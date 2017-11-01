Съели?! Как ЦСКА вернул «Базелю» должок

«Не надо истерично кричать: «Всё пропало!» Пять причин для оптимизма ЦСКА Возьмёт ли ЦСКА у «Базеля» реванш за болезненное домашнее поражение?

Швейцарский таблоид «Блик» проиллюстрировал превью матча «Базель» — ЦСКА карикатурой: Рафаэль Вики уплетает тарталетки в форме футбольных мячей, наполненные красной и чёрной икрой. Примерно так, по замыслу художника, его команда вечером должна была слопать соперника на легендарном «Санкт-Якоб Парк».

Основания для оптимизма у хозяев были, и немаленькие. Главное – победа в Москве, убедительная не только по форме, но и содержанию. В пользу «бебби» говорили и последние результаты команд. Если базельцы после сентябрьского поражения от «Санкт-Галлена» перестали проигрывать, то москвичи – впали в голевой ступор. Два забитых мяча за восемь игр – даже для середняка показатель неудовлетворительный, а для вице-чемпиона страны –неприглядный вдвойне. Тот факт, что один из них организовал вчерашний дублёр Кучаев, а второй – защитник А. Березуцкий, лишний раз подтвердил и без того известный факт: передняя линия сегодня – самое уязвимое место красно-синих.

Видимо, поэтому Виктор Гончаренко второй раз за три последних матча пожертвовал одним из профильных нападающих в пользу центрального хавбека Кучаева. Таким образом, международная примета ЦСКА – кого Виктор Михайлович накануне приводит на пресс-конференцию, тот завтра неизменно выходит на поле в основе – сработала снова, в восьмой раз подряд. Эффективность такой тактической системы – с максимально насыщенной центральной зоной – подтвердил недавний матч «армейцев» с «Зенитом». Неудивительно, что главком «армейцев» решил его повторить в Швейцарии. Против резкого, резво убегающего в контратаку соперника этот вариант представлялся более надёжным, чем традиционная 3-5-2. Четвёрку своих форвардов Гончаренко распределил следующим образом: Витиньо – в старт, Оланаре с Жамалетдиновым – в запас, Чалова – на трибуну (тут не чемпионат России – резерв ограниченный).

Наверное, где-то в глубине надеялся ещё раз ступить на базельское, особенное для себя поле Игнашевич. Два чудесных воспоминания связаны у «армейского» старейшины с этой ареной – дубль в ворота сборной Швейцарии летом 2003-го и выдающаяся виктория над Нидерландами пятилеткой позже. Но против «Базеля», в стартовом составе которого ни один футболист ещё не разменял «тридцатку», тренер красно-синих предпочёл более молодых (относительно Игнашевича) Березуцких и Васина. Впрочем, конкретно в этом случае красно-синими были хозяева – и абсолютно все трибуны вокруг, включая российскую, весьма многочисленную (под тысячу человек) и громкую. Москвичи облачились оранжевый вариант амуниции.

Условно «гостевой» была и игровая модель ЦСКА. Если в Москве хозяева долго и, увы, безуспешно искали бреши в монолитной обороне противника, то спустя две недели команды поменялись местами. Теперь армейцы встали в защитную стойку, терпеливо выгадывая момент для быстрого выпада.

Треть матча план Гончаренко работал: один чужой удар в створ и столько же угловых – вполне убедительное тому подтверждение. Тем досаднее оказался пропущенный мяч. Прорыв по центру Эльюнусси Акинфеев броском в ноги остановил, но первым на добивание поспел Зуффи и по дуге забросил мяч «армейскому» капитану за спину. Игорю только и оставалось, что недоумённо развести руки: он-то сделал всё возможное для предотвращения гола, полевые партнёры – недоработали, сперва опорники, затем – защитники. Одни проиграли подбор, другие не успели вынести мяч с ленточки – и пожалуйста, 1:0.

Гол «Базеля» актуализировал вопрос: а есть ли у ЦСКА «план Б»? Дальнейшие события вроде бы подтвердили его наличие, но реализация оставляла желать лучшего. Активизация флангов и четвёрки центральных хавбеков привела к изменению рисунка игры. Если бы ещё Витиньо эффективнее использовал создаваемые ему моменты… наверное, играл бы в более рейтинговой лиге, чем российская. Виктор Гончаренко будто его имел в виду накануне, сетуя на «пропажу нестандартного мышления». Разумеется, он имел в виду всю команду, но в действиях Витиньо дефицит изобретательности разительно бросался в глаза. С того, кому многое дано, и спрашивают по гамбургскому счёту. Витиньо же до перерыва упустил всё, что только можно. Что с игры, что со стандарта палил по хозяйской фан-трибуне.

Обнадёживало одно: ЦСКА создавал моменты. Хотелось верить, что после тренерского инструктажа в раздевалке количество перейдёт-таки в качество. Вот только Витиньо кредит тренерского доверия за 45 минут исчерпал. На второй тайм «армейцы» вышли вообще без номинальных нападающих. На передовую отправился Вернблум – сгребать навесы и свежий Дзагоев –собирать подборы на пару с Кучаевым. Это уже, получается, третий по счёту план, обозначим его литерой «В». И вот он реально начал доставлять местным красно-синим серьёзные неудобства.

Пока хозяева разбирались, кого теперь им держать, превосходный момент имел Кучаев. сожалению, упустил – послал мяч над перекладиной, находясь напротив ворот. По месту центрфорварда выбегал на вратаря Дзагоев, и тому пришлось «исполнять Нойера» за пределами штрафной.

С этим моментом Вацлик справился, со следующим – не смог. Оказавшись перед лицом вратаря с мячом в ногах, Дзагоев сыграл, как и заказывал в понедельник главный тренер. Нестандартно, умно. Уложив вратаря, Алан мягко и точно подсёк мяч в сетку, приведя в восторг торцевой сектор «Санкт-Якоб Парка», цеэсковский.

Базельская трибуна за воротами Акинфеева продолжала петь и скакать, но уже не так рьяно, как до этого. А потом и засвистела… ЦСКА перехватил инициативу и провернул несколько потенциально результативных комбинаций. Ногой атаковал цель Алексей Березуцкий, головой – Вернблум. Включения штатных разрушителей противника то и дело заставали хозяев врасплох. Гол зрел – и созрел! И кто бы вы думали, его забил? Свежеиспечённый центрфорвард Вернблум! Припомнив бомбардирскую молодость, Понтус с отскока сильно и точно выстрелил в левый от себя нижний угол.

Концовка выдалась крайне волнительной для «армейцев». Но уверенная игра Акинфеева, самоотверженная – его коллег и пара тактических замен от Виктора Гончаренко (Жамалетдинов вместо Натхо, Миланов – вместо Кучаева) помогли ЦСКА угомонить соперника. И победить! Борьба продолжается.