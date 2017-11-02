Каррера: жаль, что «Спартак» подарил «Севилье» первый тайм

А ещё стало понятно, почему был заменён Ещенко.

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.

После поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 с «Севильей» (1:2) на вопросы журналистов ответил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, рассказавший, чего не хватило его команде, и почему он принял решение заменить защитника Андрея Ещенко.

— Мы немного стеснялись соперника в первом тайме. У нас не получалось играть компактно и агрессивно. Но я не считаю, что команда не боролась. Не забывайте, что мы играли против „Севильи“ на её поле. С ней играть нелегко, — подвёл итог матча главный тренер «Спартака».

— Почему не получалась игра?

— Мы стеснялись и ошибались в первом тайме. Во втором тайме сыграли в футбол. К сожалению, нам забили второй мяч. Ребята не опустили руки и боролись до конца.

— Что скажете о Петковиче, вышедшем на замену? И почему не играл Роша, купленный за 12 миллионов?

— Я оцениваю только игру команды, а не отдельного игрока! Вот, например, ЗеЛуиш вышел на замену, он два месяца не играл. Он не мог играть все 90 минут сегодня.

— С чем связна замена Андрея Ещенко?

— У него сводило мышцы, он неделю тренировался индивидуально. Я заменил его только поэтому.

— Почему убрали Пашалича?

— В тот момент я считал, что это правильный выбор. Хотел видеть на поле игрока, который играет рядом с Фернандо. Попов это умеет делать.

— Почему не вышел Роша?

— Роша не вышел, так как я был вынужден заменить Ещенко.

— Почему так часто пропускаете с угловых?

— Если бы я знал, почему нам забивают с угловых, то больше бы нам не забивали. Работаем над этим. Мы не такие высокие — это порой нас ограничивает.

— Скоро игра в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» …

— Перед «Ливерпулем» нас ждёт «Уфа», мы уже заботимся об этом матче.

— Помните, что серия «Спартака» из поражений прервалась?

— Конечно. Знаете, я понимал, что матч с «Севильей» будет сложным. Эта команда вполне может затруднить игру любому сопернику. Жаль, что мы подарили один тайм. У нас впереди две игры, будем бороться до конца.

— Расстроены решением УЕФА не пропускать на стадион болельщиков «Спартака»?

— К сожалению, УЕФА принял это решение. Надо его уважать. Команде сложно играть без поддержки болельщиков.