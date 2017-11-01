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Марио Пашалич
Текст: Сергей Титов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Пашалич или паралич. Кто повлияет на игру «Спартака» в Севилье

Игрока, вышедшего по ходу московского матча, нужно бросить в бой с первых минут.
1 ноября 2017, среда. 17:00 Футбол

Массимо Каррера просит футболистов забыть, что две недели назад «Спартак» устроил красно-белый праздник в Москве, но нам стоит вспомнить – чтобы объяснить, как команда поймала настроение. Итоговый разнос объясняется двумя причинами разного толка. Эмоциональная: когда Дмитрий Комбаров вынес мяч с ленточки, «Севилья» поникла, стала реже доводить атаки до ударов, а «Спартак» поймал кураж и забил всё, что мог. Рациональная: ключом к победе стала замена Ивелина Попова на Марио Пашалича.

Странно, но сказать, что «Спартак» тем самым именно укрепил центр поля, нельзя. Мяч продолжал гулять через опорную зону красно-белых, Денис Глушаков продолжал выдёргиваться в прессинг так, чтобы за спиной оставалась большая уязвимая зона, а Фернандо не всегда успевал страховать. Пашалич не залатал дыры между игроками, он сам мягковат для разрушителя. Он обеспечил движение, сделал «Спартак» интенсивнее – доминировал в микроэпизодах, которые позже приобретали большое значение. Вы точно помните, что Глушаков забил после умной подачи Дмитрия Комбарова в штрафную, но вряд ли даже тогда обратили внимание, как «Спартак» перешёл в атаку. Переход обеспечил Пашалич – дважды быстро сыграл в стенку, сделал пару рывков и вывел «Спартак» из-под прессинга.

Лучшая работа Пашалича на поле – незаметная. Он выдвигался прессинговать на центральную линию в момент приёма передачи, заставляя как можно быстрее принимать решение (и чаще всего неудачное, игроки «Севильи» к тому моменту уже поплыли). Грамотно вступал в отбор, в том числе перед своей штрафной. При атаках, где испанцы ломали левый край «Спартака», опускался в линию защиты и страховал Комбарова. Да, это незаметная работа, но за счёт такой работы в «золотой» сезон имя себе сделал Роман Зобнин. И его интенсивных действий в центре поля «Спартаку» часто не хватало летом и ранней осенью.

Проще говоря, пока Зобнин долечивает колено, Пашалич – единственный игрок, готовый обеспечить «Спартаку» цельность центральной зоны. С ним красно-белые могут перестроиться на схему с тремя центральными хавбеками, будь то 4-3-3 или 3-5-2: а лучшие игровые отрезки сезона «Спартак» выдавал именно с тройкой в центре (вторые таймы с «Краснодаром», СКА, «Севильей», матч с «Уралом»). Он может снизить нагрузку на Фернандо – парадоксально, но в схеме 4-2-3-1 бразильцу приходится чаще открывать свою зону. И он не сбавит в интенсивности после перерыва, как постоянно происходит с Денисом Глушаковым. Капитан никак не наберёт форму, и как следствие – лишь один второй тайм в октябре «Спартак» провёл лучше первого.

Да, когда на поле возник Марио Пашалич.

Отказ от полноценной «десятки» ради Пашалича тоже объясним. Эдуардо Бериццо – фанат жёсткой схемы 4-3-3: игроки в рамках тактического плана могут выполнять разные задачи (например, Хесус Навас часто садится дополнительным фланговым защитником, а при атаках на края отскакивает центральный нападающий Муриэль), но обязательно должны качественно расставляться для регулярного контроля мяча. И против такой системы игры Пашалич тоже важен: в московском матче хорват несколько раз, не вступая в отбор, разбивал контроль «Севильи» и помогал начать контратаку.

Работа Пашалича без мяча должна стать ключевой для «Спартака». Научить треугольник Фернандо – Глушаков – Пашалич не распахивать центр невозможно, позиционные ошибки всё равно будут, и даже подстраховкой защитников их до конца не вычистить. Есть лишь один тактический выход – блокировать атаки «Севильи» ещё до того момента, когда Фернандо или Глушакова будет легко растянуть. Много бегать, часто перекрывать передачи. Больше такую работу делать некому: Фернандо нужнее в глубине, Глушаков физически не готов к такой работе, Попов слабее в таком движении, Самедов травмирован. Выбора нет – так Пашалич становится для «Спартака» самым важным звеном на ближайший вечер.

Возможно, Каррера умышленно берёг Пашалича под Лигу чемпионов, выпуская хорвата лишь на концовку матча с «Ростовом». Если так, то среднесрочная стратегия тренерского штаба оправдана – энергия и движение Пашалича в Европе намного нужнее.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Севилья ФК Спартак Марио Пашалич
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