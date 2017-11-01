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Виктор Гончаренко
Текст: Олег Лысенко
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Характер — в порядке!» Что говорили после матча «Базель» — ЦСКА

Какие волшебные слова произнёс в раздевалке ЦСКА Виктор Гончаренко и чем «армейцы» удивили бывшего спартаковца Сухи.
1 ноября 2017, среда. 02:46 Футбол
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Виктор Гончаренко долго не показывался в конференц-зале «Санкт-Якоб Парк»: общался с командой, приводил мысли и чувства в порядок. Такие победы, волевые, на нервах, отнимают у тренера не меньше, а возможно, и больше эмоций, чем у футболистов. Тем не менее перед прессой главный «армеец» предстал в своём привычном облике, сосредоточенным, спокойным, рассудительным.

— Мы довольны тем, что сохранили интригу в группе, хотя в первом тайме сложно было сказать, что такое может быть, — отметил он. — Команда ещё раз показала, что у неё всё в порядке с характером. Благодаря изменению позиций многих футболистов нам удалось улучшить атаку. Доволен действиями Дзагоева и Головина в центре поля, сменой позиций Васи Березуцкого и Васина. Всё пошло в копилку. Мы довольны победой.

— Что сказали футболистам в перерыве? На второй тайм вышла совершенно другая команда.
— В первых трёх таймах против «Базеля» команда была закрепощённой. Наша задача была сыграть раскрепощённо, улучшить контроль мяча и создать большее количество голевых моментов.

— Как вам игра Вернблума на позиции центрфорварда?
— Он оказывал давление на фланговых подачах, много пользы принёс. То же самое он делает, когда играет в центре поля.

— Учитывая девятиматчевое «молчание» штатных нападающих, может быть, рассмотрите перевод Понтуса в атаку? В молодости он там и играл.
— Почему нет? Посмотрим.

Посмотреть это видео на «Чемпионате».

— Верите, что в оставшихся двух играх ЦСКА заработает больше очков, чем «Базель»?
— «Базель» играет дома с «Манчестер Юнайтед», а это лидер нашей группы. Потом он поедет на выезд в Лиссабон, к «Бенфике», которая будет разозлённой после поражения в Швейцарии. К заключительному туру «МЮ» может уже решить свои задачи, что способно повлиять на его мотивацию в матче с нами.

— Удовлетворило ли вас качество поля?
— И мы скользили, и игроки «Базеля» скользили. Когда побеждаешь, претензий к газону и полю быть не может.

— Накануне вы сетовали на «пропажу нестандартного мышления». Оно вернулось вместе с Дзагоевым?
— Во втором тайме команда отреагировала на ту теорию, которую мы вчера провели.

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Не таил своей радости результатом гендиректор ЦСКА. Ещё бы: второй раз за два с половиной месяца «армейцы» покидают Швейцарию «со щитом»!

— Мы добились очень важной победы, — подчеркнул Роман Бабаев. — Проявили себя абсолютно все. После первого тайма довольно пессимистично расценивали ход матча, но ребята справились. Впереди ещё много матчей, думаю, многое может поменяться.

— Почему ЦСКА не может регулярно играть так, как сегодня во втором тайме?
— Не только ЦСКА – многие команды не могут постоянно находиться на высоком уровне. Тем более – в условиях травм и интенсивного календаря. В таких условиях достаточно непросто находить силы и выдавать такую игру, как, например, в первом тайме с «Зенитом». Хочется верить, что у ребят хватит сил, чтобы до конца года доиграть на высоком уровне. Думаю, у нас есть возможность и в чемпионате поправить положение, и в Лиге чемпионов добиться результата.

Посмотреть это видео на «Чемпионате».

У нашего хорошего знакомца Марека Сухи настроение было диаметрально противоположным: два рикошета сделали одним из антигероев вечера. Отдадим должное капитану «Базеля» — он не стал сбегать со стадиона «огородами» и не покинул микст-зону до тех пор, пока не ответил на все вопросы – сначала на немецком, потом на английском и, наконец, на русском языке. Профи!

— Мы вели в первом тайме, но не очень хорошо сыграли во втором, — констатировал Сухи. — Хотели создать побольше моментов впереди, и они были, вполне могли забить второй мяч. Но ЦСКА надавил, создал один момент, второй, всё пошло очень быстро. Во втором голе я сыграл не лучшим образом, разочарован. Но надо продолжать. Теперь у нас одинаковое количество очков. Будем биться до конца за второе место.

— Удивились, обнаружив Вернблума в атаке?
— Очень! Такой вариант в атаке ЦСКА удивил.

— Не ожидали от ЦСКА такой игры после перерыва?
— Во втором тайме им нужно было что-то делать. Терять ЦСКА было нечего. Может быть, это даже сыграло гостям на руку.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Базель ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Марек Сухи Роман Бабаев
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