Кого назначат на пост главного тренера «Ахмата»: называем кандидатов

Кто, если не Рахимов? Выбор небольшой, но он есть.

В «Ахмате» снова перемены. Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера по собственному желанию, а президент «Ахмата» Магомед Даудов её принял. В течение двух дней в Грозном должны определиться с новым наставником.

Уже пора бы перестать удивляться круговороту тренеров в РФПЛ. Без Рахимова «Ахмат» не протянул и полугода, и сейчас его кандидатура – основная. Клуб Рашид Маматкулович покинул по собственному желанию, предположительно из-за проблем со здоровьем. Однако сейчас, судя по всему, готов вернуться к полноценной работе. Тем не менее сообщается, что кандидатура Рахимова не единственная, которую рассматривают в «Ахмате».

В Грозном Кононов изменил своим принципам. И дело не в политике «Спартаку» будет проще, чем обычно.

В Грозном уже как-то работал один голландец, проповедовавший «сексуальный футбол». У Руда Гуллита мало что получилось в Грозном, но, в отличие от него, у Рональда Кумана куда более солидный бэкграунд. Конечно, и запросы у него будут соответствующие, но после фиаско в «Эвертоне» Куман вряд ли получит предложение от большого европейского клуба. Кстати, в похожей ситуации находится и Франк Де Бур. Почему бы нам вновь не понаблюдать за работой в России какого-нибудь великого голландца?

«Эвертон» спустил 150 миллионов евро в унитаз. И попал в зону вылета Урок вредных советов на тему работы на трансферном рынке.

После ухода из «ПСЖ» легендарный француз пока так и сидит без работы, лишь изредка подрабатывая на местном ТВ. Определённо предложений у Блана не так много, потому вариант с Грозным он, вполне вероятно, рассмотрит. Лорана как-то упрекали в том, что он не умеет работать со звёздами, потому он и покинул «ПСЖ». Футболисты «Ахмата» уж точно будут подчиняться его требованиям. Авторитет, как-никак.

И ещё один персонаж из той же оперы. В своё время Алекс Фергюсон называл Мойеса своим преемником. Однако с той поры Дэвид проделал путь от наставника «Манчестер Юнайтед» до безработного тренера, который не смог надолго задержаться даже в «Сандерленде». Шотландцу определённо стоит немного всё переосмыслить, потому вариант с «Ахматом» для него не худший. Да и тренер он всё же квалифицированный и может по-новому раскрыть себя в России.

Российский тренер

Если в «Ахмате» всё же решатся обойтись без Рахимова и откажутся от кандидатур зарубежных специалистов, то выбор сильно сузится. Среди российских специалистов есть из кого выбрать, но у каждого есть нюансы – Кирьяков, Кобелев, Чалый, Ташуев уходили из своих клубов, не сумев поставить чёткую игру, а Силкин, Билялетдинов и Карпин давно не тренировали на серьёзном уровне. Есть ещё украинец Виктор Скрипник, одно время работавший с «Вердером», но про него в последнее время как-то подзабыли. В общем, выбор невелик, и, похоже, мы все догадываемся, кого увидим на тренерском мостике «Ахмата» уже в следующем туре.