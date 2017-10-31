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Алексей Миранчук
Текст: Галина Козлова
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дорогой брат! Алексей Миранчук – лучший в октябре

Молодой хавбек «Локо» рвёт и мечет, а его команда показывает феноменальные результаты в октябре. Награда MVP месяца нашла своего обладателя.
31 октября 2017, вторник. 19:00 Футбол

Московский «Локомотив» не просто заканчивает октябрь на мажорной ноте – играет торжественный марш. В заключительном туре месяца «железнодорожники» добыли ещё три очка в матче с прямым конкурентом за чемпионство – с петербургским «Зенитом», да ещё и на выезде. Команда Юрия Сёмина уже неделю возглавляет турнирную таблицу российского первенства. Главным героем встречи в Петербурге стал перуанский хавбек красно-зелёных Джефферсон Фарфан, чьи два гола и результативная передача принесли команде крупную победу. Итог стараний – первое место в голосовании за MVP 15-го тура и похвала от Юрия Сёмина, который заявил, что его подопечный – гений.

Сёмин: сказал Фарфану, что он гений

Все 12 голосов постоянных членов жюри были отданы полузащитнику «Локо», а читатели поставили его на первое место в обоих пользовательских опросах, обеспечив максимально возможное количество баллов в туре — 18. Отличный результат!

В долгосрочной перспективе не менее стабильно себя проявляет одноклубник Фарфана – Алексей Миранчук. Второй тур подряд жюри и читатели активно голосуют за российского хавбека «Локо»: Алексей приложил руку к победному счёту в матче с «Краснодаром», забив первый гол, а в игре с «Зенитом» на его счету гол и результативная передача. В двух матчах с принципиальными соперниками Алексей был на высоте, и его успехи воплотились в 23 зачётных балла. Поздравляем Миранчука с заслуженной наградой самому ценному игроку (MVP) октября в РФПЛ!

Второе место по итогам месяца занял уверенно разобравшийся с конкурентами в последнем туре Фарфан, а третьим стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев – эксперты оценили его сухие матчи с «Краснодаром» и «Зенитом» в 13-м и 14-м турах.

Процедура определения лауреатов

По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.

После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.

Специалисты

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Фарфан, Юрченко, Ал. Миранчук.
Владимир Пономарев, бывший защитник ЦСКА: Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Фарфан, Фернандо, Юрченко.

РФПЛ

Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Фарфан, Смолов, Ал. Миранчук.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фарфан, Ал. Миранчук, Юрченко.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Ал. Миранчук, Фарфан, Юрченко.
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Фарфан, Смолов, Ванек.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.

Читатели

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 701 – 3 дополнительных балла.
Фернандо («Спартак») – 70 – 2.
Федор Смолов («Краснодар») – 55 – 1.

«ВКонтакте»

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 5933 голоса (74,4%) – 3 дополнительных балла.
Фернандо («Спартак») – 782 (9,8 %) – 2.
Алексей Миранчук («Локомотив») – 549 (6,9%) – 1.

Итоги 15-го тура РФПЛ

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 18
Алексей Миранчук («Локомотив») – 11
Федор Смолов («Краснодар») – 9
Фернандо («Спартак») – 5
Давид Юрченко («Тосно») — 4
Ондржей Ванек («Уфа») — 1.

Лучшие игроки октября в сезоне-2017/18

Игрок13-й тур14-й тур15-й турИтог
Алексей Миранчук
«Локомотив»		121123
Джефферсон Фарфан
«Локомотив»		1818
Игорь Акинфеев
ЦСКА		13417
Денис Глушаков
«Спартак»		1414
Антон Шунин
«Динамо»		1313
Фёдор Смолов
«Краснодар»		99
Вячеслав Кротов
«Уфа»		77
Мануэл Фернандеш
«Локомотив»		66

Сегодня подводим и итоги первого круга чемпионата в проекте MVP РФПЛ. После 15 туров в списке лучших по-прежнему лидирует форвард «Зенита» Александр Кокорин, который обеспечил себе солидный отрыв на старте сезона в июле, августе и сентябре – 59 баллов у него в запасе. Увы, в октябре у бомбардира питерцев запал поубавился, и теперь его стремительно догоняет Алексей Миранчук (46), уже обошедший в этой гонке Квинси Промеса (45).

Лучшие игроки в сезоне-2017/18

ИгрокСумма
Александр Кокорин («Зенит»)
Алексей Миранчук («Локомотив»)
Квинси Промес («Спартак»)
Александр Головин (ЦСКА)
Мануэл Фернандеш («Локомотив»)
Фёдор Смолов («Краснодар»)
Тимофей Калачёв («Ростов»)
Александр Беленов («Уфа»)
Себастьян Дриусси («Зенит»)
Джефферсон Фарфан («Локомотив»)
Антон Шунин («Динамо»)
Игорь Акинфеев (ЦСКА)		59
46
45
32
28
25
21
20
19
18
18
18
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Миранчук Джефферсон Фарфан MVP РФПЛ
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