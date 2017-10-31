Главная проблема «Зенита», которую Манчини не может решить

«Зенит» валится в центре поля. Снова

Роберто Манчини слишком давно не отказывался от схемы 4-3-3, хотя уже пора. От этой схемы слишком много головной боли. Александр Кокорин всё ещё получает передачи из глубины на рывках, но сильнее привязан к флангу, а если и открывается в середине – то в другой стадии атаки, далеко от чужих ворот. Эмилиано Ригони, ставший основным в последних турах, плох в борьбе и работе без мяча, тут не помогли даже инструкции Манчини (а атаки «Локомотива» Ригони встречал значительно ниже, чем атаки ЦСКА неделю назад).

Пейчинович спокойно съедает Артёма Дзюбу и заставляет выдать парадоксальный матч – с рядом удачных попыток создать остроту на фланге, в подыгрыше, но без полезной работы в центре штрафной.

Но главная проблема при такой схеме – работа центральной зоны при переходе из атаки в оборону. Кузяев и Ерохин не всегда успевают вернуться назад, а страхующего опорника можно вытащить резким открыванием. В моменте с первым голом «Локомотив» сработал идеально: когда Кришито выдернулся на прессинг Игнатьева, в зону итальянца рванул Алексей Миранчук. Краневиттер убежал страховать капитана, но центр поля остался свободным – Кузяев тоже не смог удержать Игнатьева, а Ерохин медленно возвращался назад, отпустив Антона Миранчука.

А потом «Локомотив» продолжил бить в больное место. Когда Джефферсон Фарфан убежал забивать второй мяч, Фернандеш сместился на правый край и вытащил за собой Краневиттера, а Алексей Миранчук – Ерохина. Зато в центральной зоне открылся Антон Миранчук, а потом Алексей, освободившись от назойливой (нет) опеки Ерохина, выдал передачу вразрез. Да, через центральную зону.

Для оценки середины поля нужен момент, где «Локомотив» провёл атаку без гола, и один скриншот. Обратите внимание на то, как Александр Ерохин готов отрабатывать в обороне после потери, учитывая, что сзади много свободного пространства, а сзади уже набирает скорость Фернандеш.

Манчини осознанно выстроил разрушающий кулак в центре поля, иначе бы «Зенит» не забомбил штрафную «Локомотива» бесконечными подачами. Через центральную зону сине-бело-голубые провели всего 14 атак, зато сделали 33 навеса в штрафную – больше всех в туре. Точными оказались лишь семь. Однако центральные полузащитники плохо помогали Краневиттеру, особенно Ерохин. Обычно я готов защищать его от вопросов в стиле «какого чёрта он в стартовом составе клуба и сборной?»: Ерохин давно установил высокую планку своей работы без мяча, и в «Зените» он уже успел выдать несколько матчей, где был очень полезен. Но против «Локомотива» Ерохин выдал слабейший матч в сезоне. Именно матч, а не тайм, как «Зенит» в целом.

Гилерме – один из главных плеймейкеров «Локомотива»

Индикатор командного стиля – вратарь? Да, для «Локомотива» нормальная практика. Гилерме не выделяется по пасовым метрикам, идёт седьмым в лиге среди вратарей по Packing, редко начинает атаки в матчах с командами ниже классом. Но когда «железнодорожники» отдают мяч или дают навешивать в штрафную, пас от Гилерме становится важным инструментом выхода в контратаку. Особенно быстрый пас рукой, который стал визитной карточкой вратаря. Юрий Палыч Сёмин раскусил Гилерме ещё в конце 2000-х, вот выдержка из его давнишнего интервью: «Вот у нас следующий тур в Томске. Там за матч будет как минимум 10 подач в нашу штрафную – и Гилерме всё заберёт. Потом кинет мяч рукой через полполя – и у нас будет контратака. Ну как мне без него?».

До перерыва, пока «Локомотив» был плотно прижат к своим воротам, редкие контратаки красно-зелёных начинались как раз с Гилерме. Так же было в матче с «Краснодаром»: вратарь отрезал 67 соперников своими передачами, часть из которых – традиционные быстрые под контратаку. В Санкт-Петербурге Гилерме выдал показатель хуже (37), но при этом отрезал 7 защитников. Против «Краснодара» – 8, то есть вратарю лучше удавалось ловить крайних защитников «Зенита» на слишком высоком расположении в атаке.

С быстрого ввода мяча рукой началась первая атака «Локомотива», дошедшая до чужой штрафной. С быстрого выноса – лучшая контратака до перерыва, где Фарфан ускорился к воротам и пробил рядом со штангой. Во втором тайме Гилерме меньше помогал «Локо» начинать атаки – потому что у москвичей стал лучше держаться мяч.

Другие тактические заметки по матчу «Зенита» и «Локомотива» – тут:

Олдскул, который победил всех. 5 мыслей о лидерстве «Локомотива» Юрий Палыч отмотал время на 15 лет назад.

Головин вновь брошен на прессинг лучшего пасующего

Жаль, что Виктору Гончаренко не задали больше трёх вопросов об удалении Кучаева, но есть маленькая тактическая история, о которой тоже стоило бы спросить. Гончаренко сохранил позитивный опыт прессинга после «Зенита» (расстановка 5-2-3), а центральную роль в структуре давления второй матч подряд играл Александр Головин. Неделю назад Головин был персонально ориентирован на Леандро Паредеса, в Туле – накрывал Александру Бурчану. Выбор румына в качестве прессинг-мишени объясним: Бурчану лучше всех игроков «Арсенала» начинает атаки, а по продвижению мяча на минуту командного владения он 9-й в Премьер-Лиге (отрезает 1,85 соперника за минуту).

Система давления ЦСКА при этом изменилась. Если с «Зенитом» Кучаев и Витиньо должны были блокировать доставку мяча с флангов, то в Туле Оланаре и Чалов работали по центральным защитникам и накрывали Габулова, заставляя выбивать мяч длинным пасом. Но роль Головина не изменилась – он прилип к игроку, обеспечивающему наибольший массив передач из центра. Часто Бурчану попадал под слежку ещё до приёма мяча: показательна ситуация на 20-й минуте, где румын оставил мяч для партнёра, чтобы быстро разыграть штрафной, резко открылся, но сразу увидел рядом с собой Головина. Если Бурчану удавалось найти зону, чтобы принять мяч, Головин резко ускорялся и вжимал игрока «Арсенала» в максимально неудобную позицию.

Прессинг-план Гончаренко работал до красной карточки Кучаеву (ага, столько вопросов именно поэтому!), после чего свободных зон ожидаемо стало больше. ЦСКА оборонялся по схеме 5-3-1, а Головин старался подниматься за Бурчану, превращать расстановку в 5-2-2 и блокировать начало тульских атак. «Арсенал» адаптировался к прессингу: сначала тройка билд-апа расшатывала вышедшего с лавки Жамалетдинова, потом искала свободное пространство и оттуда пыталась доставить мяч к линии штрафной.

Больше свободы получил и сам Бурчану. Головин вынужден был перекрывать две зоны сразу, и румын мог пользоваться ситуациями, где лучший молодой игрок ЦСКА разрывается между зонами. Как в моменте на скриншоте: Бурчану движением показал, что уйдёт направо, «купил» Головина на движении, сам рванул в коридор через центральную зону и доставил мяч Джорджевичу. С итоговыми числами у Бурчану тоже порядок – 75 сделанных передач, 76 отрезанных соперников.

Гол вырос из похожей ситуации: «Арсенал» расшатал защиту ЦСКА. Жамалетдинов был отрезан пасом на Бурчану, Головин – следующей передачей на Горбатенко, потом улетели Натхо и Витиньо, побежавшие давить и оставившие пустой коридор между линиями. Закрыть коридор как раз должен был Головин, решивший броситься на Бурчану, а не встречавший его в своей зоне.

«Рубин» забивает после аута. Впервые в сезоне

Пока «Рубин» со своими игровыми проблемами бьётся о чужую защиту как рыба об лёд, на выручку приходит редкая деталь, которую тренерский штаб в состоянии отработать – стандарты. Только обычно мы говорим о заученных розыгрышах угловых, а в Уфе «Рубин» забил после броска Морица Бауэра из-за боковой. Австриец полюбил играть в Рори Делапа ещё в «Грассхоппере», только под его броски команда не отрабатывала специальную стратегию.

Сейчас, если судить по голу «Рубина», такая стратегия есть. Защитники «Рубина» при аутах Бауэра не бегут в штрафную, всё работает проще – Мориц кидает мяч на высокого нападающего, а один из юрких игроков атаки ускоряется из-за его спины. Причём такой розыгрыш аута Курбан Бердыев уже практиковал, например в домашнем матче с «Амкаром». Тогда из-за спины большого форварда тоже выскакивал Карадениз, как и во вчерашней голевой ситуации.

Работа Бердыева над аутами заставляет снова задуматься – почему лишь единичные команды, как суровые «Сток Сити» Пьюлиса и сборная Исландии, отрабатывают броски из-за боковой в атаке? Дело не в мощи броска и силе рук, о чём говорили два лучших швыряющих мяч вперёд последних лет, Рори Делап и Арон Гуннарссон. Главный фактор здесь – тренерская дотошность. Тони Пьюлиса хвалят даже такие монстры, как Хосеп Гвардиола, за счёт умения выжать максимум из игроков и контроля мяча. Вдумайтесь: полноценный контроль над мячом возможен только в статике, при стандартных положениях, и движение в статике тренер действительно может корректировать, в отличие от обычных атак (тем более в нынешнем «Рубине»). А осознанно создавать такие ситуации и извлекать из них практическую пользу могут лишь команды, комфортнее чувствующие себя без мяча, чем с ним. С «Рубином» всё так: в билд-апе казанцы работают будто под тормозной жидкостью, но на стандартах отрабатывают каждую деталь.

«Динамо» впервые в сезоне использует 3-4-3

Здорово, что Дмитрий Хохлов готов рисковать и насыщать атаку, чтобы спастись от поражения, но неправильно, когда риск настолько бессистемен. Последние 20 минут «Динамо» провело с тремя большими нападающими на поле – Луценко, Погребняком и Бечираем. План изначально странный, а Хохлов на пресс-конференции добавил удивления: «Схему в три защитника мы не наигрывали, но сегодня другого выхода не было».

Такой риск стоит совмещать с холодным расчётом, и его Хохлову не хватило. Тренер сделал ставку на грубую мощь в штрафной, но ухудшил доставку мяча до позиций, откуда можно навесить. Хохлов заменил Зотова, полезного в приёме передач из глубины, и Хольмена, защитника с добротным первым пасом. Прикрывать центр остались Шуньич, Соснин и Сапета, а минуты с 85-й вперёд стал бегать и босниец: доводить атаки до позиций для подач банально было некому.

Отсутствие толкового плана было заметно, когда мяч переходил на половину поля «Тосно». Нападающие двигались хаотично, поочерёдно занимали различные позиции в атаке (лишь бы не мешать друг другу), а в центре штрафной внезапно открывались не Луценко с Бечираем, а Шуньич и Ташаев. Нападающим приходилось часто делать креативную работу перед штрафной площадкой, и… как бы сказать помягче… это не их работа. Доводка мяча – хлеб того же Зотова, убранного в запас ради навала. А когда за доводку отвечали нападающие, порой выходило так.

Есть и ещё парочка факторов, делающих план «Динамо» на финальный штурм ошибочным. Первый – «Тосно» валился в центральной зоне, давал гнать атаки через неё, но после серии замен их гнали Луценко с Погребняком. Второй – навал добавляет силового давления, но выгоден для защищающейся команды, потому что в статике ей проще реагировать на бесконечные забросы. Сложнее, когда соперник пытается взломать защиту через комбинации. «Динамо» тоже подтверждает: 20 минут бело-голубые бомбили чужую штрафную навесами, но самый опасный момент создали, когда резко доставили мяч к штрафной низом, дестабилизировали расположение защитников и «раздели» Чернова. Следующий матч стоит спасать по-другому.

«Амкар» концентрирует прессинг на лучших игроках соперника

Два поражения «Урала» за круг и полушутливые мысли о Лиге чемпионов – последствия умной работы Александра Тарханова («Урал» в шестёрке команд, владеющих мячом больше 50% времени) и мощного скаутинга. Затащить в Екатеринбург Эрика Бикфалви и раскопать Петрюса Бумаля – удача для любого середняка Премьер-Лиги. «Урал» активно атакует флангами, а Кулаков навешивает в штрафную чаще Комбарова, но игру команды определяют Бумаль и Бикфалви: камерунец берёт на себя всю нагрузку по доставке мяча к финальной трети, а румын обеспечивает движение, перемещается по поляне в поисках мяча и, если верить цифрам, открывается на уровне сильнейших игроков чемпионата в этом компоненте – Кокорина и Алексея Миранчука.

Голодный художник. Больше, чем он, забили только Промес и Кокорин Наконец-то есть повод хвалить тотально недооценённого игрока.

Бумаль сделал 99 передач, однако «Амкар» образца первого тайма грамотно построил прессинг так, чтобы сковать африканца и помешать ему начинать атаки. Бумаль опускался начинать атаки к центральным защитникам, а пермяки бросались двойкой или тройкой игроков на трио «Урала» – так блокировался выход через короткий пас. Если ещё один игрок (как на скриншоте Бавин) подскакивал ниже, чтобы помочь выйти из-под прессинга, пермяки отправляли в давление ещё одного игрока. Бикфалви тоже помогал Бумалю, опускаясь в глубину за мячом, но тогда его жёстко накрывал кто-то из выдвигавшихся защитников (Сиваков или Конде). Итог – румын выиграл всего 36% единоборств.

Энергичный прессинг «Амкара» помешал екатеринбуржцам выиграть уральское дерби, а заодно обеспечил пермякам достойные цифры по матчу. Полезный в прессинге Михаил Костюков стал лучшим игроком тура по количеству выигранных единоборств (19, все внизу). А всей командой «Амкар» собрал 38 подборов и 19 перехватов на чужой половине поля – в сумме больше в туре смогло сделать только наседавшее на чужую штрафную «Динамо». Против «Амкара» мало иметь двух техничных игроков, разгоняющих атаки, – надо ещё и быть сильным под давлением, в борьбе.