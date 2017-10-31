«Мне до Бердыева — как до канадской границы пешком»

«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином»

«Уфа» победила «Рубин» в матче 15-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 2:1.



В дебюте игры Мориц Бауэр из аута вбросил мяч в штрафную площадь «Уфы», Сердар Азмун не смог добраться до мяча, но его подхватил Гёкдениз Карадениз, который обыграл Джемала Табидзе и отправил мяч в ворота.

На 36-й минуте последовал заброс к штрафной площади «Рубина» из центра поля, Дмитрий Стоцкий сбросил мяч на правый угол штрафной площади на Дмитрия Живоглядова и, получив ответную передачу, уверенно переиграл голкипера.



В концовке Ондржей Ванек со стандарта пробил в дальний от Сергея Рыжикова угол ворот, голкипер «Рубина» смог добраться до мяча, но спасти свою команду не сумел.

«Уфа» — «Рубин» — 2:1

«Ахмат» и «Анжи» в кавказском дерби обменялись голами на 93-й и 96-й минутах



«Ахмат» упустил победу над «Анжи» в матче 15-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:1.



В первом тайме хозяева владели территориальным преимуществом, но опасных моментов практически не возникало.



После перерыва «Ахмат» сумел прибавить, на 93-й минуте Аую Бацуев со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, а Уилкер Анхель головой точно пробил по воротам. Три минуты спустя Олег Данченко со стандарта выполнил подачу на ближнюю штангу, Павел Яковлев головой пробил по воротам, вратарь добрался до мяча, но спасти команду ему не удалось.

«Ахмат» — «Анжи» — 1:1

Черчесов рассказал, почему в сборную России вызван Зобнин



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал список футболистов, которые были вызваны в национальную команду для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).



Наставник объяснил присутствие в составе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, который из-за тяжёлой травмы не выходит на поле с июня.



«6 ноября сборная России приступит в Новогорске к подготовке к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией. Как и в октябре, мы вызываем в команду 27 игроков. Из-за травмы в сборной не будет Самедова. Что касается Дзагоева, то он уже был в заявке ЦСКА на последнюю игру, и мы надеемся, что Алан сможет помочь сборной в предстоящих матчах.



Роман Зобнин уже тренируется в «Спартаке» в общей группе, и для него очень важно находиться в расположении команды, присутствовать на теоретических занятиях. К тому же у нас в сборной работают физиотерапевт и массажист «Спартака», так что ситуацию будем контролировать в полной мере. Кроме того, по сравнению с октябрьским сбором мы пригласили имевших тогда повреждения Глушакова и Комбарова, а также хорошо себя зарекомендовавших Игнатьева и Швеца", — передаёт слова Черчесова пресс-служба РФС.

Кто будет играть против Месси и Рамоса. Черчесов объясняет Почему вызваны Зобнин и Жирков и готов ли сыграть Дзагоев.

Гончаренко: выездной матч с «Базелем» — решающий для ЦСКА в Лиге чемпионов



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов накануне гостевого матча Лиги чемпионов с «Базелем» (31 октября).



«Завтра будет решающая игра. Спаренные матчи во многом решают исход группового этапа. Дома мы проиграли. Завтра сделаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию.

Все испытывают определённые неудобства, когда команды глубоко обороняются. Это не от схемы зависит. Можно поставить и четырёх защитников, но два фланговых игрока будут садиться вниз и получится шесть человек в обороне. Надо быстро атаковать. Пока это у нас пропало. Надеемся, что этот компонент вернётся до конца осенне-зимней стадии. Что касается «Базеля», то команда безболезненно меняет схемы. В Лиге чемпионов они используют 3-4-3, в менее напряжённых матчах — 4-2-3-1», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Гончаренко: у ЦСКА пропало нестандартное мышление. Надеемся найти Виктор Гончаренко и Константин Кучаев убеждены: для ЦСКА в этой Лиге чемпионов ещё не всё потеряно.

Муслин покинул пост главного тренера сборной Сербии

Футбольный союз Сербии на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером национальной сборной Славолюбом Муслином. Причины такого решения не называются. Исполнителем обязанностей главного тренера национальной команды назначен Младен Крстаич, который до этого работал в тренерском штабе Муслина.



Муслин возглавил сборную Сербии весной 2016 года и вывел команду на чемпионат мира 2018 года. 64-летний специалист известен в России по работе с «Локомотивом», «Амкаром», «Краснодаром» и «Химками».

ФИФА может отменить товарищеские матчи и создать Мировую лигу

Международная федерация футбола рассматривает возможность замены международных товарищеских матчей Мировой лигой. По мнению чиновников ФИФА, товарищеские матчи всё менее популярны, пишет This Day.



В настоящий момент обсуждается идея создания Мировой лиги, которая, скорее всего, будет введена в 2019 году и проводиться в течение года. Предполагается, что в новом турнире команды будут разделены на три дивизиона – по аналогии с европейской Лигой наций.



Напомним, что в сентябре был окончательно утверждён формат Лиги наций, который, правда, был раскритикован южноамериканскими странами.

ФИФА создаёт новую лигу и отказывается от товарняков. В чём смысл? В федерации поняли, что товарищеские матчи сборных никому не нужны.

Семак: мне до Бердыева — как до канадской границы пешком

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России, а также дал оценку выступлению своей команды в первом круге, который она закончила на седьмом месте в таблице.



«Очень неудачно начался для нас матч. Неуверенно сыграли при стандартном положении – ауте. Плюс после пропущенного мяча понимали, что сложно будет отыграться. Во втором тайме было мало футбола, больше борьбы. В концовке мы оказались удачливее за счёт стандартного положения. Одержали волевую победу, хотя понимали, что против «Рубина» это будет сделать очень сложно.



«Рубин» при Бердыеве — очень хорошая команда, хотя и результат пока не такой, какого ждут болельщики. Но по уровню организации это одна из лучших команд в Премьер-Лиге. Мне до Курбана Бекиевича — как до канадской границы пешком.



Какую оценку дам первому кругу? Если брать по качеству игры, то мы провалили две игры. Даже не две игры, а два тайма – не агрессивно сыграли с «Краснодаром» и первый тайм в Махачкале. Остальные матчи где-то неудачно сложилось, как с «Ростовом». И матч в Санкт-Петербурге, где пропустили два быстрых мяча, хотя в тот момент мы попали на «Зенит», который был на ходу», — цитирует Семака „Спорт Бизнес Online“.