«Реал» проиграл крупней чем «Спартак». Матчи ЛЧ, которые вы не видели

Пока Месси мучился в Греции, Неймар продолжил голевую серию в ЛЧ «ПСЖ» и «Бавария» досрочно выходят в плей-офф Лиги чемпионов, а «Барселона» и «Атлетико» сенсационно теряют очки.

Группа E

«Ливерпуль» катком прошёлся по «Марибору» в прошлом туре. Ненормальный для Лиги чемпионов счёт 7:0 лучших всяких слов отразил разницу соперников в классе. На «Энфилде» словенцам оставалось надеяться только на то, что Юрген Клопп вместо установки на матч налил каждому футболисту своей команды пару-тройку пинт эля.

Возможно, так и было. По крайней мере, в первом тайме красные действовали вяло, предсказуемо, и «Марибор» удержал нули. Наверное, свою роль сыграло отсутствие Филиппе Коутиньо, имеющего проблемы с мышцами живота, вот только «Ливерпуль» должен расправляться с соперником такого уровня в любом составе. Лишь во втором тайме «Энфилд» дождался голов. Хозяевам принесли успех кросс, стенка по центру, а также навес после розыгрыша углового. Кроме того, 39-летний голкипер Ясмин Ханданович, пожалуй, самая яркая фигура в рядах словенцев, парировал пенальти. У «Марибора» после ничьи со «Спартаком» три подряд крупных поражения на ноль.

Группа F

Маурицио Сарри признавался перед встречей с «Манчестер Сити», что больше всего боится стартовых 20 минут: «Надо попросить УЕФА начать матч с 21-й минуты. «Ман Сити» привык, что к этому времени уже ведёт в счёте. Нам надо как можно дольше удерживать равенство, и посмотрим, как соперник на это отреагирует».

Желание Сарри сбылось: «Наполи» провёл дебют интереснее, после чего забил. Причём как раз на 21-й минуте! Комбинации Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса аплодировал, наверное, даже Хосеп Гвардиола. Но неаполитанцам не удалось выбить «Ман Сити» из колеи. Как и прогнозировалось, болельщики в этот вечер увидели много голов на «Сан-Пауло». Гвардиола удивил коллегу другим оружием – стандартами. Гости переигрывали хозяев наверху, а результатом этого стали забитые мячи Николаса Отаменди и Джона Стоунса. Ошибка Лероя Зане, сфолившего в собственной штрафной, подарила «Наполи» надежду, однако «Ман Сити» дважды поймал соперника на контратаках. В эпизоде с победным голом Зане так хотел исправиться за пенальти, что потянул одеяло на себя и потерял мяч. К счастью для Гвардиолы, дело за молодого партнёра доделал Серхио Агуэро. Теперь аргентинец – лучший бомбардир в истории клуба (178 голов).

«Шахтёр» встречался с «Фейеноордом» на фоне серьёзных кадровых проблем в обороне. «Горняки» потеряли сразу двух стопперов: компанию травмированному Сергею Кривцову составил дисквалифицированный Ярослав Ракицкий. Если же добавить сюда не имеющего возможность играть правого защитника Дарио Срну, то вырисовывалась совсем грустная картина.

«Фейеноорд» быстро использовал слабость соперника: Николай Йоргенсен спокойно поразил цель ударом головой из зоны центральных защитников. Но у команд из Нидерландов зачастую бардак в обороне вне зависимости от кадровых обстоятельств. Это лишний раз доказал матч в Харькове. «Шахтёру» потребовалось всего три минуты на два забитых мяча. В эпизоде с голом Факундо Феррейры хозяева получили целых три попытки, чтобы забить. Затем новичок сборной Украины Марлос оформил дубль, завершив эффектную многоходовую комбинацию. «Горняки» оторвались от «Наполи» на шесть очков, а следующий матч у них в Неаполе.

Группа G

Если бы до старта группового этапа кто-то предсказал, что «Бешикташ» после первого круга захватит лидерство, взяв сто процентов очков, а «Монако» превратится в аутсайдера всего с двумя забитыми мячами, такого прогнозиста подняли бы на смех. Тем не менее группа G оказалась едва ли не самой богатой на сюрпризы.

Монегаски вынуждены были побеждать в Турции любыми средствами, даже несмотря на потерю травмированного Радамеля Фалькао, который в текущем сезоне забил 16 голов в 17 матчах разных турниров.

Леонарду Жардим готовился к игре без Фалькао, а вот раннюю замену Тома Лемара главный тренер «Монако» вряд ли планировал. Травма ещё одного атакующего игрока усложнила задачу. Тем не менее на исходе первого тайма при равной в целом борьбе гости сумели открыть счёт: 21-летний Маркуш Лопеш (очередной выстреливающий талант монегасков!) показал высокую технику удара. Тут бы зацепиться за результат, но полуфиналиста предыдущей Лиги чемпионов лишил трёх очков необязательный пенальти за фол на чемпионе Европы Рикарду Куарежме. Автор дубля в Монако Дженк Тосун с «точки» не промахнулся. Команда Жардима на грани провала.

Наставник «Порту» Сержиу Консейсао как и в Лейпциге, где «драконы» уступили со счётом 2:3, поставил в ворота Жозе де Са. Это означало, что Икер Касильяс опять посмотрит футбол со скамейки запасных. Обладатель рекорда по количеству матчей в Лиге чемпионов притормозил на цифре 166.

Сменщик испанца не подвёл «Порту». В моменте с голом Тимо Вернера, который почему-то вышел у «Лейпцига» только на замену и впервые отличился в Лиге чемпионов, хозяев вряд ли спас бы и Касильяс. А вот «драконы» забили трижды, можно сказать, выиграли матч на стандартах. Эктор Эррера открыл счёт после подачи углового, когда мяч заметался по штрафной гостей и попал к мексиканцу в результате счастливого рикошета. Перейру Данила откликнулся на подачу со штрафного и точно пробил в падении головой. В концовке португальцы дождались пока соперник раскроется – наказали «Лейпциг» контрвыпадом. Очень важная победа «Порту» в борьбе, видимо, за второе место.

Группа H

Одна из интриг противостояния «Тоттенхэма» с «Реалом» была связана с состоянием Гарри Кейна. Снайпер «шпор» всё-таки залечил травму подколенного сухожилия и появился на поле «Уэмбли» с первых минут. Другим усилением хозяев в Лиге чемпионов стало возвращение Деле Алли, отбывшего трёхматчевую дисквалификацию.

Кейн был хорош, как следует напрягал оборону действующего обладателя Кубка чемпионов, но именно Алли стал главным героем вечера. Англичанин поучаствовал во всех трёх голах «Тоттенхэма». «Шпоры» не дали «Реалу» сыграть в полную силу и очень аккуратно воспользовались своими шансами. Правда, в эпизоде с первым голом Алли судьи, похоже, прозевали офсайд у совершавшего прострел Кирана Триппьера. Когда же Деле забивал второй мяч, ему чуть-чуть помог рикошет от Серхио Рамоса. Но как же здорово полузащитник разобрался с Касемиро! Результативная контратака «Тоттенхэма» на 65-й минуте вообще для футбольных учебников. Алли с Кейном всё сделали своевременно и точно, а Кристиан Эриксен – молодец, не испортил эту красоту. Алли мог и хет-трик сотворить.

Криштиану Роналду на «Уэмбли» откровенно не везло. Шесть его ударов оказались бесполезными, а когда Серхио Рамос пробил из убойной позиции, то мяч как назло попал в самого Роналду. Под занавес игры Криштиану всё-таки забил, но и там, кажется, мяча последним коснулся соперник. Команда Зидана потеряла кураж. «Шпоры» же впервые в истории победили дома испанцев: до этого у них были две ничьи и три поражения, включая пару от «Реала».

Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош попал под огонь критики после трёх поражений и двух ничьих в семи последних матчах. Сегодня никому не интересно, что весной он вытащил «Аякс» в финал еврокубка. В Боша, кажется, уже не верят.

Матч с чемпионом Кипра точно не улучшит рейтинг упрямого голландца. «Боруссия» опять потеряла очки и может забыть о плей-офф ЛЧ. Хозяева контролировали игру, не позволил АПОЭЛу нанести ни одного удара по воротам до перерыва, однако гости вытерпели, пропустив лишь однажды, а во втором тайме дождались своего шанса. Черную метку, как и две недели назад, им принёс франко-бенинец Микаэль Поте. Пьер-Эмерик Обамейянг по привычке транжирил голевые моменты, вышедший на замену Андрей Ярмоленко тоже не спас «Боруссию». Не станет ли следующий матч с «Баварией» последним для Боша в Дортмунде?