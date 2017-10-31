Главная проблема «Зенита», которую Манчини не может решить

«Зенит» валится в центре поля. Снова
Роберто Манчини слишком давно не отказывался от схемы 4-3-3, хотя уже пора. От этой схемы слишком много головной боли. Александр Кокорин всё ещё получает передачи из глубины на рывках, но сильнее привязан к флангу, а если и открывается в середине – то в другой стадии атаки, далеко от чужих ворот. Эмилиано Ригони, ставший основным в последних турах, плох в борьбе и работе без мяча, тут не помогли даже инструкции Манчини (а атаки «Локомотива» Ригони встречал значительно ниже, чем атаки ЦСКА неделю назад).
Пейчинович спокойно съедает Артёма Дзюбу и заставляет выдать парадоксальный матч – с рядом удачных попыток создать остроту на фланге, в подыгрыше, но без полезной работы в центре штрафной.
Но главная проблема при такой схеме – работа центральной зоны при переходе из атаки в оборону. Кузяев и Ерохин не всегда успевают вернуться назад, а страхующего опорника можно вытащить резким открыванием. В моменте с первым голом «Локомотив» сработал идеально: когда Кришито выдернулся на прессинг Игнатьева, в зону итальянца рванул Алексей Миранчук. Краневиттер убежал страховать капитана, но центр поля остался свободным – Кузяев тоже не смог удержать Игнатьева, а Ерохин медленно возвращался назад, отпустив Антона Миранчука.
А потом «Локомотив» продолжил бить в больное место. Когда Джефферсон Фарфан убежал забивать второй мяч, Фернандеш сместился на правый край и вытащил за собой Краневиттера, а Алексей Миранчук – Ерохина. Зато в центральной зоне открылся Антон Миранчук, а потом Алексей, освободившись от назойливой (нет) опеки Ерохина, выдал передачу вразрез. Да, через центральную зону.
Для оценки середины поля нужен момент, где «Локомотив» провёл атаку без гола, и один скриншот. Обратите внимание на то, как Александр Ерохин готов отрабатывать в обороне после потери, учитывая, что сзади много свободного пространства, а сзади уже набирает скорость Фернандеш.
Манчини осознанно выстроил разрушающий кулак в центре поля, иначе бы «Зенит» не забомбил штрафную «Локомотива» бесконечными подачами. Через центральную зону сине-бело-голубые провели всего 14 атак, зато сделали 33 навеса в штрафную – больше всех в туре. Точными оказались лишь семь. Однако центральные полузащитники плохо помогали Краневиттеру, особенно Ерохин. Обычно я готов защищать его от вопросов в стиле «какого чёрта он в стартовом составе клуба и сборной?»: Ерохин давно установил высокую планку своей работы без мяча, и в «Зените» он уже успел выдать несколько матчей, где был очень полезен. Но против «Локомотива» Ерохин выдал слабейший матч в сезоне. Именно матч, а не тайм, как «Зенит» в целом.
Гилерме – один из главных плеймейкеров «Локомотива»
Индикатор командного стиля – вратарь? Да, для «Локомотива» нормальная практика. Гилерме не выделяется по пасовым метрикам, идёт седьмым в лиге среди вратарей по Packing, редко начинает атаки в матчах с командами ниже классом. Но когда «железнодорожники» отдают мяч или дают навешивать в штрафную, пас от Гилерме становится важным инструментом выхода в контратаку. Особенно быстрый пас рукой, который стал визитной карточкой вратаря. Юрий Палыч Сёмин раскусил Гилерме ещё в конце 2000-х, вот выдержка из его давнишнего интервью: «Вот у нас следующий тур в Томске. Там за матч будет как минимум 10 подач в нашу штрафную – и Гилерме всё заберёт. Потом кинет мяч рукой через полполя – и у нас будет контратака. Ну как мне без него?».
До перерыва, пока «Локомотив» был плотно прижат к своим воротам, редкие контратаки красно-зелёных начинались как раз с Гилерме. Так же было в матче с «Краснодаром»: вратарь отрезал 67 соперников своими передачами, часть из которых – традиционные быстрые под контратаку. В Санкт-Петербурге Гилерме выдал показатель хуже (37), но при этом отрезал 7 защитников. Против «Краснодара» – 8, то есть вратарю лучше удавалось ловить крайних защитников «Зенита» на слишком высоком расположении в атаке.
С быстрого ввода мяча рукой началась первая атака «Локомотива», дошедшая до чужой штрафной. С быстрого выноса – лучшая контратака до перерыва, где Фарфан ускорился к воротам и пробил рядом со штангой. Во втором тайме Гилерме меньше помогал «Локо» начинать атаки – потому что у москвичей стал лучше держаться мяч.
Другие тактические заметки по матчу «Зенита» и «Локомотива» – тут:
Головин вновь брошен на прессинг лучшего пасующего
Жаль, что Виктору Гончаренко не задали больше трёх вопросов об удалении Кучаева, но есть маленькая тактическая история, о которой тоже стоило бы спросить. Гончаренко сохранил позитивный опыт прессинга после «Зенита» (расстановка 5-2-3), а центральную роль в структуре давления второй матч подряд играл Александр Головин. Неделю назад Головин был персонально ориентирован на Леандро Паредеса, в Туле – накрывал Александру Бурчану. Выбор румына в качестве прессинг-мишени объясним: Бурчану лучше всех игроков «Арсенала» начинает атаки, а по продвижению мяча на минуту командного владения он 9-й в Премьер-Лиге (отрезает 1,85 соперника за минуту).
Система давления ЦСКА при этом изменилась. Если с «Зенитом» Кучаев и Витиньо должны были блокировать доставку мяча с флангов, то в Туле Оланаре и Чалов работали по центральным защитникам и накрывали Габулова, заставляя выбивать мяч длинным пасом. Но роль Головина не изменилась – он прилип к игроку, обеспечивающему наибольший массив передач из центра. Часто Бурчану попадал под слежку ещё до приёма мяча: показательна ситуация на 20-й минуте, где румын оставил мяч для партнёра, чтобы быстро разыграть штрафной, резко открылся, но сразу увидел рядом с собой Головина. Если Бурчану удавалось найти зону, чтобы принять мяч, Головин резко ускорялся и вжимал игрока «Арсенала» в максимально неудобную позицию.
Прессинг-план Гончаренко работал до красной карточки Кучаеву (ага, столько вопросов именно поэтому!), после чего свободных зон ожидаемо стало больше. ЦСКА оборонялся по схеме 5-3-1, а Головин старался подниматься за Бурчану, превращать расстановку в 5-2-2 и блокировать начало тульских атак. «Арсенал» адаптировался к прессингу: сначала тройка билд-апа расшатывала вышедшего с лавки Жамалетдинова, потом искала свободное пространство и оттуда пыталась доставить мяч к линии штрафной.
Больше свободы получил и сам Бурчану. Головин вынужден был перекрывать две зоны сразу, и румын мог пользоваться ситуациями, где лучший молодой игрок ЦСКА разрывается между зонами. Как в моменте на скриншоте: Бурчану движением показал, что уйдёт направо, «купил» Головина на движении, сам рванул в коридор через центральную зону и доставил мяч Джорджевичу. С итоговыми числами у Бурчану тоже порядок – 75 сделанных передач, 76 отрезанных соперников.
Гол вырос из похожей ситуации: «Арсенал» расшатал защиту ЦСКА. Жамалетдинов был отрезан пасом на Бурчану, Головин – следующей передачей на Горбатенко, потом улетели Натхо и Витиньо, побежавшие давить и оставившие пустой коридор между линиями. Закрыть коридор как раз должен был Головин, решивший броситься на Бурчану, а не встречавший его в своей зоне.
«Рубин» забивает после аута. Впервые в сезоне
Пока «Рубин» со своими игровыми проблемами бьётся о чужую защиту как рыба об лёд, на выручку приходит редкая деталь, которую тренерский штаб в состоянии отработать – стандарты. Только обычно мы говорим о заученных розыгрышах угловых, а в Уфе «Рубин» забил после броска Морица Бауэра из-за боковой. Австриец полюбил играть в Рори Делапа ещё в «Грассхоппере», только под его броски команда не отрабатывала специальную стратегию.
Сейчас, если судить по голу «Рубина», такая стратегия есть. Защитники «Рубина» при аутах Бауэра не бегут в штрафную, всё работает проще – Мориц кидает мяч на высокого нападающего, а один из юрких игроков атаки ускоряется из-за его спины. Причём такой розыгрыш аута Курбан Бердыев уже практиковал, например в домашнем матче с «Амкаром». Тогда из-за спины большого форварда тоже выскакивал Карадениз, как и во вчерашней голевой ситуации.
Работа Бердыева над аутами заставляет снова задуматься – почему лишь единичные команды, как суровые «Сток Сити» Пьюлиса и сборная Исландии, отрабатывают броски из-за боковой в атаке? Дело не в мощи броска и силе рук, о чём говорили два лучших швыряющих мяч вперёд последних лет, Рори Делап и Арон Гуннарссон. Главный фактор здесь – тренерская дотошность. Тони Пьюлиса хвалят даже такие монстры, как Хосеп Гвардиола, за счёт умения выжать максимум из игроков и контроля мяча. Вдумайтесь: полноценный контроль над мячом возможен только в статике, при стандартных положениях, и движение в статике тренер действительно может корректировать, в отличие от обычных атак (тем более в нынешнем «Рубине»). А осознанно создавать такие ситуации и извлекать из них практическую пользу могут лишь команды, комфортнее чувствующие себя без мяча, чем с ним. С «Рубином» всё так: в билд-апе казанцы работают будто под тормозной жидкостью, но на стандартах отрабатывают каждую деталь.
«Динамо» впервые в сезоне использует 3-4-3
Здорово, что Дмитрий Хохлов готов рисковать и насыщать атаку, чтобы спастись от поражения, но неправильно, когда риск настолько бессистемен. Последние 20 минут «Динамо» провело с тремя большими нападающими на поле – Луценко, Погребняком и Бечираем. План изначально странный, а Хохлов на пресс-конференции добавил удивления: «Схему в три защитника мы не наигрывали, но сегодня другого выхода не было».
Такой риск стоит совмещать с холодным расчётом, и его Хохлову не хватило. Тренер сделал ставку на грубую мощь в штрафной, но ухудшил доставку мяча до позиций, откуда можно навесить. Хохлов заменил Зотова, полезного в приёме передач из глубины, и Хольмена, защитника с добротным первым пасом. Прикрывать центр остались Шуньич, Соснин и Сапета, а минуты с 85-й вперёд стал бегать и босниец: доводить атаки до позиций для подач банально было некому.
Отсутствие толкового плана было заметно, когда мяч переходил на половину поля «Тосно». Нападающие двигались хаотично, поочерёдно занимали различные позиции в атаке (лишь бы не мешать друг другу), а в центре штрафной внезапно открывались не Луценко с Бечираем, а Шуньич и Ташаев. Нападающим приходилось часто делать креативную работу перед штрафной площадкой, и… как бы сказать помягче… это не их работа. Доводка мяча – хлеб того же Зотова, убранного в запас ради навала. А когда за доводку отвечали нападающие, порой выходило так.
Есть и ещё парочка факторов, делающих план «Динамо» на финальный штурм ошибочным. Первый – «Тосно» валился в центральной зоне, давал гнать атаки через неё, но после серии замен их гнали Луценко с Погребняком. Второй – навал добавляет силового давления, но выгоден для защищающейся команды, потому что в статике ей проще реагировать на бесконечные забросы. Сложнее, когда соперник пытается взломать защиту через комбинации. «Динамо» тоже подтверждает: 20 минут бело-голубые бомбили чужую штрафную навесами, но самый опасный момент создали, когда резко доставили мяч к штрафной низом, дестабилизировали расположение защитников и «раздели» Чернова. Следующий матч стоит спасать по-другому.
«Амкар» концентрирует прессинг на лучших игроках соперника
Два поражения «Урала» за круг и полушутливые мысли о Лиге чемпионов – последствия умной работы Александра Тарханова («Урал» в шестёрке команд, владеющих мячом больше 50% времени) и мощного скаутинга. Затащить в Екатеринбург Эрика Бикфалви и раскопать Петрюса Бумаля – удача для любого середняка Премьер-Лиги. «Урал» активно атакует флангами, а Кулаков навешивает в штрафную чаще Комбарова, но игру команды определяют Бумаль и Бикфалви: камерунец берёт на себя всю нагрузку по доставке мяча к финальной трети, а румын обеспечивает движение, перемещается по поляне в поисках мяча и, если верить цифрам, открывается на уровне сильнейших игроков чемпионата в этом компоненте – Кокорина и Алексея Миранчука.
Бумаль сделал 99 передач, однако «Амкар» образца первого тайма грамотно построил прессинг так, чтобы сковать африканца и помешать ему начинать атаки. Бумаль опускался начинать атаки к центральным защитникам, а пермяки бросались двойкой или тройкой игроков на трио «Урала» – так блокировался выход через короткий пас. Если ещё один игрок (как на скриншоте Бавин) подскакивал ниже, чтобы помочь выйти из-под прессинга, пермяки отправляли в давление ещё одного игрока. Бикфалви тоже помогал Бумалю, опускаясь в глубину за мячом, но тогда его жёстко накрывал кто-то из выдвигавшихся защитников (Сиваков или Конде). Итог – румын выиграл всего 36% единоборств.
Энергичный прессинг «Амкара» помешал екатеринбуржцам выиграть уральское дерби, а заодно обеспечил пермякам достойные цифры по матчу. Полезный в прессинге Михаил Костюков стал лучшим игроком тура по количеству выигранных единоборств (19, все внизу). А всей командой «Амкар» собрал 38 подборов и 19 перехватов на чужой половине поля – в сумме больше в туре смогло сделать только наседавшее на чужую штрафную «Динамо». Против «Амкара» мало иметь двух техничных игроков, разгоняющих атаки, – надо ещё и быть сильным под давлением, в борьбе.