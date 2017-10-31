Муслин вывел Сербию на ЧМ впервые за 8 лет, но его всё равно уволили

Что произошло

Впервые за восемь лет сборная Сербии пробилась на чемпионат мира. Главный тренер сербов Славолюб Муслин сбалансировал игру, вписав в команду европейских звёзд и заставив их работать в едином темпе. Результат – выход на ЧМ с первого места и всего одно поражение за весь отборочный цикл. Казалось бы, всё отлично, у футболистов достаточно времени настроиться на главный турнир в их карьере, а тренеру окончательно сконструировать тактические схемы и разработать план подготовки. Но нет.

Вечером 20 октября было объявлено, что Муслин и Футбольный союз Сербии разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Исполнителем обязанностей главного тренера национальной команды назначен Младен Крстаич, который до этого работал в тренерском штабе Муслина.

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Почему это произошло

Со стороны это самое дикое и нелогичное решение в мировом футболе, за последний месяц так точно. Интересно, что сам Муслин, как и федерация, молчат о причинах разрыва соглашения. Не в курсе деталей даже сербская пресса, гадающая на кофейной гуще. Тем не менее у сербов есть несколько предположений по этому поводу. Ведь догадываться об отставке там начали ещё неделю назад.

В федерации футбола были недовольны, что тренер игнорирует молодого таланта, постоянно давили на Муслина и требовали вернуть Милинковича-Савича в состав.

Первая предполагаемая причина – блёклая игра в отборочном цикле. Отличительной чертой команд Муслина всегда было то, что они любили играть в открытый футбол. Ради результата со сборной Славолюб отошёл от этого постулата и создал крепкую команду, которая в первую очередь ответственно работала у своих ворот. 20 забитых мячей в 10 играх квалификации – далеко не самый слабый результат. Если причина действительно в этом, то Федерация футбола Сербии может назначить специалиста, который будет реветь со скамейки что-то в формате «неситесь вперёд», а болельщики в каждом матче, как и раньше, продолжат грызть ногти, наблюдая, как их команда проскакивает мимо очередного крупного турнира.

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Вторая, более вероятная, причина – Сергей Милинкович-Савич, 22-летний полузащитник «Лацио», который сейчас считается самым перспективным игроком страны. В отборе он не сыграл ни единого матча и даже ни разу не был вызван в расположение сборной. Сербские СМИ и болельщики недоумевали, в чём дело, но Муслин ответил кратко и чётко: при нём Милинкович-Савича в сборной не будет. Каким бы талантом он ни обладал, ради одного игрока тренер не будет жертвовать атмосферой в раздевалке. Все приняли это решение – 22-летний Сергей далеко не главная звезда в Серии А, а 2 гола и 1 передача за 10 туров – не самая шикарная статистика. Тем более что и без него центр поля сербов не проседал, а креатива Ляича и Тадича впереди хватало на всю команду.

Тем не менее в федерации футбола были недовольны, что тренер игнорирует молодого таланта, постоянно давили на Муслина и требовали вернуть Милинкович-Савича в состав. Предположительно это и послужило причиной отставки Славолюба. Фарс в чистом виде.

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Что говорит сам Муслин

«Мы расстались, потому что у нас с федерацией нет общего взгляда на то, как должна выглядеть сборная на чемпионате мира в России. Я работал ответственно и добился нужного результата. У меня свой взгляд на ситуацию и принципы, от которых я никогда не отойду».

Кто будет вместо Муслина

На зарубежных тренеров в Сербии не рассчитывают. Основные кандидатуры – Драган Стойкович, работавший лишь в чемпионатах Японии и Китая, и Велько Паунович, тренировавший лишь «молодёжки» сербов и американский «Чикаго Файр». Сильнее ли они Муслина? Думается, даже не зная деталей, вы сами сможете ответить на этот вопрос.

Теперь многие в Сербии уверены, что в России сборную ждёт фиаско. Люди в руководстве федерации в жизни не играли в футбол, в своё время уволили Радомира Антича, при котором сборная показывала лучшую игру в своей истории, а теперь творят очередную дичь. Лучше всего ситуацию описывает сербская газета «Спутник».

Многие в Сербии уверены, что в России сборную ждёт фиаско.

«Один игрок никогда не влияет на всю игру сборной. Увольнение Муслина вернётся к нам бумерангом. Возможно, некоторые радикальные фанаты правы, и в нашей стране действительно стоит на время закрыть профессиональный футбол».