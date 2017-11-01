100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Базель» — ЦСКА — 1:2
Текст: Олег Лысенко
Фото: Reuters

Съели?! Как ЦСКА вернул «Базелю» должок

ЦСКА выигрывает второй выездной матч Лиги чемпионов подряд. Вы верили?!
1 ноября 2017, среда. 00:40 Футбол
«Не надо истерично кричать: «Всё пропало!» Пять причин для оптимизма ЦСКА
Возьмёт ли ЦСКА у «Базеля» реванш за болезненное домашнее поражение?

Швейцарский таблоид «Блик» проиллюстрировал превью матча «Базель» — ЦСКА карикатурой: Рафаэль Вики уплетает тарталетки в форме футбольных мячей, наполненные красной и чёрной икрой. Примерно так, по замыслу художника, его команда вечером должна была слопать соперника на легендарном «Санкт-Якоб Парк».

Основания для оптимизма у хозяев были, и немаленькие. Главное – победа в Москве, убедительная не только по форме, но и содержанию. В пользу «бебби» говорили и последние результаты команд. Если базельцы после сентябрьского поражения от «Санкт-Галлена» перестали проигрывать, то москвичи – впали в голевой ступор. Два забитых мяча за восемь игр – даже для середняка показатель неудовлетворительный, а для вице-чемпиона страны –неприглядный вдвойне. Тот факт, что один из них организовал вчерашний дублёр Кучаев, а второй – защитник А. Березуцкий, лишний раз подтвердил и без того известный факт: передняя линия сегодня – самое уязвимое место красно-синих.

Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
31 октября 2017, вторник. 22:45 МСК
Базель
Базель, Швейцария
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 – Зуффи – 32, 1:1 – Дзагоев – 65, 1:2 – Вернблум – 79

Видимо, поэтому Виктор Гончаренко второй раз за три последних матча пожертвовал одним из профильных нападающих в пользу центрального хавбека Кучаева. Таким образом, международная примета ЦСКА – кого Виктор Михайлович накануне приводит на пресс-конференцию, тот завтра неизменно выходит на поле в основе – сработала снова, в восьмой раз подряд. Эффективность такой тактической системы – с максимально насыщенной центральной зоной – подтвердил недавний матч «армейцев» с «Зенитом». Неудивительно, что главком «армейцев» решил его повторить в Швейцарии. Против резкого, резво убегающего в контратаку соперника этот вариант представлялся более надёжным, чем традиционная 3-5-2. Четвёрку своих форвардов Гончаренко распределил следующим образом: Витиньо – в старт, Оланаре с Жамалетдиновым – в запас, Чалова – на трибуну (тут не чемпионат России – резерв ограниченный).

Наверное, где-то в глубине надеялся ещё раз ступить на базельское, особенное для себя поле Игнашевич. Два чудесных воспоминания связаны у «армейского» старейшины с этой ареной – дубль в ворота сборной Швейцарии летом 2003-го и выдающаяся виктория над Нидерландами пятилеткой позже. Но против «Базеля», в стартовом составе которого ни один футболист ещё не разменял «тридцатку», тренер красно-синих предпочёл более молодых (относительно Игнашевича) Березуцких и Васина. Впрочем, конкретно в этом случае красно-синими были хозяева – и абсолютно все трибуны вокруг, включая российскую, весьма многочисленную (под тысячу человек) и громкую. Москвичи облачились оранжевый вариант амуниции.

Условно «гостевой» была и игровая модель ЦСКА. Если в Москве хозяева долго и, увы, безуспешно искали бреши в монолитной обороне противника, то спустя две недели команды поменялись местами. Теперь армейцы встали в защитную стойку, терпеливо выгадывая момент для быстрого выпада.

Треть матча план Гончаренко работал: один чужой удар в створ и столько же угловых – вполне убедительное тому подтверждение. Тем досаднее оказался пропущенный мяч. Прорыв по центру Эльюнусси Акинфеев броском в ноги остановил, но первым на добивание поспел Зуффи и по дуге забросил мяч «армейскому» капитану за спину. Игорю только и оставалось, что недоумённо развести руки: он-то сделал всё возможное для предотвращения гола, полевые партнёры – недоработали, сперва опорники, затем – защитники. Одни проиграли подбор, другие не успели вынести мяч с ленточки – и пожалуйста, 1:0.

Гол «Базеля» актуализировал вопрос: а есть ли у ЦСКА «план Б»? Дальнейшие события вроде бы подтвердили его наличие, но реализация оставляла желать лучшего. Активизация флангов и четвёрки центральных хавбеков привела к изменению рисунка игры. Если бы ещё Витиньо эффективнее использовал создаваемые ему моменты… наверное, играл бы в более рейтинговой лиге, чем российская. Виктор Гончаренко будто его имел в виду накануне, сетуя на «пропажу нестандартного мышления». Разумеется, он имел в виду всю команду, но в действиях Витиньо дефицит изобретательности разительно бросался в глаза. С того, кому многое дано, и спрашивают по гамбургскому счёту. Витиньо же до перерыва упустил всё, что только можно. Что с игры, что со стандарта палил по хозяйской фан-трибуне.

Обнадёживало одно: ЦСКА создавал моменты. Хотелось верить, что после тренерского инструктажа в раздевалке количество перейдёт-таки в качество. Вот только Витиньо кредит тренерского доверия за 45 минут исчерпал. На второй тайм «армейцы» вышли вообще без номинальных нападающих. На передовую отправился Вернблум – сгребать навесы и свежий Дзагоев –собирать подборы на пару с Кучаевым. Это уже, получается, третий по счёту план, обозначим его литерой «В». И вот он реально начал доставлять местным красно-синим серьёзные неудобства.

Пока хозяева разбирались, кого теперь им держать, превосходный момент имел Кучаев. сожалению, упустил – послал мяч над перекладиной, находясь напротив ворот. По месту центрфорварда выбегал на вратаря Дзагоев, и тому пришлось «исполнять Нойера» за пределами штрафной.

С этим моментом Вацлик справился, со следующим – не смог. Оказавшись перед лицом вратаря с мячом в ногах, Дзагоев сыграл, как и заказывал в понедельник главный тренер. Нестандартно, умно. Уложив вратаря, Алан мягко и точно подсёк мяч в сетку, приведя в восторг торцевой сектор «Санкт-Якоб Парка», цеэсковский.

Базельская трибуна за воротами Акинфеева продолжала петь и скакать, но уже не так рьяно, как до этого. А потом и засвистела… ЦСКА перехватил инициативу и провернул несколько потенциально результативных комбинаций. Ногой атаковал цель Алексей Березуцкий, головой – Вернблум. Включения штатных разрушителей противника то и дело заставали хозяев врасплох. Гол зрел – и созрел! И кто бы вы думали, его забил? Свежеиспечённый центрфорвард Вернблум! Припомнив бомбардирскую молодость, Понтус с отскока сильно и точно выстрелил в левый от себя нижний угол.

Концовка выдалась крайне волнительной для «армейцев». Но уверенная игра Акинфеева, самоотверженная – его коллег и пара тактических замен от Виктора Гончаренко (Жамалетдинов вместо Натхо, Миланов – вместо Кучаева) помогли ЦСКА угомонить соперника. И победить! Борьба продолжается.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Базель ПФК ЦСКА Лига чемпионов — Футбол Фото
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
00:44 Гвардиола: «Манчестер Сити» не будет играть на ничью в матче с «Наполи»
00:42 «Халл Сити» проиграл «Мидлсбро» в домашнем матче Чемпионшипа
00:38 «ПСЖ» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов
00:38 «Рома» разгромила «Челси», «Атлетико» вновь не смог обыграть «Карабах»
00:38 «Юве» ушёл от поражения в матче со «Спортингом», «Барса» сыграла вничью в Греции
00:36 ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
31 октября 2017, вторник
23:55 Болельщик поцеловал Месси во время матча «Олимпиакос» — «Барселона»
23:45 Свилар — самый молодой автор автогола и отбитого пенальти в Лиге чемпионов
23:40 Каррера: фанатов «Спартака» будет очень не хватать в гостевом матче с «Севильей»
23:30 Братья Березуцкие достигли отметки в 1000 матчей на двоих за ЦСКА
23:27 Давид Сильва: каждую ночь молюсь за победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
23:17 Капитан «Томи» Войдель уходит из клуба по семейным обстоятельствам
23:01 Эль-Шаарави забил самый быстрый гол «Ромы» в Лиге чемпионов
23:01 Фанатов «Наполи» и «Манчестер Сити» не пустят на матч с ремнями
22:49 Месси вышел на 10-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов
22:46 Тренер «Базеля»: мы ещё ничего не добились, нужно побеждать ЦСКА
22:26 Каррера: топ-игрок Глушаков или нет, скажу ему лично
22:22 Каррера: «Спартак» должен забыть, что было в матче с «Севильей» в Москве
22:21 Вертонген: не променял бы Кейна ни на одного игрока
22:15 Комбаров: надеемся, болельщикам «Спартака» удастся попасть на стадион
21:57 «МЮ» — «Бенфика»: 20-летний Мактоминай впервые выйдет в старте в матче ЛЧ
21:51 Решак: годы идут, а Месси не устаёт побеждать
21:45 Семака пригласили на слушания о грудном вскармливании в Общественной палате РФ
21:42 Стал известен стартовый состав «Базеля» на матч с ЦСКА
21:35 Судья завершил матч «Толука» — «Монаркас Морелия» за секунду до гола Баррьентоса
21:33 «Рома» — «Челси»: Канте нет в заявке, Фабрегас проведёт 100-й матч в ЛЧ
21:31 ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Базелем»
21:09 Мутко: пять городов ЧМ-2018 завершили подготовку к турниру
20:58 Калошин: не знаю, за что судья назначил пенальти в матче «Динамо» — «Тосно»
20:54 «Аль-Ахли» отменил тренировку из-за огромного количества людей, пришедших на неё
20:48 «Динамо СПб» обратится в РФС по поводу судейства матча с «Зенитом-2»
20:48 Калошин: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Уфы» после падения М'Вилы
20:39 Делегат УЕФА считает, что в игре «Амкар» — «Урал» пенальти был назначен ошибочно
20:34 Калошин: эпизод с Кверквелией и Ригони — самый сложный момент первого круга РФПЛ
20:27 Нападающий «Уотфорда» Дини дисквалифицирован на три матча
20:16 Делегат УЕФА: Щенников фолил до Кучаева, его нарушение было более жёстким
20:09 Лапочкин: мне кажется, Кучаев заслужил вторую жёлтую карточку по совокупности
20:02 Тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека: пришёл бы на вечеринку в костюме Зорро
19:50 ЦСКА проиграл «Базелю» в Юношеской лиге УЕФА и потерял шансы выйти из группы
19:37 Тарханов: если арбитр несколько раз грубо ошибся, его вообще надо убирать
19:27 Министр спорта МО: специально поселили Месси и Роналду рядом на время ЧМ-2018
19:19 БАТЭ подаст иск на болельщика, выбежавшего на поле во время матча Лиги Европы
19:08 Хайнкес: «Бавария» не позволит «Селтику» себя удивить
18:53 Цубер: ЦСКА никогда не сдаётся, и Березуцкие с Игнашевичем — это не слабые места
18:50 Раньери: «Юве» как акула, когда чувствует кровь в воде, то жертва уже не уйдёт
Все новости RSS
Партнерский контент