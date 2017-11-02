Глушаков: симуляции «Севильи» очень бесили. Это не красит мужчин

Проиграв 1:2, игроки российского были схожи в одном: за игру не было стыдно.

Селихов: «Второй гол – подзатыльник приличный»

— Боролись до конца, — сказал вратарь Александр Селихов. — С первых минут немного отдали преимущество, наверное, потому что опасались за результат. Но после первого пропущенного гола пошли в атаку, игра начала получаться. А уж второй мяч стал вообще подзатыльником приличным, он погнал вперед. Забить один получилось, но додавить – нет.

— Может, «Севилья» просто сильнее «Спартака»?

— Что значит сильнее? Просто в Лиге чемпионов легко не бывает. У нас с ними счет 1:1. Но сейчас лучше думать, как выиграть у «Марибора».

— Вы почти спасли в момент с первым голом, выгребая мяч с линии.

— На самом деле, была возможность и на выходе сыграть, и достать этот мяч., Но не выручил. Чуть-чуть позицию неправильно занял, надо было вперед из ворот выходить.

— «Спартак» пропускает с углового второй матч подряд, при этом мяч влетает в ту точку, где обычно стоит защитник. Почему вы не оставляете игрока на штанге?

— Так решает тренерский штаб при отработке стандартов.

— В моменте с ударом Банеги выручить было нереально?

— Он хорошо исполнил, но шансы в любом случае были. Получилось – как получилось.

— В Севилье была самая крутая атмосфера, при которой вы когда-либо играли?

— Нет, на «Открытие-Арене», считаю, была поинтереснее.

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.

Ещенко: «Мы не испугались «Севилью»

Об установке играть от обороны говорил и Андрей Ещенко.

— Мы никого не испугались. Все было: и борьба, и желание. Просто важно было выдержать натиск в первые 10 минут. Да, они держали мяч, но мы отодвигали игру от своих ворот. Сказались индивидуальные ошибки, конечно, но шансы на выход из группы не потеряны.

Пареха: «Это важная победа для выхода в плей-офф»

Бывший игрок «Спартака» Нико Пареха, не выступающий за «Севилью» из-за травмы, напротив, считает, что испанцы — фавориты в борьбе за первое или второе место.

— Три очка помогут нам в борьбе за плей-офф. Результат в Москве был шокирующим, хотя, в той игре «Спартак» шесть раз подошел к нашим воротам – и забил пять. Но сегодня мы доказали, что можем справляться с трудностями.

Глушаков: «Русские никогда не пропадут»

Эффектную точку в разговорах о поражении поставил Денис Глушаков.

— В начале мы просто хотели подловить «Севилью» на контратаках. Не скажу, что они заставили нас действовать именно в таком стиле. Волнения тоже не было, просто иногда не получалось доводить мяч до нападающих.

— «Спартаку» не хватало поддержки болельщиков?

— Так они все равно были на матче. Русские никогда не пропадут, всегда проберутся туда, куда им надо. Но поддержки всех фанатов, конечно, не хватало.

— Не бесили ли вас симуляции испанцев?

— Бесили, очень! Незнаю, зачемонитакделают, почему падают постоянно. Такое поведение просто не красит мужчин.

Отметим, что после четырех туров «Спартак» занимает третье место в группе и отстает от «Севильи» на два очка.