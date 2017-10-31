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Текст: Дмитрий Егоров
Фото: Reuters

Футбол не для русских. Как фанатов «Спартака» притесняют в Севилье

Билеты на ЛЧ нашим болельщикам не продают даже «барыги». Что дальше – беспорядки?
31 октября 2017, вторник. 20:30 Футбол

Последние два дня я получаю десятки одинаковых сообщений в Инстаграме.

— Дим, что там по билетам на «Севилью»? – спрашивают друзья и незнакомые.
— Пока нет хорошей информации, — ответ приходится копировать и вставлять.

— В кассах пусто, даже барыги не продают. Если будет что-то напиши, — надеются болельщики и иногда добавляют. – Готовы взять за любые деньги.

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Её не интересует даже, какую тактику Каррера привезёт из Москвы.

Испанцам фанатское рвение доставляет какое-то особенное удовольствие.

Во-первых, они так фанатично выискивают русских, что история попахивает дискриминацией. У касс я встречаюсь с Эльвирой. Она три года живет в Севилье, ходит на матчи с ребенком, рожденным уже в Испании, но всё равно в течение двух месяцев не может купить билет на матч со «Спартаком».

— Да я ведь скорее испанка уже, чем россиянка. Резидент государства, замужем за местным, но мне просто отказывают из-за российского паспорта.

Посмотреть видео на «Чемпионате».

Во-вторых, местным очень нравится путать русских фанатов. В понедельник вечером, например, в кассах сообщили, что билеты поступят во вторник. Во вторник те же люди с теми же серьезными лицами объявили, что все было раскуплено в понедельник. На официальном сайте до сих пор утверждается, что партия дополнительных билетов будет доступна в среду, но в этот день в Испании национальный праздник, поэтому все пункты продажи будут закрыты.

Когда смущенные русские болельщики выходят из ступора, то начинают лихой поиск людей, похожих на перекупщиков. Но пожилые испанцы, демонстрируя билеты, отказываются их продавать.

— Вы это, ночью на стадион проберитесь, — издеваются они. — И зажгите файеры в знак протеста.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

В-третьих, вся эта развеселая игра дарит положительные эмоции и «хозяевам» из UEFA, которые чувствуют, что их рекомендации в Севилье исполняются идеально.

— Русские пытаются купить билеты, да? Ко мне по пути на стадион человек десять подошли, – переговариваются они с испанцами в офисе выдачи аккредитаций на стадионе.
— Да, но им никто не продаст. Хотя это же русские, они готовы вывалить огромные деньги.

В общем, за сутки до матча ситуация для спартаковских болельщиков выглядит безнадежной, и сейчас на стадионе русскими могут быть только футболисты и журналисты.

Посмотреть видео на «Чемпионате».

При наблюдении за этим севильским билетным представлением остается несколько вопросов разной степени важности.

1. Зачем клубу так строго подходить к регламенту, если рассеявшихся по разным трибунам русских болельщиков все равно никто не идентифицирует?

2. Что будут делать сотни спартаковских фанатов во время матча, на который они не попадут?

3. Не боятся ли в Андалусии, что недовольные русские устроят Марсель? Или хотя бы Лондон, когда фанатам «Кельна» выделили квоту в 1000 мест, но на «Арсенал» в знак протеста приехали под 20 000, устроив акцию в центре города?

Посмотреть видео можно по этой ссылке.

С оперативными ответами мне помог разобраться местный журналист Игнасио Ксерес из издания «Эльдесмарке».

— Российских болельщиков здесь точно никто не боится, — объяснил он. – В Севилье их не считают опасными, потому что у нас часто случаются волнения на матчах ЛЧ. Например, год назад наши ультрас напали на фанатов «Ювентуса» в центре города, было кровавое побоище, много людей пострадали, но это не считалось чем-то сверхнеобычным.

Хулиганы «Севильи» — одни из самых жестких во всей Испании. Они придерживаются крайне левых взглядов, выступают против гомофобии, проводят антифашистские акции. Например, три года назад из города без всех своих знамен уехали правые фанаты из польского «Шленска».

— Нападение тоже было в центре города и стало событием европейского уровня. Причем, когда через год болельщики «Севильи» отправились на выезд в Манчестер, то были атакованы польскими фанатами, приехавшими в Англию специально. И война продолжается в разных городах мира, фанатов «Севильи» накрывают по всей Европе.

Так что ситуация здесь считалась напряженной вне зависимости от того, продают ли билеты или нет. В Севилье хорошо знают, что трибуны «Спартака» — правые, и за что клуб наказали после матчей молодежных составов с «Ливерпулем» (за уханье в адрес темнокожих игроков. – Прим.автора).

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Если тебе не наплевать на «Спартак», футбол и самого себя.

Журналист так же уверен, что мало кто решится отдать свои билеты фанатам из России.

— Это просто невыгодно и глупо. Большинство проходит на матчи по абонементам или по специальным картам фанатов. На билетах также написаны имя и паспортные данные.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Понимая это, «Севилья» организовала информационную кампанию, разослав в СМИ предупреждения для болельщиков.

— В клубе напомнили, что за передачу своих билетов русским вас не только лишат абонемента, но и наложат грандиозный штраф в несколько сотен евро. Так кому нужно лишаться футбола, помогать чужим фанатам и рисковать важной частью своей жизни и чуть ли не главным хобби?

На оставшийся вопрос: «Зачем клубу так стараться?» Игнасио отвечает сухо и четко:
— «Севилья» просто выполняют требования UEFA. Хотят, чтобы все было по закону…

Во всей этой нездоровой, незаконченной и потенциально опасной истории не хватает пока разве что одного – понимания, а чего хотел человек, стрелявший из ракетницы в Мариборе? Но, учитывая, что во главе у нас не закон, а «авось» — ответ будет получен вряд ли.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Севилья ФК Спартак Болельщики — Футбол Лига чемпионов — Футбол
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