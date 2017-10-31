100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Славолюб Муслин
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

Муслин вывел Сербию на ЧМ впервые за 8 лет, но его всё равно уволили

В Сербии не могут понять почему.
31 октября 2017, вторник. 18:15 Футбол

Что произошло

Впервые за восемь лет сборная Сербии пробилась на чемпионат мира. Главный тренер сербов Славолюб Муслин сбалансировал игру, вписав в команду европейских звёзд и заставив их работать в едином темпе. Результат – выход на ЧМ с первого места и всего одно поражение за весь отборочный цикл. Казалось бы, всё отлично, у футболистов достаточно времени настроиться на главный турнир в их карьере, а тренеру окончательно сконструировать тактические схемы и разработать план подготовки. Но нет.

Вечером 20 октября было объявлено, что Муслин и Футбольный союз Сербии разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Исполнителем обязанностей главного тренера национальной команды назначен Младен Крстаич, который до этого работал в тренерском штабе Муслина.

Будет мясо. Лучшее, что есть в квалификациях сборных
Матчи сборных нужны, чтобы понять не только красоту футбола, но и его первобытную сущность.

Почему это произошло

Со стороны это самое дикое и нелогичное решение в мировом футболе, за последний месяц так точно. Интересно, что сам Муслин, как и федерация, молчат о причинах разрыва соглашения. Не в курсе деталей даже сербская пресса, гадающая на кофейной гуще. Тем не менее у сербов есть несколько предположений по этому поводу. Ведь догадываться об отставке там начали ещё неделю назад.

В федерации футбола были недовольны, что тренер игнорирует молодого таланта, постоянно давили на Муслина и требовали вернуть Милинковича-Савича в состав.

Первая предполагаемая причина – блёклая игра в отборочном цикле. Отличительной чертой команд Муслина всегда было то, что они любили играть в открытый футбол. Ради результата со сборной Славолюб отошёл от этого постулата и создал крепкую команду, которая в первую очередь ответственно работала у своих ворот. 20 забитых мячей в 10 играх квалификации – далеко не самый слабый результат. Если причина действительно в этом, то Федерация футбола Сербии может назначить специалиста, который будет реветь со скамейки что-то в формате «неситесь вперёд», а болельщики в каждом матче, как и раньше, продолжат грызть ногти, наблюдая, как их команда проскакивает мимо очередного крупного турнира.

Конец военного положения. Почему сборная Сербии стала сильнее
В сербском футболе прекратилась вечная война – и сборная страны сразу возглавила свою группу отбора на ЧМ-2018. Это не совпадение.

Вторая, более вероятная, причина – Сергей Милинкович-Савич, 22-летний полузащитник «Лацио», который сейчас считается самым перспективным игроком страны. В отборе он не сыграл ни единого матча и даже ни разу не был вызван в расположение сборной. Сербские СМИ и болельщики недоумевали, в чём дело, но Муслин ответил кратко и чётко: при нём Милинкович-Савича в сборной не будет. Каким бы талантом он ни обладал, ради одного игрока тренер не будет жертвовать атмосферой в раздевалке. Все приняли это решение – 22-летний Сергей далеко не главная звезда в Серии А, а 2 гола и 1 передача за 10 туров – не самая шикарная статистика. Тем более что и без него центр поля сербов не проседал, а креатива Ляича и Тадича впереди хватало на всю команду.

Тем не менее в федерации футбола были недовольны, что тренер игнорирует молодого таланта, постоянно давили на Муслина и требовали вернуть Милинкович-Савича в состав. Предположительно это и послужило причиной отставки Славолюба. Фарс в чистом виде.

7 человек, которые вывели Сербию на чемпионат мира
Есть и наши знакомые из «Локомотива» и «Зенита».

Что говорит сам Муслин

«Мы расстались, потому что у нас с федерацией нет общего взгляда на то, как должна выглядеть сборная на чемпионате мира в России. Я работал ответственно и добился нужного результата. У меня свой взгляд на ситуацию и принципы, от которых я никогда не отойду».

Кто будет вместо Муслина

На зарубежных тренеров в Сербии не рассчитывают. Основные кандидатуры – Драган Стойкович, работавший лишь в чемпионатах Японии и Китая, и Велько Паунович, тренировавший лишь «молодёжки» сербов и американский «Чикаго Файр». Сильнее ли они Муслина? Думается, даже не зная деталей, вы сами сможете ответить на этот вопрос.

Теперь многие в Сербии уверены, что в России сборную ждёт фиаско. Люди в руководстве федерации в жизни не играли в футбол, в своё время уволили Радомира Антича, при котором сборная показывала лучшую игру в своей истории, а теперь творят очередную дичь. Лучше всего ситуацию описывает сербская газета «Спутник».

Многие в Сербии уверены, что в России сборную ждёт фиаско.

«Один игрок никогда не влияет на всю игру сборной. Увольнение Муслина вернётся к нам бумерангом. Возможно, некоторые радикальные фанаты правы, и в нашей стране действительно стоит на время закрыть профессиональный футбол».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная Сербии - Футбол Славолюб Муслин
Новости. Чемпионат мира 2018
31 октября 2017, вторник
18:46 Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2020 года
18:37 80% иностранцев, побывавших на КК, заявили, что их мнение о России улучшилось
12:52 Португалия подтвердила, что во время ЧМ-2018 будет базироваться в Кратово
12:12 Тренер сборной Швеции: уважаем сборную Италии, но не боимся
30 октября 2017, понедельник
19:57 Блохин: Украина вышла бы на ЧМ-2018, если бы не проиграла Исландии в Рейкьявике
19:13 Муслин покинул пост главного тренера сборной Сербии
18:28 Черчесов: позиция крайнего защитника в сборной является, скажем так, дефицитной
18:21 Черчесов: с составом сборной мы не экспериментируем — это неправильное слово
18:07 Созин: отвечай Черчесов в стиле Знарка, неприятных вопросов к нему не было бы
17:25 Б. Игнатьев: все лучшие игроки вызваны в сборную России
17:10 Мостовой: вызов Зобнина в сборную понятен, он должен быть в коллективе
16:53 Стартовал приём заявок на оформление паспорта болельщика на ЧМ-2018
16:09 Глушаков: рад вернуться в сборную, хочется сыграть против Аргентины и Испании
16:03 Колосков: не удивляет вызов Зобнина в сборную, он понимает, что не будет играть
15:13 Черчесов рассказал, почему в сборную России вызван Зобнин
15:12 Делегация сборной Португалии посетила футбольную базу в Кратово
14:53 Шевченко: главной задачей в сборной Украины было уйти от клубных приоритетов
13:31 На «Волгоград Арене» установлены светодиодные экраны и монтируется фасад
13:28 К ЧМ-2018 в гостиницах Москвы забронировано более половины всех номеров
12:49 Лёв: на ЧМ-2014 Германия не была в центре внимания, на ЧМ-2018 всё будет иначе
10:29 ФИФА может отменить товарищеские матчи и создать Мировую лигу
07:30 Лёв не намерен становиться главным тренером «Баварии» после ЧМ-2018
29 октября 2017, воскресенье
14:31 Буффон вспомнил о дебюте за сборную Италии, состоявшемся в Москве
07:20 СМИ: Жоржиньо выбрал сборную Бразилии, Тите включит его в состав команды на ЧМ
28 октября 2017, суббота
18:22 Ротань: в Европе лишь полсотни игроков уровнем выше украинских «сборников»
15:34 Исполнитель роли Григора Клигана в «Игре престолов»: Месси лучший футболист мира
14:47 Моуринью: мне хотелось бы приобрести опыт участия на ЧМ или Евро
14:19 Манчини: хотел бы возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70 лет
11:54 Бывший главный тренер «Челси» может возглавить сборную Азербайджана
27 октября 2017, пятница
16:50 На «Екатеринбург Арене» завершено благоустройство территории
16:40 Чемпион мира 2018 года получит $ 38 млн призовых
16:34 Во время чемпионата мира—2018 может пройти ЧМ среди болельщиков
13:42 На чемпионате мира — 2018 призовые для команд-участниц увеличены до $ 400 млн
10:07 Испания во время ЧМ-2018 будет базироваться в Краснодаре
06:13 Нападающий сборной Швеции Берг: верим, что сумеем пробиться на ЧМ-2018
02:11 Азербайджанцы отказались платить сборной Аргентины € 2 млн за товарищеский матч
02:00 Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
00:44 Посол Аргентины в России: ЧМ-2018 пройдёт гладко с точки зрения безопасности
00:13 В США первый функционер был приговорён к тюрьме по делу о коррупции в ФИФА
26 октября 2017, четверг
22:50 Путин поручил к 15 января подготовить доклад о готовности объектов ЧМ-2018
22:21 На стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде завершилась прошивка газона
19:26 Путин поручил принять допмеры для обеспечения безопасности инфраструктуры к ЧМ
19:00 Кокорин: Промес — лидер сборной Нидерландов? В этом и беда!
17:25 Представлен новый дизайн паспорта болельщика для ЧМ-2018
15:34 Подмосковье более чем на 120 млн рублей увеличит расходы на подготовку к ЧМ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент