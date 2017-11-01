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Неймар
Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

Пока Месси мучился в Греции, Неймар продолжил голевую серию в ЛЧ

«ПСЖ» и «Бавария» досрочно выходят в плей-офф Лиги чемпионов, а «Барселона» и «Атлетико» сенсационно теряют очки.
1 ноября 2017, среда. 02:10 Футбол
«Спартак» — это катастрофа». «Севилья» готовит ответный разгром
Её не интересует даже, какую тактику Каррера привезёт из Москвы.

Группа A

Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
31 октября 2017, вторник. 22:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
2 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 – Свилар – 45 (автогол), 2:0 – Блинд – 78 (пен)

Для ЦСКА лучшим результатом игры на «Олд Траффорд» была, конечно, победа манкунианцев. Её в общем-то все и ждали. Перед «Бенфикой» стояла почти неразрешимая задача отнять очки у «Манчестер Юнайтед», ведь в этом сезоне команда Жозе Моуринью выиграла все семь домашних матчей в разных турнирах с общим счётом 22:1. Да и в Европе «МЮ» не проигрывал на своём поле уже тысячу лет.

Тем не менее манкунианцы вошли в игру достаточно вяло. Возможно, сказались перестановки в основе: в частности, Моуринью оставил в запасеГенриха Мхитаряна и дал шанс 20-летнему Скотту МакТоминаю. Даже сомнительный пенальти на 15-й минуте не принёс хозяевам выгоды: юный голкипер «Бенфики» Миле Свилар исправился за ошибку, допущенную в прошлой встрече с «МЮ», и выиграл дуэль у Антони Марсьяля. Но потом Миле опять не повезло – он сотворил курьёзный автогол. Мяч в результате удара экс-игрока «Бенфики» Неманьи Матича попал в штангу и влетел в сетку после рикошета от Свилара. Сохранить в такой ситуации преимущество для нынешнего «МЮ» – дело техники. И холодной тактики. Второй пенальти команда Моуринью реализовала, теперь на финише группового этапа её ждёт курорт.

Группа B

Лига чемпионов. Группа B. 4-й тур
31 октября 2017, вторник. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
5 : 0
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1:0 – Верратти – 30, 2:0 – Неймар – 45+4, 3:0 – Курзава – 52, 4:0 – Курзава – 72, 5:0 – Курзава – 78

Перед игрой «ПСЖ» с «Андерлехтом» появилась информация, что Килиан Мбаппе не попадёт в заявку хозяев, поскольку молодому форварду, по мнению главного тренера Унаи Эмери, требуется пауза. Однако новичок из «Монако» вопреки слухам оказался в стартовом составе парижан. Неймар и Эдинсон Кавани, забивавшие в каждом из трёх туров на групповом этапе ЛЧ, тоже увидели свои фамилии в основе.

Именно с Мбаппе и начался очередной разгром бельгийцев. В контратаке по центру он на пару с Неймаром запутал защитников гостей, благодаря чему неожиданно прорвавшийся на ударную позицию Марко Верратти получил полную свободу и забил как на тренировке. Ещё большим сюрпризом для «Андерлехта» стали подключения вперёд крайнего защитника Лейвина Курзава, умудрившегося сделать хет-трик! В его голах тоже поучаствовали Мбаппе с Неймаром, на которых акцентировалось главное внимание соперников. При пятом мяче «ПСЖ» разыграл очень красивую комбинацию. Неймар продолжил свою результативную серию. После розыгрыша углового, бразилец промчался мимо опекуна, как поезд мимо нищего, и классно пробил. «ПСЖ» опять эффектно победил. Все очень счастливы, разве что Кавани, может, чуть-чуть меньше.

Лига чемпионов. Группа B. 4-й тур
31 октября 2017, вторник. 22:45 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 – Коман – 22, 1:1 – Макгрегор – 74, 1:2 – Мартинес – 77

В группе B все матчи первого круга завершались с крупным счётом – такие разные по уровню мастерства или готовности команды собрались в этом квартете. Тем не менее игру «Селтик» – «Бавария» можно было рассматривать как сражение за второе место, поскольку соперников разделяло всего три очка. Вдобавок у чемпиона Германии возникли серьёзные проблемы в атаке из-за травм Роберта Левандовски и Томаса Мюллера.

Юпп Хайнкес в этих обстоятельствах отрядил на острие Хамеса Родригеса, которому активно помогал Кингли Коман. Как раз настырность француза привела к тому, что неплохо игравший «Селтик» пропустил глупый гол на 22-й минуте. Голкипер Свен Ульрайх просто выносил мяч, а в итоге сделал голевую передачу. Правда, Коман подыграл себе рукой. Но «Баварии» в любом случае недоставало мощи. Шотландцы получили вознаграждение за настойчивость – отыгрались после красивой позиционной атаки. «Селтик» заслуживал большего, однако досрочный выход «Баварии» в плей-офф не позволил отложить Хави Мартинес: испанец забил победный гол ценой разбитого лица.

Группа C

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
31 октября 2017, вторник. 22:45 МСК
Рома
Рим, Италия
3 : 0
Челси
Лондон, Англия
1:0 – Эль-Шаарави – 1, 2:0 – Эль-Шаарави – 36, 3:0 – Перотти – 63

Две недели назад «Рома» с «Челси» выдали сумасшедший по сценарию матч в Лондоне с шестью голами. Одной из причин провала команды Антонио Конте в обороне стала дыра в «опорной» зоне – сказалась потеря Н’Голо Канте. Существовал шанс, что француз поможет «Челси» в Риме, однако он всё-таки не успел восстановиться на сто процентов.

Эта игра показала: проблема чемпиона Англии не только в отсутствии Канте. Защитники «Челси» продолжили совершать грубейшие индивидуальные ошибки.

По сути, матч стартовал с 1:0, так как уже на 1-й минуте простой заброс из глубины поля и скидка от Эдина Джеко посеяли панику в обороне гостей. Стефан Эль-Шаарави открыл счёт, а вскоре и оформил дубль. Антонио Рюдигер уже в который раз превращается в бомбу замедленного действия для своей команды. О чём он думал, пока мяч летел от Раджи Найгголана на Эль-Шаарави, вряд ли скажет и сам немец.

Возможно, «Челси» удался бы такой же камбэк, как «Роме» в Лондоне, вот только Сеск Фабрегас подарил хозяевам третий гол. Сеск, конечно, постарается поскорее забыть свой сотый матч в Лиге чемпионов. К слову, у «Челси» лишь одна победа в десяти играх в Италии.

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
31 октября 2017, вторник. 22:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
1 : 1
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 – Мичел – 40, 1:1 – Тейе – 56
Удаления: Савич, 88 – Педро Энрике, 59

«Карабах» здорово удивил Диего Симеоне в Азербайджане, мало в чём уступив по игре и отобрав у «Атлетико» очки. В это невозможно было поверить, но первый круг новичок Лиги чемпионов и её двукратный финалист завершили почти с одинаковыми показателями. Обе команды ни разу не победили, обе забили лишь по голу.
Чудеса продолжились и на новом стадионе «матрасников». Гости без дисквалифицированного форварда Дино Ндлову, которого заменил в основе воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев, вновь на равных сражались с фаворитом. Когда же бывший игрок хихонского «Спортинга» Маркос Мичел забил после подачи углового, «Атлетико» стал близок к позору. Игру перевернули два эпизода, случившиеся за две минуты: блестящий дальний удар Томаса Тейе и удаление Педро Энрике за каратистский удар в лицо соперника. «Атлетико» насел на ворота гостей, создал несколько голевых моментов, но не додавил. Хуже того, потерял удалённого Стефана Савича. Неужели «Карабах» оставил «Атлетико» без плей-офф Лиги чемпионов?

Группа D

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
31 октября 2017, вторник. 22:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания

Эрнесто Вальверде, который возглавлял «Олимпиакос» на протяжении трёх сезонов и завоевал с ним три чемпионских титула и два Кубка страны, ждал тёплый приём в Греции. Впрочем, главный тренер «Барселоны» больше думал не о встрече со старыми друзьями, а о латании дыр в составе. Херард Пике пропускал игру из-за дисквалификации, Андрес Иньеста составил компанию в лазарете Усману Дембеле и некоторым другим футболистам каталонской команды.

Вместо Пике в центре обороны в паре с Самуэлем Юмтити сыграл выздоровевший Хавьер Маскерано. В целом особых сложностей в защите «Барселона» не испытала. Зато у чужих ворот в этом довольно-таки скучном матче у команды Вальверде ничего не получилось. До перерыва вся острота возникала в основном благодаря Лионелю Месси, забившему в текущем сезоне 19 голов за 19 матчей в разных турнирах. Аргентинец четыре раза стрелял по воротам Сильвио Прото, да всё без толку. Бельгиец был надёжен. Во втором тайме соперника прощал Луис Суарес. Греки довольны – Вальверде их не обидел. «Олимпиакос» набрал первое очко.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
31 октября 2017, вторник. 22:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1 : 1
Ювентус
Турин, Италия
1:0 – Сезар – 20, 1:1 – Игуаин – 79

Для «Спортинга» примером в противостоянии с «Ювентусом» была… «Бенфика». Прежде «Старая синьора» трижды прилетала в Лиссабон и всякий раз проигрывала здесь «орлам». «Мы можем победить! Верим в свои способности. Встречи с «Ювентусом» и «Барселоной» многому нас научили», – говорил на предматчевой пресс-конференции наставник хозяев Жорже Жезуш.

Действительно, у португальцев был какой-то план на игру и они его придерживались. «Ювентус» потерял лицо, пропустил на 20-й минуте после рейда очень талантливого Желсона Мартинша. Только во второй половине финалист предыдущей Лиги чемпионов начал напоминать самого себя. Нанёс 14 ударов (шесть – в створ), тогда как до перерыва гости пару раз пробили мимо цели. «Ювентус» спас тот, на кого и надеялись. Гонсало Игуаин, забивший на днях свой сотый мяч в Серии А, реализовал хороший проникающий пас от Хуана Куадрадо. В концовке Жорже Жезуш выпустил на замену Сейду Думбия, но для ивуарийца в этот день лучше бы было сыграть за ЦСКА.

Таблица коэффициентов УЕФА: Россия ушла от Португалии, а до Франции далеко
Неожиданная победа «Спартака» и 5 поражений португальских команд помогают России закрепиться на шестом месте таблицы коэффициентов УЕФА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид Бавария Манчестер Юнайтед ФК Барселона ФК ПСЖ Челси Ювентус Лига чемпионов — Футбол
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