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Неймар и Килиан Мбаппе
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

У Мбаппе проблемы в «ПСЖ». Это из-за Неймара

Килиан способен на большее.
31 октября 2017, вторник. 20:00 Футбол

«Килиан – как сын для меня. Он великолепный футболист, я его фан. У него есть всё, чтобы стать одним из самых значимых футболистов в мире. Постараюсь помочь ему как смогу. Надеюсь сделать для него то же, что в «Барселоне» для меня делал Месси». Неймар не жалеет добрых слов для победителя премии Golden Boy. А тот красиво отвечает.

«Неймар ведёт себя, как будто он мой брат. Здорово, что рядом со мной каждый день такой игрок». Килиан Мбаппе не только говорит то, что должен говорить про главную звезду команды, а ещё и заступается за бразильца после удаления в матче с «Марселем». «Судьи считают себя выше футболистов. Они не обсуждают с нами решения. Но ведь мы делаем одно дело. Думаю, нужно создать комиссию, которая это исправила бы. Почему бы не наказывать судей, как футболистов?». Неймар может быть доволен такой поддержкой.

Кто получал премию Golden Boy до Мбаппе и что с ними стало
Кто-то стал легендой, а кто-то потерялся в Китае.

Также комплименты от Мбаппе получил Эдинсон Кавани («Это идеальный партнёр, он всегда открыт»), а его самого похвалил Дани Алвес («Парень похож на Тьерри Анри, он быстро прогрессирует»). К чему это долгое предисловие, в котором все друг друга любят?

Оно необходимо, чтобы показать: судя по внешним проявлениям, психологических проблем между Мбаппе и партнёрами по команде нет. Он со всеми нашёл общий язык. Правда, за последний месяц во всех турнирах забил за «ПСЖ» два мяча. Спрятался под тенью Кавани и Неймара так, что на поле его трудно заметить. Что не так?

Правша? Неважно, это исправят

Ответ не в низкой результативности. И даже не в завуалированном упрёке от Унаи Эмери, который сегодня подтвердил, что у Килиана проблемы («Неудачные матчи случаются. У нас много игроков, каждого можно подменить»). Ответ в том, как играет «ПСЖ».

Эмери построил атаку с тремя звёздами единственным возможным образом: треугольником. Так, что Неймар оказался на левом фланге и атакует из глубины, как он любит. Кавани поселился в штрафной и играет на опережение, как он любит. Ну а Мбаппе отправился на правый край и занял место, которое осталось свободным. То есть сменил фланг по сравнению со своими лучшими матчами прошлого сезона. Это первая проблема.

Теперь «ПСЖ» хочет Мбаппе. Зачем им ещё один форвард?
Мы действительно хотим это понять.

Для ярко выраженного правши стартовая позиция на левом фланге атаки, разумеется, была удобнее. Это ведь не вопрос банального рывка – в лицевую или в штрафную, к воротам. Стартовая позиция определяла в том числе организацию игры, геометрию атаки. Игроки «Монако» разбегались, оставляя место для Мбаппе в центре, и они с Фалькао в завершающей фазе атаки часто оказывались в паре метров друг от друга. При расстановке с двумя нападающими он проявлял лучшие качества. Мгновенно врывался в зоны, терялся от защитников, часто получал мяч. И это подводит к следующей проблеме Мбаппе.

Неймару и Кавани хорошо вдвоём

В «ПСЖ» всё по-другому. Есть Кавани – игрок касания, для которого нормально вступить в игру до 30 раз за 90 минут. Он редко смещается на фланг, и уругвайца можно понять: ему это надоело. Неймар – полная противоположность. Его стартовая позиция на левом крыле атаки, но фактически он играет там только без мяча, когда команда защищается. С мячом он играет где угодно, особенно часто смещаясь в центр полузащиты. Неймар стабильно вступает в игру больше 80 раз за 90 минут. Вдвоём с Кавани они образуют классическую, знакомую нам ещё по командам 90-х годов связку большой/маленький форвард. И они вдвоём съедают весь фронт атаки.

Что делать Мбаппе? По замыслу Эмери, игроки группы атаки должны как можно чаще меняться местами. По факту же Килиану просто не остаётся места на поле, и страдает он от этого больше всех. Кавани играет так, как привык, Неймар играет так, как всегда хотел. Мбаппе выпадает, он и не на острие, и мало участвует в организации атак. 30-40 касаний мяча за 90 минут, которые он набирает в половине игр, – это показатель недостаточной вовлечённости в организацию атак. Там и без него есть кому играть с мячом. В Лиге 1 он забил меньше, чем правый защитник «ПСЖ» Тома Менье, у которого постоянно открыт коридор на правом фланге.

Проблема хорошо заметна на тепловой карте. Возьмём матч с «Андерлехтом» — лучший для Килиана в «ПСЖ» по вовлечённости в игру с мячом. У него 66 касаний, это пока рекорд. Посмотрите на тепловую карту француза (фото 1) и сравните с тепловой картой Неймара (фото 2). Сразу понятно, кто здесь главный, а кто старается не мешать.

Тепловая карта Мбаппе

Тепловая карта Мбаппе

Тепловая карта Неймара

Тепловая карта Неймара

Несмотря на сравнительно небольшое участие в командной игре с мячом, Мбаппе всё равно забивает и делает голевые передачи. В его полезности нет сомнений. Но его главная функция на поле сейчас не в голах и ассистах. А в том, чтобы Неймару было с кем обыграться, когда он ищет коридор в штрафную. Чтобы Кавани мог сделать 2-3 шага назад при позиционной атаке и отцепиться от защитника. Подыгрыш и освобождение зон – вот то, чем сейчас занимается француз. И явно не то, ради чего стоило переезжать в Париж.

Скромность вредит прогрессу

Возражение вроде «он молодой парень, забил уже четыре гола с начала сезона, зачем ждать от него большего?» не принимается. От Мбаппе нужно ждать большего. Собственно, текущая статистика, учитывая функции на поле, говорит всё о его невероятном потенциале. Потенциале, который пока не востребован в «ПСЖ» в полной мере.

Судя по содержанию его постов в «Твиттере» можно сказать, что Килиан скромный и душевный парень. Видео «ПСЖ» на Хэллоуине только усиливает это впечатление. В ролике он сильнее всех испугался розыгрыша. Всё это даёт повод сделать пару комплиментов его родителям. Но, чтобы реализовать свой потенциал, ему нужно немного эгоизма. Как минимум для того, чтобы организация атаки строилась вокруг его рывков, а не он подстраивался под двух разноплановых форвардов сразу. Для этого, как совершенно верно заметил Эмери, в «ПСЖ» есть Лукас Моура, Юлиан Дракслер, Анхель Ди Мария. Но зачем было брать Мбаппе ради работы, с которой может справиться любой хороший футболист?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК ПСЖ Килиан Мбаппе Неймар Унаи Эмери Эдинсон Кавани
Новости. Футбол
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