Дорогой брат! Алексей Миранчук – лучший в октябре

Московский «Локомотив» не просто заканчивает октябрь на мажорной ноте – играет торжественный марш. В заключительном туре месяца «железнодорожники» добыли ещё три очка в матче с прямым конкурентом за чемпионство – с петербургским «Зенитом», да ещё и на выезде. Команда Юрия Сёмина уже неделю возглавляет турнирную таблицу российского первенства. Главным героем встречи в Петербурге стал перуанский хавбек красно-зелёных Джефферсон Фарфан, чьи два гола и результативная передача принесли команде крупную победу. Итог стараний – первое место в голосовании за MVP 15-го тура и похвала от Юрия Сёмина, который заявил, что его подопечный – гений.

Сёмин: сказал Фарфану, что он гений

Все 12 голосов постоянных членов жюри были отданы полузащитнику «Локо», а читатели поставили его на первое место в обоих пользовательских опросах, обеспечив максимально возможное количество баллов в туре — 18. Отличный результат!

В долгосрочной перспективе не менее стабильно себя проявляет одноклубник Фарфана – Алексей Миранчук. Второй тур подряд жюри и читатели активно голосуют за российского хавбека «Локо»: Алексей приложил руку к победному счёту в матче с «Краснодаром», забив первый гол, а в игре с «Зенитом» на его счету гол и результативная передача. В двух матчах с принципиальными соперниками Алексей был на высоте, и его успехи воплотились в 23 зачётных балла. Поздравляем Миранчука с заслуженной наградой самому ценному игроку (MVP) октября в РФПЛ!



Второе место по итогам месяца занял уверенно разобравшийся с конкурентами в последнем туре Фарфан, а третьим стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев – эксперты оценили его сухие матчи с «Краснодаром» и «Зенитом» в 13-м и 14-м турах.

Процедура определения лауреатов



По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.



После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.

Специалисты

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Фарфан, Юрченко, Ал. Миранчук.

Владимир Пономарев, бывший защитник ЦСКА: Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Фарфан, Фернандо, Юрченко.

РФПЛ

Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Фарфан, Смолов, Ал. Миранчук.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фарфан, Ал. Миранчук, Юрченко.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Ал. Миранчук, Фарфан, Юрченко.

Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Фарфан, Смолов, Ванек.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.

Читатели

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 701 – 3 дополнительных балла.

Фернандо («Спартак») – 70 – 2.

Федор Смолов («Краснодар») – 55 – 1.

«ВКонтакте»

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 5933 голоса (74,4%) – 3 дополнительных балла.

Фернандо («Спартак») – 782 (9,8 %) – 2.

Алексей Миранчук («Локомотив») – 549 (6,9%) – 1.

Итоги 15-го тура РФПЛ

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 18

Алексей Миранчук («Локомотив») – 11

Федор Смолов («Краснодар») – 9

Фернандо («Спартак») – 5

Давид Юрченко («Тосно») — 4

Ондржей Ванек («Уфа») — 1.

Лучшие игроки октября в сезоне-2017/18

Игрок 13-й тур 14-й тур 15-й тур Итог Алексей Миранчук

«Локомотив» 12 11 23 Джефферсон Фарфан

«Локомотив» 18 18 Игорь Акинфеев

ЦСКА 13 4 17 Денис Глушаков

«Спартак» 14 14 Антон Шунин

«Динамо» 13 13 Фёдор Смолов

«Краснодар» 9 9 Вячеслав Кротов

«Уфа» 7 7 Мануэл Фернандеш

«Локомотив» 6 6

Сегодня подводим и итоги первого круга чемпионата в проекте MVP РФПЛ. После 15 туров в списке лучших по-прежнему лидирует форвард «Зенита» Александр Кокорин, который обеспечил себе солидный отрыв на старте сезона в июле, августе и сентябре – 59 баллов у него в запасе. Увы, в октябре у бомбардира питерцев запал поубавился, и теперь его стремительно догоняет Алексей Миранчук (46), уже обошедший в этой гонке Квинси Промеса (45).

Лучшие игроки в сезоне-2017/18