«Характер — в порядке!» Что говорили после матча «Базель» — ЦСКА

Съели?! ЦСКА оказался «Базелю» не по зубам ЦСКА выигрывает второй выездной матч Лиги чемпионов подряд. Вы верили?!

Виктор Гончаренко долго не показывался в конференц-зале «Санкт-Якоб Парк»: общался с командой, приводил мысли и чувства в порядок. Такие победы, волевые, на нервах, отнимают у тренера не меньше, а возможно, и больше эмоций, чем у футболистов. Тем не менее перед прессой главный «армеец» предстал в своём привычном облике, сосредоточенным, спокойным, рассудительным.

— Мы довольны тем, что сохранили интригу в группе, хотя в первом тайме сложно было сказать, что такое может быть, — отметил он. — Команда ещё раз показала, что у неё всё в порядке с характером. Благодаря изменению позиций многих футболистов нам удалось улучшить атаку. Доволен действиями Дзагоева и Головина в центре поля, сменой позиций Васи Березуцкого и Васина. Всё пошло в копилку. Мы довольны победой.

— Что сказали футболистам в перерыве? На второй тайм вышла совершенно другая команда.

— В первых трёх таймах против «Базеля» команда была закрепощённой. Наша задача была сыграть раскрепощённо, улучшить контроль мяча и создать большее количество голевых моментов.



— Как вам игра Вернблума на позиции центрфорварда?

— Он оказывал давление на фланговых подачах, много пользы принёс. То же самое он делает, когда играет в центре поля.



— Учитывая девятиматчевое «молчание» штатных нападающих, может быть, рассмотрите перевод Понтуса в атаку? В молодости он там и играл.

— Почему нет? Посмотрим.

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— Верите, что в оставшихся двух играх ЦСКА заработает больше очков, чем «Базель»?

— «Базель» играет дома с «Манчестер Юнайтед», а это лидер нашей группы. Потом он поедет на выезд в Лиссабон, к «Бенфике», которая будет разозлённой после поражения в Швейцарии. К заключительному туру «МЮ» может уже решить свои задачи, что способно повлиять на его мотивацию в матче с нами.

— Удовлетворило ли вас качество поля?

— И мы скользили, и игроки «Базеля» скользили. Когда побеждаешь, претензий к газону и полю быть не может.



— Накануне вы сетовали на «пропажу нестандартного мышления». Оно вернулось вместе с Дзагоевым?

— Во втором тайме команда отреагировала на ту теорию, которую мы вчера провели.

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— Мы добились очень важной победы, — подчеркнул Роман Бабаев. — Проявили себя абсолютно все. После первого тайма довольно пессимистично расценивали ход матча, но ребята справились. Впереди ещё много матчей, думаю, многое может поменяться.



— Почему ЦСКА не может регулярно играть так, как сегодня во втором тайме?

— Не только ЦСКА – многие команды не могут постоянно находиться на высоком уровне. Тем более – в условиях травм и интенсивного календаря. В таких условиях достаточно непросто находить силы и выдавать такую игру, как, например, в первом тайме с «Зенитом». Хочется верить, что у ребят хватит сил, чтобы до конца года доиграть на высоком уровне. Думаю, у нас есть возможность и в чемпионате поправить положение, и в Лиге чемпионов добиться результата.

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У нашего хорошего знакомца Марека Сухи настроение было диаметрально противоположным: два рикошета сделали одним из антигероев вечера. Отдадим должное капитану «Базеля» — он не стал сбегать со стадиона «огородами» и не покинул микст-зону до тех пор, пока не ответил на все вопросы – сначала на немецком, потом на английском и, наконец, на русском языке. Профи!

— Мы вели в первом тайме, но не очень хорошо сыграли во втором, — констатировал Сухи. — Хотели создать побольше моментов впереди, и они были, вполне могли забить второй мяч. Но ЦСКА надавил, создал один момент, второй, всё пошло очень быстро. Во втором голе я сыграл не лучшим образом, разочарован. Но надо продолжать. Теперь у нас одинаковое количество очков. Будем биться до конца за второе место.



— Удивились, обнаружив Вернблума в атаке?

— Очень! Такой вариант в атаке ЦСКА удивил.



— Не ожидали от ЦСКА такой игры после перерыва?

— Во втором тайме им нужно было что-то делать. Терять ЦСКА было нечего. Может быть, это даже сыграло гостям на руку.

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