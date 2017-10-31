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«Спартак» — «Севилья»
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: «Чемпионат»

«Спартак» — это катастрофа». «Севилья» готовит ответный разгром

Её не интересует даже, какую тактику Каррера привезёт из Москвы.
31 октября 2017, вторник. 17:24 Футбол

Матч со «Спартаком» — главный для «Севильи» в этом году. Об этом восторженно говорят тренер и игроки, а работники стадиона празднично красят выжженные солнцем участки поля, делая и без того яркие и сочные краски завтрашнего матча особенно приторными.

Воспоминания о разгроме в Москве – особенное удовольствие для местных журналистов. По их мнению, именно поражение 1:5 от «Спартаком» сбросило клуб в яму. Именно в России началась чёрная полоса клуба. И именно возможная неудача в ответном матче может расшатать позиции тренера Бериццо, перешедшего в межсезонье из «Сельты».

Фото: «Чемпионат»

Тренеру «Севильи» задают непростые вопросы – каждый из них со скрытой агрессией или претензией.

Согласитесь, есть разница между фразами: «Будет ли в мачте со «Спартаком» ротация»? и «Вы опять собираетесь перемешивать состав. Зачем»?

— Да, будем, потому что меня интересуют игроки, которые максимально готовы к матчу, — ответит Бериццо по теме, но сразу перейдёт к словам, которые все хотят услышать. – Да, «Спартак» был катастрофой. В Москве для нас был очень сложный день, мы пережили грандиозный удар. Мы не должны жить в прошлом, но обязаны помнить, что произошло тогда. Нам важен реванш, причём уверенный.

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— Вы хотите превзойти московский результат 1:5?
— Понятно, что чем больше счёт, тем лучше. Я бы мог говорить, что нам важна просто победа, но это не совсем так. Мне важно, чтобы «Севилья» атаковала, использовала контроль мяча, давила всю игру и действовала ярко. Повторю, нам важен реванш.

— Вы предполагаете, что «Спартак» будет всей командой обороняться?
— В Москве «Спартак» играл в 4 защитника, но в чемпионате часто действует в 5. Но меня не волнует, какую тактику привезёт Каррера, «Севилья» будет действовать от себя, играть в свой футбол.

— «Спартак» в России постоянно пропускает на последних минутах, а в матче с «Севильей», наоборот, забил. Вы не подготовились?
— В России эта команда пытается атаковать и теряет силы, а в Москве «Севилья» создала моменты, поэтому у соперников остались силы. Но, повторю, это ни на что не повлияет. У нас со «Спартаком» был просто плохой, неудачный день, такие случаются.

— Чем вообще хороша московская команда?
— Атакой. У неё очень хорошие футболисты в нападении. Быстрые, техничные, способные обыгрывать один в один. Возможно, мы их недооценили. В контратаках «Спартак» очень силён, и нам нужно кое-что изменить, чтобы исключить неудачный сценарий.

— На стадионе не будет фанатов «Спартака» — УЕФА дисквалифицировал их за выстрел из петарды в Мариборе. Как считаете, пойдёт ли это на пользу «Севилье»?
— Ничего не могу сказать о болельщиках гостей. В домашних матчах нас всегда поддерживает полный стадион, и мы слышим только своих фанатов. Они нам всегда помогают на родном стадионе.

— Сложно представить, что будет, если «Севилья» не выиграет у «Спартака».
— Я могу согласиться, что матч со «Спартаком» — решающий. Именно в случае победы мы сможем смотреть в будущее с оптимизмом. «Спартак» — наш главный конкурент за выход из группы. Но хочу ещё раз сказать: приятно, что мы можем зависеть от себя. Надо настроиться и обыграть «Спартак», а потом принять «Ливерпуль». Всё в наших руках.

— В матче со «Спартаком» начались чёрные недели для «Севильи». Может, пора им закончиться?
— Я понимаю и принимаю критику, как и похвалу. Но это не главное. Куда важнее просто следовать своей идее и видеть плоды её достижения. Надеюсь, что матч со «Спартаком» вас просто не разочарует.

Не менее уверен в себе был и французский защитник «Севильи» Ленгле.

— Думаю, что на этот раз именно мы фавориты, — заявил он. — Матч в Москве был для нас большим ударом. Мы не имели права допустить счёт 5:1. Зато сейчас ещё лучше изучили «Спартак», зная, какая серьёзная сила есть у них в атаке. Мы недооценили соперника, думаю, это нужно признать. Но зато теперь пришло время взять уверенный реванш. Думаю, «Севилья» сможет сделать это.

— Считаете, что европейский имидж «Севильи» рухнул после московского матча?
— У вас есть ощущение, что на уровне Лиги чемпионов есть слабые команды? Это неправда. Да, мы проиграли, но не думаю, что это повлияло на имя «Севильи». Просто была неудачная неделя.

— Как считаете: если проиграете «Спартаку», то всё, конец перспективам в ЛЧ?
— Этот матч – он как финал, и настрой на него будет финальный.

Вопрос дня. «Спартак» — «Севилья» — 5:1: вы в шоке?
Эмоциями от одной из самых впечатляющих еврокубковых побед красно-белых делятся эксперты и читатели «Чемпионата».

P.S.

«Спартак» тем временем провёл тренировку в Москве, но испытал проблемы с вылетом в Испанию и прилетит в Севилью на несколько часов позже, чем планировалось. Предматчевая пресс-конференция также будет перенесена на поздний вечер.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Севилья ФК Спартак
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