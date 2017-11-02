Каррера: жаль, что «Спартак» подарил «Севилье» первый тайм

После поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 с «Севильей» (1:2) на вопросы журналистов ответил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, рассказавший, чего не хватило его команде, и почему он принял решение заменить защитника Андрея Ещенко.
— Мы немного стеснялись соперника в первом тайме. У нас не получалось играть компактно и агрессивно. Но я не считаю, что команда не боролась. Не забывайте, что мы играли против „Севильи“ на её поле. С ней играть нелегко, — подвёл итог матча главный тренер «Спартака».
— Почему не получалась игра?
— Мы стеснялись и ошибались в первом тайме. Во втором тайме сыграли в футбол. К сожалению, нам забили второй мяч. Ребята не опустили руки и боролись до конца.
— Что скажете о Петковиче, вышедшем на замену? И почему не играл Роша, купленный за 12 миллионов?
— Я оцениваю только игру команды, а не отдельного игрока! Вот, например, ЗеЛуиш вышел на замену, он два месяца не играл. Он не мог играть все 90 минут сегодня.
— С чем связна замена Андрея Ещенко?
— У него сводило мышцы, он неделю тренировался индивидуально. Я заменил его только поэтому.
— Почему убрали Пашалича?
— В тот момент я считал, что это правильный выбор. Хотел видеть на поле игрока, который играет рядом с Фернандо. Попов это умеет делать.
— Почему не вышел Роша?
— Роша не вышел, так как я был вынужден заменить Ещенко.
— Почему так часто пропускаете с угловых?
— Если бы я знал, почему нам забивают с угловых, то больше бы нам не забивали. Работаем над этим. Мы не такие высокие — это порой нас ограничивает.
— Скоро игра в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» …
— Перед «Ливерпулем» нас ждёт «Уфа», мы уже заботимся об этом матче.
— Помните, что серия «Спартака» из поражений прервалась?
— Конечно. Знаете, я понимал, что матч с «Севильей» будет сложным. Эта команда вполне может затруднить игру любому сопернику. Жаль, что мы подарили один тайм. У нас впереди две игры, будем бороться до конца.
— Расстроены решением УЕФА не пропускать на стадион болельщиков «Спартака»?
— К сожалению, УЕФА принял это решение. Надо его уважать. Команде сложно играть без поддержки болельщиков.