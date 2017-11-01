«Перевернули игру вверх дном». Швейцарцы в шоке от победы ЦСКА

Зарубежная пресса в восторге от Дзагоева, а Сухи за провальный матч как следует досталось.

Швейцарская пресса довольно сухо реагирует на спортивные события – в большинстве своём после матча по многим изданиям курсирует один и тот же типовой материал – порой даже фотоснимки оставляют одинаковые.

В газете Neue Zurcher Zeitung – один из немногих оригинальных текстов из этого ряда (заголовок — «Одного хорошего тайма «Базелю» мало»). Главным героем отчёта автор сделал не самую очевидную фигуру: наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

«На протяжении 170 минут в этом противостоянии Гончаренко находился практически в одной и той же позе с тем же скорбным выражением лица. Тренеру ЦСКА, похоже, было горько видеть то, что происходит с его командой в двух матчах подряд. В своём широком пальто, спрятав руки в карманы, он выглядел задумчивым и потерянным, — описывает свои впечатления Мишель Ковьелло. — В течение первого получаса, пока «Базель» доминировал, Гончаренко становился всё более мрачным – казалось, что чёрная полоса команды продолжится, и он получит ещё одну бессонную ночь».

Совершенно другим швейцарская пресса видит тренера «армейцев» во втором тайме: «Победный гол – и Гончаренко, наконец, достаёт руки из карманов, прыгает и кричит. Свою грусть он передал «Базелю».

«Русские перевернули игру на «Йоггели» — заголовок в активно освещающем спорт издании Blick. «Йоггели», к слову — название прежнего стадиона, на месте которого был построен «Санкт-Якоб Парк».

«Холодная погода должна была сыграть на пользу «Базелю» — но увы. Поначалу россияне были ошарашены напором хозяев, и это вылилось в эффектный гол от Луки Зуффи. Но затем гости очнулись от зимней спячки: звёздный хавбек ЦСКА Дзагоев вошёл в игру и перевернул всё вверх дном. Первым делом он персонально сравнял счёт – и тут «Базель» как будто подменили. А что москвичи? Видят шанс и используют его! Понтус Вернблум шокирует «Йоггели» ещё одним восхитительным прострелом и меняет ситуацию в пользу гостей. Хозяева бессильны», — пишет автор.

Разочаровывающий вечер для «Базеля»

«Беру удар на себя», «Горький второй тайм»

Франкоязычная газета 24 heures в одном из подзаголовков отчёта использует ещё одно интересное сравнение — Dzagoev the detonator. Столь буквальному эпитету даже перевод не требуется. «Дзагоев приносит неудачу» — уже другой, основной заголовок в Basellandschaftliche Zeitung.

Хвалят Алана и коллеги из Tages Anzeiger: «Дзагоев добавил несчастий «Базелю». Накануне матча Рафаэль Вики назвал его «сердцем москвичей». Вернувшись в на поле после продолжительного восстановления от травмы, он сумел развернуть игру на 180 градусов. Чтобы обострить игру, ему не нужно даже выходить с первых минут».

Коллеги из TagesWoche сосредоточились на поиске недостатков внутри швейцарской команды. Сразу несколько изданий сходятся во мнении, что главным источником всех бед «Базеля» стал свой же игрок – центральный защитник Марек Сухи (известный российским болельщикам по выступлению за «Спартак»).

«Это был провальный вечер для капитана «Базеля». Ещё в первом тайме он демонстрировал не очень уверенную игру. В моменте с голом Дзагоева именно от него случился рикошет, который позволил сопернику выйти на финишную прямую. Его ошибка перед голом Вернблума стала роковой. «А вот это уже лишнее», — так любит повторят тренер «Базеля» Рафаэль Вики».

Basellandschaftliche Zeitung и вовсе ставит Сухи оценку «2,5». В этом материале звучат ещё более обидные слова в адрес защитника: «Такого быть не должно! В первом моменте его обыграли, как школьника, а во втором он и сам приготовил сюрприз в виде плохого паса».

Ещё один из ярких моментов матча, впечатливший местную прессу – уже привычное зрелище в Москве: болельщики ЦСКА с голым торсом.

Чтобы немного разбавить пафосную швейцарскую печаль, заглянем в английскую прессу: там все пребывают в шоке от крупного поражения «Челси» в Риме. «В руинах Рима. Хэллоуинский кошмар для Конте – итальянцы преподают Конте блестящий урок», — гласит заголовок на первой полосе Mirror. У The Times – тот же лейтмотив.

Таблоид The Sun концентрируется на злом гении «Челси» в этом матче: первая часть фамилии Стефана Эль-Шаарави органично впишется в любой заголовок.

Ну и, наконец, в газете Daily Mail ставший футбольный экспертом бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в пух и прах разносит оборону «Челси» на примере эпизода с участием Антонио Рюдигера. «Сначала Найнгголан проверяет «Челси» длинным пасом слева. Рюдигер намерен подчистить зону, но ошибается и позволяет мячу отскочить. Эль Шаарави пользуется ошибкой и хитро завершает атаку. Просто ужасающая игра в обороне. Рюдигер вообще не понимает своего места на поле. Если не понимаешь – ну убери ты мяч. Не позволяй ему прыгать. Ни один из троих игроков обороны не понимает, где находится. Ни один из них», — сокрушается Рио.

И ещё немного об обороне «Челси» в матче с «Ромой» — на этот раз из соцсетей: «Приятно видеть, что «Челси» берёт тактику из игры FIFA в защите». «Челси» включил режим «Ливерпуля».

«Сегодняшняя оборона «Челси» напоминает мне детство – когда мы играли в футбол, все тупо бежали за мячом».

В русскоязычном сегменте «Твиттера» курьёзный эпизод с защитой «Челси» сразу напомнил о «Спартаке».