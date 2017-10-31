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Джефферсон Фарфан
Текст: Валерий Газзаев
Фото: РИА Новости

Символическая сборная 15-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Предлагаем вашему вниманию последнюю символическую сборную тура в первом круге РФПЛ.
31 октября 2017, вторник. 10:00 Футбол

Вратарь

Маринато Гилерме, «Локомотив»

Отличный матч как для всего «Локомотива», так и для его вратаря Маринато Гилерме получился в 15-м туре на арене «Санкт-Петербург». Сухая разгромная победа над теперь уже бывшим лидером чемпионата – заслуга не только нападающих «Локо».

Защита

Кирилл Комбаров, «Арсенал»

Правый защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров, права на которого всё ещё принадлежат «Спартаку», продолжает отлично себя проявлять в тульской команде. В 15-м туре Кирилл оформил результативную передачу, за которой последовал решающий гол в матча с ЦСКА.

Андреас Гранквист, «Краснодар»

Андреас Гранквист отлично смотрелся в последнем матче «Краснодара». Его команда в матче со «СКА-Хабаровск» сумела прервать длительную неудачную серию, разгромив хабаровчан со счётом 4:1.

Михалик: надо выходить на игры, как чемпионский «Спартак». Иначе никак!
Полузащитник «Локомотива» — о сенсационной победе и лидерстве, тайных знаниях Сёмина и красавчике Фарфане.

Соломон Кверквелия, «Локомотив»

Лидер обороны «Локомотива» Соломон Кверквелия продолжает доказывать, что не зря заправляет в защите лучшей команды первого круга РФПЛ. «Железнодорожники» мало пропускают на протяжении всего сезона. Распечатать ворота нового лидера не смог и «Зенит» в 15-м туре.

Михаил Лысов, «Локомотив»

Молодой футболист «Локомотива» Михаил Лысов всё чаще появляется в старте «железнодорожников». С каждым матчем он выглядит всё увереннее благодаря доверию главного тренера «Локо» Юрию Сёмину.

Полузащита

Игорь Денисов, «Локомотив»

Очень надёжно и уверенно в матче с «Зенитом» в опорной зоне «Локомотива» действовал полузащитник Игорь Денисов.

Лунёв: всё равно станем чемпионами, по составу мы сильнее всех
Вратарь «Зенита» объясняет, что имел в виду, заявляя журналистам «пусть об игре говорит наш тренер».

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Мануэл Фернандеш в этот раз не отметился результативными действиями, но его игра от этого была не менее продуктивной. Португалец был одним из самых заметных на поле в матче «Зенит» — «Локомотив» (0:3).

Алексей Миранчук, «Локомотив»

А вот Алексей Миранчук смог и забить, и отдать голевой пас на Фарфана. Ему, как и брату-близнецу Антону, матч на арене «Санкт-Петербург» удался.

«Спартак» включился на пять минут. Этого оказалось мало
Чемпион снова пропускает два мяча. «Ростов» снова выезжает на стандартах.

Антон Миранчук, «Локомотив»

Антон Миранчук также сумел улучшить свою статистику в матче с «Зенитом». Правда, только в графе «Результативные передачи». С его паса «Зениту» забил всё тот же Джефферсон Фарфан.

Нападение

Фёдор Смолов, «Краснодар»

После затянувшегося игрового кризиса сумел крупно победить «Краснодар». А его лидер Фёдор Смолов наконец снова забил. Причём сразу дважды. А ещё отдал результативную передачу.

Джефферсон Фарфан, «Локомотив»

Трансфер, который долго не могли признать удачным, начал себя оправдывать в полной мере. В выездной игре с «Зенитом» нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан оформил дубль, чем помог своему клубу стать чемпионом первого круга РФПЛ.

«Локо» — чемпион! Пока – первого круга…
«Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ.

Тренер

Юрий Сёмин, «Локомотив»

Юрий Сёмин продолжает доказывать, что его нахождение у руля «Локомотива» — одно из лучших решений руководства клуба за последние годы. По окончании 15 туров «Локо» расположился на первом месте в таблице РФПЛ, обыграв в последнем матче первой половины чемпионата «Зенит». Вряд ли кто-то мог ожидать, что именно «железнодорожники» станут главным конкурентом звёзд из Санкт-Петербурга.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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