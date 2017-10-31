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Массимо Каррера
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: РИА Новости

Каррера: Глушаков – топ-игрок? Скажу ему лично, если это так

Главный тренер «Спартака» рассказал, как команда готовится к матчу Лиги чемпионов с «Севильей».
31 октября 2017, вторник. 23:15 Футбол

Пресс-конференция российского клуба должна была начаться в 18:30 по испанскому времени, но в полдень к журналистам вышел пресс-офицер УЕФА.

— Что-то случилось с самолётом. Из-за погодных условий они не могут вылететь.

В отличие от севильских тридцати, в Москве снег превращался в дождь, медленно подтапливал серый город и заливал дороги, взлетные полосы и футбольные поля. На климатическом контрасте желание «Спартака» тренироваться в Тарасовке, а не в Севилье выглядело особенно странным.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Но, оказывается, в желании провести время на базе был практический смысл.

— В Москве есть возможность работать скрыто, без лишних глаз, — объяснил Каррера, прибывший на пресс-конференцию ближе к восьми вечера.

— Снег в Тарасовке никак не помешал, — подтвердил Комбаров. — Мы постоянно тренируемся в таких условиях, а один лишний день адаптации в Испании вряд ли мог что-то изменить.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Но даже удачно скрывшийся «Спартак» испанцам удалось рассекретить. В первых же вопросах игроку и тренеру они апеллировали к главной проблеме.

— Почему ваш клуб так часто пропускает в концовках матчей?
— Так бывает. Да, мы несколько матчей пропускали на последних минутах, но зато в течение самих игр доминировали, — сказал Комбаров.

— Футбол состоит из эпизодов, — продолжил анализ Каррера. — Иногда просто не везет, иногда есть ошибки. Важно еще, что в Лиге чемпионов игроки более качественные, чем в РФПЛ, поэтому это тоже доставит нам трудности.

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Благодаря ничьей с «Ростовом» команда Карреры за первый круг потеряла больше очков, чем за весь чемпионский сезон.

Дополнительная сложность для «Спартака» в том, что команда останется без поддержки.

— Вы знаете, что фанаты из России не могут купить билеты даже на центральные сектора?
— Мы пока ехали в автобусе, видели, что в городе много болельщиков «Спартака», — заметил Комбаров. — Жаль, что не каждый может попасть на трибуну. Мы очень надеемся, что кому-то из них удастся это сделать поддержать нас. Хотя мы чувствуем поддержку и от тех, кто не попал на стадион.

— К сожалению то, что делает один человек, отражается на всех, — добавил Каррера. — Кто-то запустил ракетницу или зажег файер, а страдают те, кто рядом. Нам будет очень не хватать фанатов, они важны для команды.

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— А какой результат вас устроит? – продолжились вопросы к Каррере.
— Игра покажет. Но мы выйдем на поле, чтобы победить, а потом будет ясно, на что мы наработаем. Многое зависит от того, что соперник нам позволит.

— В Москве он позволил вам забить пять мячей.
— Мы должны забыть то, что было в России. Тогда были моменты, которые сыграли в нашу сторону при счете 1:1. Но даже большая победа не значит, что в Севилье будет легко. Наоборот, очень тяжело, ведь у соперника отличные игроки.

— Тренер «Севильи» Бериццо тоже надеется только на свою команду. Он сказал: «Мне все равно, по какой тактике будет играть «Спартак». А вам не все равно, как сыграет «Севилья»?
— Да, конечно, мы готовимся из того, как играет «Севилья». Тактика, например, зависит от того, что предлагает соперник. В Москве мы были вынуждены играть в 4 защитника. Когда встречаешь команды, которые владеют мячом, то нужно пользоваться контратаками. Мы это учли. Но меня тоже в первую очередь заботит моя команда.

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Её не интересует даже, какую тактику Каррера привезёт из Москвы.

— Мы видели, что в тренировке «Спартака» принимали участие Зобнин, Зе Луиш и Ещенко. Кто из них сыграет в Севилье?
— Зобнин приехал с командой только ради тренировки, его нет в заявке, он еще не закончил свое восстановление после травмы. Зе Луиш и Ещенко готовятся к игре. Завтра все увидите.

Готовится к игре и капитан, Денис Глушаков, который за пару дней до матча заявил, что Каррера – пока не топ-тренер. Поэтому на пресс-конференции и прозвучал вопрос:

— Считаете ли вы Дениса Глушакова топ-игроком?
— Если я так считаю, то я скажу это ему лично, — улыбнулся Массимо. Он всегда был максимально политкорректен.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Севилья ФК Спартак Дмитрий Комбаров Массимо Каррера Лига чемпионов — Футбол
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