Минус один игрок – минус «Челси». 4 мысли по матчам Лиги чемпионов

У «Челси» выпал один игрок — и команда рассыпалась

Проблема «Челси» в октябрьских матчах Лиги чемпионов проста, но абсолютно нерешаема. Н’Голо Канте покрывал слишком большой объём черновой работы, выгрызал слишком много мячей, чтобы его потеря прошла бесследно. Игроков, готовых хотя бы приблизиться к космическому объёму Канте, нет – Бакайоко не настолько динамичен и иначе реагирует на мяч, Сеск Фабрегас никак не подходит для оборонительных задач в схеме 3-4-3, Давид Луис вообще не знает, что такое тактическая дисциплина (так провалился эксперимент со схемой 3-1-4-2: «Рома» две недели назад разбомбила центральную зону). Так формируются проблемы и бешеные разрывы между полузащитой и линией обороны.

Чтобы пропустить первый мяч в Риме, «Челси» хватило 38 секунд. Стефан Эль-Шаарави заколотил мяч после длинной передачи на Эдина Джеко и комфортной скидки, но уже тогда разрыв между ватным центром поля и линией защиты был большим. «Рома» Ди Франческо старается вскрывать такие зоны рывками и передачами на ход, и в дальнейшем джаллоросси удавалось играть на слабостях «Челси».

В такой структуре «Челси» Сеск Фабрегас становится бесполезным. Показателен момент на скриншоте: он легко пропускает соперника в свою зону, из-за чего «Челси» резко становится уязвимым. Фабрегас мог выходить в схеме 3-4-3 только с Канте, мощнейшая физика помогала Н’Голо защищать центр чуть ли не в одиночку. Бакайоко – игрок другого склада: он не будет лететь страховать товарища, он будет контролировать свою зону. Ещё больший комплекс проблем создаёт реорганизованная оборона, где сразу два из трёх центральных защитников (Кэхилл и Рюдигер) берут мощью и предпочитают держать зону, а не выдёргиваться за соперником, как Сесар Аспиликуэта.

18-летний вратарь «Бенфики» будет звездой. Плевать на ошибки

Каждый выход на поле 18-летнего Миле Свилара в Лиге чемпионов получается слишком сложным, чтобы переварить ошибки и своим юным мозгом не замкнуться в себе. В домашнем матче с «Манчестер Юнайтед» Свилар устроил филимоновщину, вчера на «Олд Траффорд» – потащил пенальти, но потом формально забил автогол (мяч от штанги скакнул в спину вратарю). Но даже после ошибок Свилара награждают яркими эпитетами. Руй Витория осознанно расчищает парню дорогу в основу, сажает в запас Жулио Сезара и открыто говорит, что руки Миле важнее растительности на лице, которой нет. Жозе Моуринью награждает Свилара определением «зверь».

Самый юный вратарь в истории Лиги чемпионов только-только получил водительские права и ещё не бреется, но после двух матчей с «Юнайтед» его звёздное будущее неоспоримо. Секрет прост: чтобы понять прочность голкипера, наблюдайте за реакцией на ошибки. Стандартное поведение молодого вратаря, роняющего мяч в свои ворота, – зарыдать, замкнуться в себе, поплыть, привезти ещё несколько голов в следующих матчах и пустить карьеру под откос. Свилар же, допуская ошибку, включает Мануэля Нойера: хладнокровно выбивает мяч из ворот и переключает концентрацию на дальнейшую работу. Ценнейшее качество в его 18.

«Атлетико» может забыть о плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Сейчас интересно залезть в голову Диего Симеоне и понять, как он видит свою работу в «Атлетико» после бесславного вылета из Лиги чемпионов (а два очка с «Карабахом» – именно бесславно, при всём уважении к новичку турнира). Год назад Симеоне словами и поведением объяснял, что уже устал от команды, а теперь, когда «Атлетико» в жёстком кризисе, возникает ощущение, что и команда устала от Диего. Успехи АТМД в Европе заключались не только в тактической выучке и умении терпеть атаки соперника – на первый план выходил бешеный настрой, игроки «Атлетико» интенсивно перемещались по полю и выжигали искру в каждом стыке. Такой стиль не только энергозатратен, он истощает и психологически: рано или поздно настаёт момент, когда интенсивность движения снижается, проседает концентрация и ошибок с проигранными стыками становится больше.

Такой момент настал. «Атлетико» не выиграл 6 матчей из последних 7, и сейчас слабо работают оба вектора, по которым команду пробует строить Диего Симеоне. Старый добрый Чолизмо раскусили, к стилю нашли противоядие, а концентрация теряется даже у Диего Година, незыблемого, с ледяным самообладанием. Превращение «Атлетико» в атакующую команду сейчас тоже остановилось. По ожидаемым забитым голам АТМД – 15-я команда чемпионата Испании, Антуан Гризманн потерял в эффективности (теперь он ещё чаще разыгрывает мяч, чем завершает атаки сам), а центрального нападающего мирового класса, вечной визитной карточки «Атлетико», сейчас нет.

Кризис «Атлетико» банален: стиль, где нужно сохранять голову каждую минуту, стал давить на игроков, уставших от стиля и, кажется, даже друг от друга. Симеоне может собрать команду на топ-матч (с «Барселоной» мадридцы были неплохи), но в Лиге чемпионов он проваливается, отдавая путёвку в плей-офф «Роме». Такой расклад в группе немножко объясняет смену приоритетов в современном футболе – тренеры, ставящие на атакующий комбинационный футбол, снова становятся модными (Сарри, Ди Франческо, Бош, Фонсека). Как всегда, такой виток предвещает лишь одно – прагматики готовят новое оружие.

Если получать 0:5 — то получать, как «Андерлехт»

В Париже Неймар не смог выйти из тени Лейвина Курзава, но это не главная история матча, где «ПСЖ» обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Вы могли не заметить, но одна из самых интересных команд Европы теперь строится в Бельгии. Да вы сами посмотрите на предматчевую тренировку «Андерлехта», где игроки могут контролировать мяч только вдвоём, держась за руки. Это сложнее, чем кажется.

Ну да, смешно звучит после 0:5, но такого тренера, как Хейн Ванхазебрук, можно пожелать любой команде, прогоняющей тоску (и нашему чемпионату в целом). Коуч, побеждавший «Зенит» с почти нищим «Гентом», принял команду осенью и резко перестроил команду на сложнейшую схему. «Андерлехт» играет 3-4-3, при прессинге перестраивается на 4-2-3-1, при атаке – на 3-3-4, а Генри Оньекуру, всю жизнь игравший форвардом, выходит на позиции левого латераля, чтобы при атаках «Андерлехта» возникать на передней линии как форвард. Эффект неожиданности.

Главный бельгийский клуб отхватил от «ПСЖ» 0:9 по сумме двух матчей, но это лишь доказательство бешеной авантюрности, с которой играет «Андерлехт». В Париже он придавил соперника прессингом и больше владел мячом после перерыва, та же история была в первом тайме домашнего матча. «Андерлехт» ожидаемо попал под каток команды, которая становится лучшей в мире по игре в контратаках, но восхищения заслуживает не результат или подборка цифр, а стремление команды быть собой, не отказываться от своего стиля, даже в гостях у одного из главных фаворитов турнира. В нашем футболе так восхищать некому.