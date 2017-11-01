Вопрос дня. Признайтесь, вы же не верили в победу ЦСКА?

В первом тайме матча с «Базелем» для ЦСКА всё складывалось так, что хуже не придумаешь. Потому мало кто мог предположить, что на второй тайм выйдет совершенно другая команда. «Армейцы» удивили всех. Верил ли в них кто-нибудь после первого тайма?
Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:
— Скажу откровенно: после первого тайма я думал, что мы проиграем. Хорошо, что Гончаренко сделал качественные изменения в перерыве. Особо отмечу выход на поле Алана Дзагоева. ЦСКА с Дзагоевым и без него — это две разные команды.
Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА:
— Я тоже не ожидал такого перелома. В первом тайме думал: всё, сгорели к чёртовой матери. Слава богу, пересилили себя и перебороли. Второй тайм – лучший в сезоне для ЦСКА. С «Бенфикой» играли на везении, а тут на мастерстве.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь ЦСКА:
— После неудачного выступления в последних матчах вера в «армейцев» в Лиге чемпионов была небольшая. Но главное, что они сами в себя верили. Думаю, что ещё лёгкая победа «Базеля» в Москве сыграла свою роль: швейцарцы вышли на поле менее мотивированные и настроенные на игру.
Элвир Рахимич, бывший полузащитник ЦСКА:
— С «Базелем» ЦСКА провёл тяжёлый первый тайм, почти без моментов. Смотрел вообще без эмоций, честно говоря. Но после перерыва команда показала, что у неё есть силы, воля и характер. Переломный момент — появление Дзагоева и перевод Вернблума в нападение. Нужно отдать должное нашему тренеру, который вышел из сложнейшей ситуации, не побоявшись такого смелого хода.
Дмитрий Кузнецов, капитан золотого ЦСКА-1991:
— Я не шокирован. Я на своем веку видел такое, с чем вчерашний камбек и близко не стоит. Например, сидел на «Камп Ноу» в 1992-м, когда молодежь ЦСКА горела в матче с «Барселоной» — 0:2. Кто в пацанов тогда верил? А они бум – забили один, потом бум – второй. И все перевернулось! Потому что всегда – как бы ни складывался матч – надо биться, кусаться, бодаться на поле. Это называется карма. Бог все видит и вознаграждает за такое.
Правильно Гончаренко заменил Витинью. Не знаю, что с ним сейчас происходит. Может, погода не такая и он тоскует из-за этого, а может, личные проблемы. Но то, что было простительно, когда он приезжал в ЦСКА зеленым пацаном, непростительно сейчас. Сейчас на него надеются как на лидера команды. А он тут губки надул. Я не понимаю таких футболистов. С него надо спрашивать как с лидера. Видели, как бились во втором тайме Дзагоев, Вернблум и Фернандес – так и должны играть лидеры!
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Первый тайм оставил впечатление безнадёжности, но во втором команда потрясающе преобразилась и перехватила инициативу. «Армейцы» стали играть на таких скоростях, с такой самоотдачей – меня это удивило и впечатлило.
Взгляд изнутри
Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА:
— После первого тайма довольно пессимистично расценивали ход матча, но ребята справились. Впереди ещё много матчей, думаю, многое может поменяться. Хочется верить, что у ребят хватит сил, чтобы до конца года доиграть на высоком уровне.
Наше мнение
Данила Игнатов, корреспондент «Чемпионата»:
— Первый тайм в исполнении ЦСКА был ужасен. Провал в центре поля, бесконечные забросы вперёд и абсолютно аморфный Витиньо не оставляли никаких надежд на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Но когда после перерыва я увидел, что Гончаренко наконец решился поменять именно бразильского нападающего, появился свет в конце туннеля. Именно такого Дзагоева — заряженного и эмоционального — не хватало «армейцам» в трёх матчах без голов. Теперь вся надежда на то, что по крайней мере в этом году Алан свой лимит травм исчерпал.
Мнение читателей
Zlobnyivelikan:
— Ещё перед началом игры верил, что наши должны дать бой на выезде. Так оно и получилось! Первый тайм был откровенно скучный, но вот во втором огня на поле было столько, что наши к чертям всё выжгли.
Nimfet:
— Фантастика! ЦСКА, вы чего творите, я на вас все эмоции потратил, которые на «Спартак» берёг! На зубах, упорно, через усталость, но верно и заслуженно победили, и я вам аплодирую. Болельщик «Спартака».
Baltikakaliningrad:
— Вот вообще не верил в коней перед игрой. Очень порадовал Дзага — игрок высокого уровня! Головин — браво!
namajdani:
— Всех болельщиков ЦСКА с победой, второй тайм — огонь! Мужики — респектище, выгрызли на жилах! У меня один вопрос: как они это делают вопреки всем невзгодам?! Как? Почти одним и тем же составом многие годы! Без трансферов и с кучей травм…
keep-calm-and-valera:
— С победой! Если честно, совсем не ожидал такого от «коней». Уже одной ногой в евровесне, а с такими проблемами с составом это дорогого стоит.