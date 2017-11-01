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Понтус Вернблум, ПФК ЦСКА
Текст: Данила Игнатов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Самый важный бомбардир. 7 голов Вернблума, которые спасали ЦСКА

Отдайте ему зарплату Витиньо и Оланаре.
1 ноября 2017, среда. 10:07 Футбол

До выездного матча с «Базелем» ЦСКА испытывал серьёзные проблемы в атаке: три подряд матча без голов и практически без голевых моментов. В Туле команда Гончаренко играла без Понтуса Вернблума — опорника, который в нужный момент всегда идёт в атаку и постоянно заводит Витиньо и компанию так, что те стараются выложиться на полную.

В Швейцарии фишка по превращению шведа в таранного нападающего снова сработала. Вернблум здорово создавал моменты своим партнёрам, но в итоге победный гол забил сам, идеально сложившись для удара слёта. Лидер ЦСКА снова спас свою команду и подарил болельщикам надежду. Вспоминаем, как Понтус делал это раньше.

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12 февраля 2012 года, 1/8 плей-офф Лиги чемпионов
ЦСКА — «Реал» Мадрид — 1:1 (Вернблум, 90+3-я минута)

Вообще-то, покупка шведского опорника у «АЗ Алкмар» в январе 2012-го была тонким тактическим ходом Евгения Гинера, чтобы склонить к переезду в Москву гораздо более крутого (по крайней мере так казалось почти шесть лет назад) футболиста Расмуса Эльма. Кто бы мог подумать, что именно Вернблум в первом же матче за ЦСКА станет любимцем болельщиков. На третьей добавленной минуте игры против мадридского «Реала» в «Лужниках» Понтус оторвался от Хаби Алонсо при розыгрыше штрафного и засадил мяч из вратарской в ворота Касильяса, подарив «армейцам» надежду на выход в четвертьфинал. Правда, его не случилось, но это уже совсем другая история.

ВИДЕО

28 октября 2012 года, 13-й тур РФПЛ
«Терек» — ЦСКА — 1:2 (Вернблум, 88-я минута)

Судя по жёсткой манере игры и бешеному характеру, Вернблум любит трудности. Этим объясняется, что чаще всего он забивает именно «Ахмату» (раньше — «Тереку») — команде, с которой никому никогда не игралось легко, особенно на выезде. Впервые Понтус забил именно в Грозном, когда после фатального промаха Цауни казалось, что ЦСКА потеряет очки. Со штрафного Эльм навесил на земляка, а тот забил головой в падении.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

4 ноября 2012 года, 14-й тур РФПЛ
ЦСКА — «Локомотив» — 2:1 (Вернблум, 90+2-я минута)

Шведов вообще можно назвать одними из главных героев «золотого» сезона-2012/13. «Локомотиву» в следующем после выезда в Грозный туре они забили оба: Эльм прямым ударом со штрафного ещё в первом тайме, а Вернблум — в своём стиле — на второй добавленной минуте успел на добивание.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

4 мая 2013 года, 27-й тур РФПЛ
ЦСКА — «Терек» — 1:0 (Вернблум, 30-я минута)

И ещё один гол Вернблума «Тереку» в том сезоне, только на «Арене Химки» и ногой. Швед особенно опасен при розыгрыше штрафных и угловых — и в тот раз снова это доказал, пробив точно под перекладину.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

7 мая 2016 года, 27-й тур РФПЛ
ЦСКА — «Терек» — 1:0 (Вернблум, 18-я минута)

Понтус Вернблум — самый страшный сон для грозненских защитников, который только можно придумать. Снова навес со стандарта, снова удар головой — и швед спустя три года приносит ЦСКА ещё одну победу над этой командой. Не будь того гола, и «армейцы», возможно, отдали бы чемпионство дерзкому «Ростову» Бердыева.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

9 апреля 2017 года, 22-й тур РФПЛ
«Краснодар» — ЦСКА — 1:1 (Вернблум, 76-я минута)

Приходилось Вернблуму спасать свою команду и в Краснодаре. В конце прошлого сезона ЦСКА выглядел достаточно блёкло на фоне бегущих Смолова и Классона и заслуженно пропустил в середине второго тайма от лучшего бомбардира сезона. Но ничью «армейцы» унесли благодаря дальнему удару шведа из-за пределов штрафной — с таким даже Крицюк не смог справиться.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
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