«ЦСКА никогда не сдаётся!» Как Фернандес совершил мини-подвиг в Базеле

Узнав предысторию выхода Марио Фернандеса на игру в Безеле, вы ещё больше зауважаете защитника ЦСКА и сборной России.

Бразильских футболистов принято считать легкомысленными, капризными и не самыми трудолюбивыми на Земле ребятами (отпетыми лентяями, проще говоря). Марио – не такой. «Армейский» латиноамериканец – само олицетворение мужества и готовности к самопожертвованию. Во вторник в Базеле Фернандес в очередной раз это доказал, выйдя на поле через боль, на уколах.

— Всё действительно было так серьёзно? – интересуюсь у защитника по пути из Швейцарии в Москву?

— Я ещё в Краснодаре травмировал левое бедро, а в матче с «Зенитом» повторно получил удар по больному месту. Противная травма! Нога воспалилась, отекла, пришлось несколько раз откачивать кровь. Из-за этого пропустил игру с «Арсеналом». Но наши физиотерапевты – настоящие мастера своего дела. Давид, Тони проделали отличную работу и подготовили меня к «Базелю», за что я им искренне благодарен.

— Когда было принято решение о вашем участии в матче?

— В самый последний момент. Мы правда сомневались, смогу ли выйти на поле. Окончательное решение было принято непосредственно перед игрой.

— Во время матча присутствовали болевые ощущения?

— В игре боли не чувствовал. Доктор сделал укол, я хорошенько разогрел мышцы – и вперёд. К счастью, обошлось без осложнений.

— Защитники могли подстраховать Акинфеева в голевом эпизоде?

— Всё случилось очень быстро: удар, отскок, добивание в касание. Нет, мы не в силах были предотвратить гол.

— Сколько раз за 90 минут ЦСКА менял игровой план?

— При счёте 0:1 Понтус стал играть нападающего, и это здорово нам помогло. Какие-то оперативные коррективы тренер вносит и по ходу матча – ему со стороны виднее, что подправить, а нам не составляет труда переходить с одной схемы на другую в зависимости от развития игры.

— На тренировках Вернблум репетирует игру в атаке?

— Иногда исполняет опорного, иногда – нападающего, в зависимости от тренерского задания.

— Штатные форварды последнее время не балуют голами. Может, стоит Понтуса на постоянной основе двинуть в наступление?

— Он универсальный футболист и способен приносить пользу на разных позициях, в том числе в атаке. Но у нас хорошие нападающие – Оланаре, Чалов… Пускай сейчас парни не забивают, они неоднократно выручали ЦСКА раньше и, уверен, не раз это сделают в будущем. Вот увидите, настанет день, и они опять начнут забивать.

— Ключевой, поворотный момент игры – отражённый Акинфеевым штрафной при 0:1?

— Игорь совершил грандиозный сейв. Если бы мы пропустили второй мяч, отыграться было бы невероятно сложно. Но определяющим я бы всё-таки назвал гол Дзагоева. Он вернул нас в игру, подарил надежду, приумножил силы. На этой эмоциональной волне мы и добились победы.

— Почему в первом матче с «Базелем» ЦСКА был не так агрессивен и по-хорошему нагл?

— Наверное, то был просто не наш день. Вся команда находилась не в лучшем состоянии. Примерно то же самое приключилось в домашней игре с «Манчестером». Но вчера нам удался великолепный матч. Несмотря на пропущенный мяч, мы нашли в себе силы, чтобы развернуть течение игры и даже вырвать три очка. Все ребята – большие молодцы, каждый внёс лепту в победу.

— Теперь ЦСКА – фаворит в борьбе за второе место в группе?

— Мы отдавали себе отчёт, что для продолжения борьбы в группе во что бы то ни стало должны побеждать в Швейцарии. И сделали это! Но если вывести за скобки «Манчестер Юнайтед», следует признать, что фаворита нет. Не стоит возноситься на небо. Нужно оставаться скромными, сохранять уважение ко всем соперникам и идти от игры к игре. Следующий матч с «Бенфикой» тоже будет очень сложным. Нужно сосредоточиться и выиграть его тоже.

— В «Бенфике» множество ваших земляков. Друзья-приятели есть?

— Друзей нет, но большинство бразильцев «Бенфики» хорошо известны на родине. Это и Жулио Сезар, и Жонас, и Луизао. С Жонасом, кстати, я играл в «Гремио». То, что «Бенфика» до сих пор не набрала ни очка в группе, не означает, что она «мёртвая». Ни в коем случае! Этот соперник тоже опасен, и с ним нужно быть настороже.

— Победы на характере, на жилах становятся визиткой ЦСКА.

— Это в нашем духе. Когда весь мир твердит, что ЦСКА уже не тот, что прежде, мы берём и доказываем обратное. Но, опять-таки, это не повод важно надувать щёки, а дополнительный стимул продолжать усердно работать. Только поэтапно продвигаясь вперёд, от победы к победе, можно достигнуть главных целей. В нашем случае это выход в следующий этап Лиги чемпионов.

— Тяжело морально и физически превозмогать себя два раза в неделю?

— Наша команда обладает солидным опытом. Работа, планомерная, усердная работа каждый день – вот универсальный рецепт побед. Наш тренер помогает игрокам расти. Конечно, выигрывать всегда и везде невозможно, но пока остаются даже минимальные шансы на успех, мы до последнего будем сражаться за них. ЦСКА никогда не сдаётся!

— На «Локомотив» силы и эмоции останутся?

— Должны остаться. Игра только в воскресенье. А поскольку последний матч в чемпионате, с «Арсеналом», мы проиграли, крайне важно одолеть «Локомотив» и сократить отставание от лидера.

— Напоследок о сборной. С кем вам интереснее будет сыграть, с Аргентиной или Испанией?

— Против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому мой ответ: Испания.

— А как же Месси?

— Месси – великолепный футболист. Да что там говорить, вся команда у Аргентины классная. Но у испанцев не хуже. Нас ждут непростые матчи, но приложим все силы, чтобы добиться максимально возможного результата. С точки зрения психологии он очень важен для сборной России.