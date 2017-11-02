«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно

Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.

Пашалич или паралич. Кто повлияет на игру «Спартака» в Севилье Игрока, вышедшего по ходу московского матча, нужно бросить в бой с первых минут.

Монотонное, как бой барабанов на хозяйской фанатской трибуне, давление «Севильи» пугало. Прошло всего 15 минут, а «Спартак» не мог выйти со своей половины поля. В первой же осмысленной атаке Сарабия поймал зазор между двумя центральными защитниками и оказался в восхитительной ударной позиции. Испанец покатил мяч в дальний — в Москве такие удары легко заползали в сетку гостей, но «Севилье» везёт меньше. Следующая атака — и снова опасно: Селихову приходится отбивать кулаками перед собой авторский удар Бен Йеддера. Хуже, чем давление хозяев, только расконцентрация гостей — Фернандо несколько раз обрезается в простых ситуациях, а Комбаров теряет своего игрока и даёт спокойно навесить через всю штрафную. Нолито зачерпывает мяч в касание — чуть выше створа.

«Севилья» в итоге закономерно забивает. То, что не удалось испанцам с игры, получилось со стандарта — как и в Москве, «Спартак» получает от центрального защитника после подачи углового. Комбаров снова потерял своего игрока, Ленгле выскочил из-за его спины, и Селихов выгребал мяч уже из ворот. «Спартак» не только пропускает со стандартов второй мяч в двух матчах с «Севильей», но и второй важный мяч за несколько дней — в прошлом туре чемпионата именно угловой «Ростова» и выбежавший из-за спины защитника соперник лишили красно-белые победы. Вопросы к аналитическому штабу очевидны.

Только после гола «Спартак» переползает на чужую половину. Фернандо наконец собирается и вкладывает всего себя в удар со штрафного — Рико приходится играть в супермена, чтобы выудить мяч из нижнего угла. Промес забирается в офсайд в перспективной контратаке, а Ещенко не добирается до навеса Комбарова после чего устраивает разговор лбами с Нолито. На этом активность «Спартака» до перерыва ограничивается.

Это, конечно, штамп, но второй тайм начинается ровно так же, как первый. Снова первая атака хозяев, снова нападающий (теперь — Нолито) в хорошей позиции и снова удар в дальний. Мяч проскакивает мимо створа, на этот раз пронесло. «Спартак» пытается играть активнее, но испанцы начисто вырубили из игры Промеса, а без самого креативного игрока создавать намного сложнее. У «Севильи» же с лидерами порядок — Н'Зонзи, которого так не хватало команде Эдуардо Бериссо в Москве, раскидывает мячи в центре, а Банега не забывает обострять.

Банеге же выпадает честь забить победный мяч, и получается он просто потрясающим. «Спартак» снова проигрывает зону между линиями обороны и полузащиты, Банега чуть подрабатывает мяч к центру и заворачивает его в дальнюю девятку идеальным ударом. 2:0, и гостям нужно сверхусилие, чтобы отыграться. Массимо Каррера забрасывает на поле Зе Луиша, меняя Мельгарехо, и это уже игра all in, учитывая случившуюся ранее замену Пашалича на Попова.

«Севилья» начинает улыбаться и играть вальяжнее, а «Спартак» включает режим максимальной ярости. Сквозь череду однотипных попыток пробиться в штрафную через фланги внезапно проходит атака через центр. Попов пробрасывает мяч на ход Глушакову, тот бьёт, а отскок забирает очень одухотворенно вышедший со скамейки Зе — есть 2:1!

«Спартак» проснулся и стен с андалусийских лиц улыбки, «Спартак» попер забивать второй. Да, опасности у ворот Рико было меньше, чем эмоций, но агрессией гости заставили «Севилью» бить по аутам. Прорезался наконец Промес, Адриано отыгрывал едва ли не в опорной зоне, а Зе отказывался проигрывать единоборства — так красно-белые накатывали на уже любимые 2:2. Продлись игра ещё минут 15, и, возможно, команде Карреры удалось бы сравнять счёт, но в этот вечер «Спартак» проснулся слишком поздно. Финальный свисток застал гостей в атаке, но очков от этого в таблице больше не стало. Программу минимум на выезд в Испанию «Спартак» выполнить не сумел.