«Не надо истерично кричать: «Всё пропало!» Пять причин для оптимизма ЦСКА

Утреннее Шереметьево многолюдно-суетливо. Пассажиры с ручной кладью и звенящими пакетами из «Дьюти-фри» торопятся к выходам на посадку, мало что и кого замечая вокруг. Но появление в терминале группы молодых людей в чёрном обращает на себя внимание. Это ЦСКА направляется на очередной выезд. И снова в Швейцарию. При всей «нефутбольности» страны Акинфеева или братьев Березуцких даже далёкий от спорта человек узнает в лицо. Узнают и тут.



— Вы – кумиры моего мужа! – не веря глазам своим, восклицает девушка при виде одного из «армейских» близнецов. – Можно фото? Он с ума сойдёт!

Когда к импровизированной селфи-сессии подключается «Брат-2», радость болельщицкой жены увеличивается примерно вдвое. Если у хмурых, позёвывающих мужичков, сидящих неподалёку, вечер явно удался, то у неё – утро.

Всматриваюсь в лица футболистов ЦСКА, силясь разглядеть на них печать вселенской тоски после поражения в Туле. И не вижу ничего подобного – только едва заметные следы недосыпа из-за раннего подъёма. Если вы правда считаете, что команду после нескольких неудачных игр («Базель» дома, «Арсенал» в гостях) накрыла волна апатии и депрессии, то смею заверить: ошибаетесь.



Молодёжь, конечно, тяжелее «стариков» переживает поражения, и прежде всего – удалённый в Туле Кучаев. «Не трогал я его», — вполголоса, но очень твёрдо скажет Константин по дороге на вечернюю пресс-конференцию. И я ему почему-то верю. Может быть, потому что и сам не совсем понял, за что рефери выписал вчерашнему дублёру второй «горчичник»…

Ветераны ЦСКА – те давно научились оперативно переключаться с одного матча на другой. Пустопорожним вагонным – то есть бортовым – спорам предпочитают крепкий, здоровый сон. В плотном состязательном графике профессионалы каждый свободный час используют с пользой для организма. Потому и конкурентоспособны до 35 лет, а некоторые даже дольше.

Умиротворяющие швейцарские пейзажи способствуют скорейшей «перезагрузке» мозга. На дворе – благодать. Осень в Базеле ещё не золотая, а очень даже зелёная. Под дневным солнцем да под жизнерадостный щебет птах трудно поверить, что ноябрь на подходе; вон за той горой буквально стоит, переминается с ноги на ногу. И воздух – этот чудесный альпийский воздух. В Швейцарии начинаешь понимать, каким он должен быть в идеале. В задыхающейся от выхлопных газов Москве об этом легче простого забыть (а кто-то и понятия не имеет, что бывает иначе).

Но не будем о грустном. Вот и известный поклонник ЦСКА юморист Михаил Грушевский убеждён: нужно мыслить позитивно. Даже в таком непростом положении (а оно действительно не из лёгких), в каком посреди осени оказался вице-чемпион России.



— Мне кажется, паниковать могут только новички, несколько месяцев болеющие за ЦСКА, — взвешенно рассуждает Михаил. — Даже у самых великих клубов, таких как «Реал», «МЮ», «Челси» или «Барселона», бывают перепады и не лучшие времена. Сказать, что у моей любимой команды всё катастрофически плохо, не могу. Да, неудач достаточно, но и радостных событий было немало, даже в стартовом отрезке сезона. Не надо посыпать голову пеплом и истерично кричать: «Всё пропало, сезон коту под хвост!» Я прилетел в Базель с хорошим настроением. Не чувствую в коллективе никакого разлада, раздрая. Мне кажется, «армейцы» дадут «Базелю» бой. А за отправную точку возьму матч с «Зенитом». Хочу увидеть такую же злую, наглую команду, которая постарается вернуть должок «Базелю».

Три причины для оптимизма от Грушевского

1. История ЦСКА. Костяк команды прошёл через всё. И через восхваления, и через поливания грязью и тотальное неверие. Это несгибаемые люди – прежде всего российские футболисты, имена которых, думаю, называть излишне, и немногочисленные наши легионеры – такие как Понтус и Бибрас.

Гончаренко: у ЦСКА пропало нестандартное мышление. Надеемся найти Виктор Гончаренко и Константин Кучаев убеждены: для ЦСКА в этой Лиге чемпионов ещё не всё потеряно.

2. В математике есть доказательство от противного. Давайте считать, что противное было в московском матче с «Базелем», где реально не получилось ничего. Не сказать, что соперник был фееричен, – просто мы не сыграли так, как планировалось, ни в обороне, ни тем более в нападении. Футболисты ЦСКА уважают себя, поэтому уверен: во вторник мы увидим на поле другую команду.

3. Практика моего боления за ЦСКА показывает: когда выступления команды идут по синусоиде, эти перепады переносятся и на Лигу чемпионов. Когда ЦСКА выходил из группы, в 2009 и 2011 годах, у него неровно шли дела в чемпионате. А поскольку сейчас у нас тоже хорошие матчи в РФПЛ чередуются с удручающими, я думаю, ещё один выход из группы будет вполне логичен. Пусть даже вопреки обстоятельствам.



Позволю себе дополнить оптимистичную картину Михаила двумя собственными штрихами. Первый – кадры. Пожалуй, впервые за полтора-два месяца Виктор Гончаренко собрал воедино всех основных исполнителей. Даже Алан Дзагоев к ключевому матчу групповой стадии поправился и уже в Туле был готов выйти на замену. Отсутствие травм и дисквалификаций – само по себе колоссальное подспорье для современного ЦСКА. И второй обнадёживающий момент. Согласно показателям специальных приборов команда находится в подходящих физических кондициях для решения серьёзных задач. О хроническом переутомлении, функциональном спаде речи не идёт.

Осталось подкрепить эти три (пять) пунктов игрой на футбольном поле. И результатом. Или только результатом – сегодня для его достижения все средства будут хороши (из числа дозволенных, разумеется).