Зенита» растянули большой баннер, посвящённый основателю российского футбола Георгию Дюперрону. 24 октября исполнилось 120 лет с первого в истории страны футбольного матча, который был проведён в Санкт-Петербурге.

Счёт тура

О таком завершении первого круга чемпионата России не могли мечтать даже самые заядлые поклонники столичного «Локомотива».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Улыбка тура

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович во время матча с «Локомотивом» попал мячом в Юрия Сёмина. Но настроение «машиниста» «железнодорожников» в тот вечер было слишком хорошим, чтобы обижаться на экс-железнодорожника.

Юрий Сёмин и Бранислав Иванович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бранислав Иванович и Юрий Сёмин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сёмин: кто будет чемпионом, знает только осьминог Пауль. Но он уже умер Юрий Сёмин признал, что его команда имеет потенциал для победы в чемпионате, а Роберто Манчини говорил про «плохой день» «Зенита».

Кровь тура

Зенитовец Миха Мевля в одном из игровых эпизодов расцарапал лицо Джефферсону Фарфану и, видимо, разбудил зверя.

Миха Мевля и Джефферсон Фарфан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локо» — чемпион! Пока – первого круга… «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ.

Потасовка тура

Доподлинно неизвестно, что послужило причиной конфликта на трибуне болельщиков «Зенита», но фотография породила массу забавных постов в комментариях. В числе которых были и рассуждения на тему различий в речи петербуржцев и москвичей.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возрождение тура

«Краснодар» после четырёх кряду поражений в Премьер-Лиги разгромил «СКА-Хабаровск». Фёдор Смолов, не забивавший с середины сентября, оформил дубль и отдал голевую передачу, что не может не радовать в преддверии товарищеских матче российской сборной с командами Аргентины и Испании.

Фёдор Смолов Фото: fckrasnodar.ru

Джанлуиджи Селихов, падение фаната, битва двух столиц. Мгновения 14-го тура «Спартак» признал судейскую ошибку, на «ВЭБ Арене» толкались и дрались, а в Черкизово устроили Хэллоуин.