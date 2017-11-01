Издевайся, избивай. «Спартак» устроил супершоу в Севилье (видео)

Добавленное время. Бакаев из последних сил ускоряется по флангу, делает ложный замах на углу штрафной и выполняет мягкий заброс к 11 метрам, куда врывается Мазуров и слету кладет мяч в угол. «Спартак» отыгрывается со счета 1:3 в матче с самым принципиальным и ненавидимым соперником. В Москве игроки «Севильи» симулировали, провоцировали, добились трех удалений и выиграли 3:2. В Испании поведение хозяев было еще более мерзким — тем ценнее, что «Спартак» отомстил.

Посмотреть это видео на «Чемпионате».

— У меня после гола ноги задрожали от волнения и радости! – расскажет вратарь Александр Максименко. Он рванет праздновать казавшуюся невероятной ничью на чужую половину поля, где игроки «Спартака» будут специально танцевать рядом со скамейкой «Севильи», не обращая внимания на оскорбления, плевки и летящий в них мусор.

В общей куче будет отсутствовать только Бакаев, который устроит пробежку по своей бровке и отобьет «пятёру» выстроившимся фанатам «Спартака». На матче их было больше тысячи, и спартаковцы чувствовали себя в Испании хозяевами.

Посмотреть это видео на «Чемпионате».

В этот момент у меня возникнет три мысли.

Первая прозвучит в унисон с криком болельщика.

— Суки, не пускаете на основу! А после этого можно не идти!

«Севилья» чрезвычайно жестко подошла к предписанию УЕФА не пускать фанатов «Спартака» на матч Лиги чемпионов. История выглядит репрессивной: билеты не продают даже резидентам Испании с российским паспортом. Так что, можно сказать, что на «молодежке» случилось эмоциональное отмщение.

Во-вторых поражает, что фанатов «Спартака» во время драк и голов футболистов ограждает от поля хлипкий бортик, но никто не выбегает на поле и не срывает матч.

В-третьих, кажется, что молодежка красно-белых выдала чуть ли не лучшее футбольное шоу в этом году, и вот этот флеш-моб команды обязательно пронесется по всей Европе.

Посмотреть это видео на «Чемпионате».

Обняв фанатов, Бакаев обернулся к судье, усмехнулся, упал на газон, закричал и схватился за ногу. Он страдал так явно и театрально, что вся команда поняла прикол и последовала его примеру.

Протест «Спартака» легко объясним. Ведь при счете 2:3, начиная с 70 минуты, мышечные травмы имитировали 7(!) игроков «Севильи», каждый из которых, проводя по минуте на земле, без проблем возвращался в игру. Футбол превратился в отвратительный концерт. Любое столкновение – симуляция. Любая пауза – намеренное затягивание времени. И даже мальчики, стоявшие за воротами, провоцировали Александра Максименко, до упора держа мяч в руках и бросая его в сторону, когда вратарь «Спартака» подходил к ним.

В Москве игроки красно-белых нервничали и заработали 3 удаления, в Испании же они поступили намного хитрее. Севильцы были побиты и без удалений.

— С первых минут нас провоцировали, — объяснял тренер Алексей Лунин. – Руденко били, остальные ребята получали исподтишка. Поэтому я не буду критиковать их за акцию с симуляциями. Хорошо, что продержались без красных, но драки не удалось избежать.

— Сложно было все это стерпеть, — подтвердит Максименко.

Посмотреть это видео на «Чемпионате».

На 85-й минуте игрок «Севильи» потерял мяч и сорвал контратаку, схватив соперника за шею. Спартаковец попытался вырваться, а испанец опять картинно упал на землю. Вся «Севилья» прибежала к скамейке «Спартака», но сделала, наверное, зря. С одной стороны, им удалось потянуть время, с другой – в сутолоке они пропустили несколько ударов. А затем и ответный гол.

— Я просто разнимал! Не знаю, почему они попадали, — расскажет Максименко с улыбкой, а мы сделаем вид, что поверим.

— Это самый крутой матч в твоей карьере?

— Думаю, да, — ответит он.

Из раздевалки в этот момент выйдут и фанаты – вместе с игроками они повторят заряды, исполненные прямо на поле.

Посмотреть это видео на «Чемпионате».

Чтобы не сводить все к дракам и акциям, нужно отметить, что «Спартак» точно не смотрелся слабее «Севильи» и не пытался играть именно на результат. Красно-белые шли в обводку, выходили из обороны через мелкий пас и выглядели как футболисты, которые получают удовольствие от процесса.

Удовольствие – это вообще главное впечатление от этого матча, и даже если фанатам все-таки не удастся попасть на матч первых команд, то свои эмоции от футбола они точно должны были получить.

Посмотреть это видео на «Чемпионате».

P.S.

Ситуация с билетами на данный момент неразрешима и, как мы предполагали, больше тысячи болельщиков из России будет смотреть матч Лиги чемпионов в городских барах. Похоже, Севилью ждет очень непростой вечер.