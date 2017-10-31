«Базель» не тот соперник, перед которым можно дрожать». Широков о туре и ЛЧ

Лунёв: всё равно станем чемпионами, по составу мы сильнее всех Вратарь «Зенита» объясняет, что имел в виду, заявляя журналистам «пусть об игре говорит наш тренер».

1. Что случилось с «Зенитом»?

Играет «Зенит» в последнее время не очень. В Лиге Европы выигрывает, а в чемпионате пока не всегда получается. В матче с «Локомотивом» санкт-петербуржцы провели неплохой первый тайм, но провалили второй, в котором отлично сыграли гости. Если бы «Зенит» забил с первой возможности, когда мяч попал в штангу, игра могла бы сложиться иначе. Но «Локомотив» перетерпел натиск вначале и во второй половине грамотно использовал свои шансы. Два подряд поражения дома – неприятная тенденция.

2. Почему не забивает Кокорин?

Даже Манчини сказал: раньше забивал Кокорин, а теперь не забивает никто. С Александром сейчас играют плотнее, чем раньше. К тому же невозможно держать постоянно отличную форму на протяжении полугода. Александр хорошо выступал несколько месяцев кряду. Сейчас пошёл небольшой спад. Хотя по его игре этого особо не скажешь: Кокорин не стал меньше двигаться и работать, упала только реализация. Большую часть голов Кокорин забил, играя второго форварда. Сейчас в «Зените» немного изменили тактику — играют в три форварда. Может, Саша из-за этого стал меньше забивать.

3. Пришло время критиковать Манчини?

Уткин: Манчини — слабейший иностранный тренер «Зенита», если не считать Петржелу

Критиковать всегда можно, главное, чтобы критика была конструктивной. Думаю, тренер «Зенита» и сам прекрасно понимает, какую работу над ошибками нужно сделать. На данный момент мне представляется, что это просто небольшой спад, который бывает у всех команд в течение сезона. Говорят, Луческу в первом круге набрал больше очков? Главное — набрать больше всех очков в конце сезона. Команда Луческу с этим не справилась. Посмотрим, справится ли команда Манчини.

«Локо» — чемпион! Пока – первого круга… «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ.

4. Результаты «Локомотива» шокируют?

Скажем, тура три назад я бы не мог представить, что «Локомотив» будет первым. Явным фаворитом чемпионата казался «Зенит». А сейчас он крупно проиграл «Локо» и опустился на второе место. Было понятно, что «Локомотив» — грозная сила, после его победы в последнем Кубке России. Но сейчас результаты «железнодорожников» превосходят самые смелые ожидания. В том числе и их собственные наверняка.



Что касается игры, то я видел вживую матч «Локомотива» с «Краснодаром». На меня команда Юрия Сёмина производит хорошее впечатление уже давно. В последних двух турах она обыграла грозных соперников, потому лидерство – заслуженное.

5. «Локомотив» — чемпион. Это реально?

Прямо сейчас команда Юрия Сёмина подтверждает, что она готова к этому. Считаю главного тренера «Локомотива» одним из творцов этого успеха. Но не нужно забывать о команде, которая сумела воплотить его идеи.

6. «Спартаку» сегодня интересна только Лига чемпионов?

Не верю в это. По игре «Спартака» не видно, что его интересует только Лига чемпионов. Вообще нет ощущения, что команда отдаёт предпочтение какому-то одному турниру. Просто в ЛЧ пока всё складывается позитивно, а в чемпионате – нет. В матче с «Амкаром» «Спартак» не смог превзойти соперника ни по игре, ни по результату. В Ростове москвичи включились минут на 10, вышли вперёд и взяли игру под контроль. Но один недочёт в обороне пустил насмарку все усилия.

«Спартак» включился на пять минут. Этого оказалось мало Чемпион снова пропускает два мяча. «Ростов» снова выезжает на стандартах.

7. Как «Спартаку» не проиграть в Севилье?

Нужно сразу настроиться, что в Севилье придётся терпеть весь матч. «Севилье», естественно, захочется отыграться после разгрома. Испанцы будут настроены только на победу. Самыми сложными будут первые минут 20. Потом уже можно попытаться переломить ход встречи, сыграть на контратаках. У Карреры впереди есть хорошие игроки, они умеют реализовать моменты.

8. Что ждёт сегодняшний ЦСКА в Базеле?

Как я говорил, ЦСКА умеет выжимать максимум из минимума, потому рассчитываю на выездную победу «армейцев». «Базель» — не тот соперник, перед которым можно дрожать. А если говорить о ЦСКА в целом, то сейчас в команде перестройка. В ней есть и хорошие моменты – сегодня в составе играет много молодых ребят. Нападение полностью поменялось с возвращением Витиньо зимой. ЦСКА потихоньку вернётся на прежний уровень. Когда молодые игроки обретут уверенность в игре, тогда мы и увидим тот ЦСКА, к которому привыкли за последние годы.

9. «Динамо» — явный претендент на вылет?

Увы, мы находимся в зоне стыковых матчей, но обязательно сделаем всё возможное, чтобы выбраться оттуда. Безусловно, это накладывает на команду психологический отпечаток. Результаты очень сильно разочаровывают, но по игре мы видим положительную динамику. «Динамо» создаёт моменты, хотя не всё, конечно же, удаётся реализовывать. Динамовцы всего три недели находятся под руководством нового тренера. Прогресс есть, пускай и маленький. Если футболисты продолжат работать в том же духе, то результат не заставит себя долго ждать.

«Урал» может попасть в зону Лиги чемпионов. Как такое возможно? Разбираемся в феномене команды из Екатеринбурга. Дело в везении или гении Тарханова?

10. «Урал» — пятый. Не жалеете, что не оказались в нём год назад?

Да, мы вели переговоры. Но абсолютно не жалею, что не получилось возобновить карьеру в «Урале». Рад за команду, за то, что она борется за место в еврокубках. Сейчас «Урал» наращивает тот фундамент, который был создан ранее. В составе много молодых игроков, с которыми Александр Тарханов умеет работать. Пятое место «Урала» — заслуженное.