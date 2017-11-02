У «Реала» всё плохо. Перечисляем проблемы

Давайте начнём с хороших новостей. «Боруссия» в ответном матче с грозной аббревиатурой из Кипра, образно говоря, выстрелила себе в ногу. Опять. Теперь клуб из Дортмунда остался без обеих ног и ни на что не претендует.

Это хорошая новость, потому что «Реалу» всерьёз приходится следить за соперниками по группе и считать очки. С очками всё в порядке, второму месту ничего не угрожает. Вы могли представить, что это будет поводом для радости ещё месяц назад?

Просто «Реал» попал в идеальный шторм. Сейчас не так всё, что теоретически могло быть не так. В прошлом году на протяжении всего сезона Зинедин Зидан блестяще применял несколько простых ходов – они не срабатывают. В прошлом году против «Реала» чаще играли в открытый футбол – больше не играют. В прошлом году «Реалу» иногда везло – сейчас категорически не везёт. В прошлом году хладнокровие помогало команде выбираться из самых трудных ситуаций – сейчас у неё шалят нервы. А теперь по порядку.

Предсказуемость как плохая привычка

Для начала не нужно недооценивать «Тоттенхэм». Лондонцы заслужили небольшую оду ещё после первого матча. Он закончился вничью, и этот результат как будто погрузил в тень солидную, уверенную игру «шпор». Такую игру обычно показывают клубы, которые давно на вершине.

Самая тихая стройка века. Топ-клуб, о котором не говорят Вчера на равных играл с «Реалом».

Но «Реалу» необязательно недооценивать кого-то, чтобы потерять очки. Дело в количестве проблем. Их символом можно назвать Касемиро. Бразилец был идеальным балансиром в прошлом сезоне. Незаметный, но необходимый. Сейчас его стало довольно много, и он часто делает не свою работу. Два удара по воротам, девять забросов мяча – игроки «Тоттенхэма» не слишком старались прикрыть его. Наоборот, в то время как Кроос и Модрич постоянно встречали сопротивление при попытке дать пас вперёд, Касемиро никто не мешал. Это подводит к первой трудности, которую Зидан пока не может решить. За продвижение мяча в атаку в «Реале» сейчас отвечают Марсело и Иско. Больше некому.

После игры с «Жироной» мы уже говорили об этом. Кроос и Модрич неуютно чувствуют себя против команд, которые обороняются компактно и неглубоко. Под давлением атаки часто сбиваются на фланг. А там – следующая неприятность – нет Карвахаля. Остался один Марсело. Знаете, сколько атак «Реала» в Лондоне пришло с левого фланга? 46%. Почти столько же, сколько с правого фланга и с центра вместе. Без Карвахаля игра мадридцев становится предсказуемой для защитников: выдави их из центра и жди Марсело.

«Реал» отстаёт от «Барселоны» уже на 8 очков. Что не так? Разбираемся, есть ли в команде Зидана кризис.

Проблемы с позиционной атакой существовали и год назад. Но в прошлом сезоне команда не настолько много владела мячом. «Реал» раскусили и отдают ему – не территорию! – мяч. 55% владения в среднем за игру было в прошлом сезоне, 60% в среднем – в этом. Это огромная разница, причём в том аспекте, который неудобен «Реалу», умеющему проводить атаки за 3-4 секунды и разрывать зоны.

Секретное оружие даёт осечку

На случай, если всё сложится плохо, у Зидана обычно была пара решений. Во-первых, идеально проведённая ротация позволяла всегда иметь на скамейке одного-двух игроков в суперформе. Во-вторых, у команды было секретное оружие, также известное как «навал в концовке». Смешно звучит? Не смейтесь. Если не учитывать очки, набранные после 80-й минуты, «Реал» закончил бы прошлый сезон на четвёртом месте в Примере с 70 очками. Голы в концовке матчей принесли 23 очка. Но и этих вариантов сейчас нет: невезение с травмами усугубляется плохой формой Асенсио. А Васкес в такой форме, что болельщики, когда он выходит на поле, шутят: «Мы остались в меньшинстве». Всё-таки глубина состава по сравнению с прошлым годом (Хамес, Мората) уменьшилась, и любая травма сказывается на боеспособности. Ротация сейчас не работает.

С голами в концовке тоже не ладится. Строить рассуждения о неэффективности эмоциональных навалов – неблагодарная задача, потому что никаких фактов нет, приходится просто гадать, глядя на игру команды. Со стороны всё выглядит банально: они эмоционально наелись в прошлом сезоне, нужна пауза. Времени на паузу нет, и «Реал» снова идёт вперёд, и тут выясняется, что…

Это разбитая команда. В смысле, когда «Реал» оказывается в позиционной атаке, то начинается чётко делиться на оборонительную и атакующую группы, которые связывает только Касемиро. В этой ситуации любой перехват – опасность, потому что бразилец не успевает закрыть весь центр. В прошлом сезоне мадридцы были смертельно опасны в контратаках, а сейчас сами их получают.

Остаётся ещё одно. Лучший игрок в мире. Вообще-то, сегодня можно было ни разу не упомянуть Криштиану Роналду – вы бы ничего не заметили. И это серьёзная неприятность. Его традиционно критикуют за эгоцентризм, за высокомерные фразы, вроде «если бы все партнёры по команде были на одном уровне со мной»… но это не отменяет одного факта: Роналду олицетворяет неумение «Реала» проигрывать. Сейчас, когда он получил приз лучшему игроку года от ФИФА и ждёт очередной «Золотой мяч», ему явно нужна перезагрузка. Я уже говорил про идеальный шторм?

Невероятное невезение. Кстати, о везении. Это точно не получится подсчитать, но у вас лично не сложилось за последний год впечатления, что «Реал» — везучая команда? Так вот, даже если сложилось – уже нет. Когда плохо всё, значит всё.

Сезон только начинается. Спасибо «Дортмунду», и задача-минимум текущего момента в ЛЧ решается практически без усилий. Наберёт форму Асенсио, проснётся Роналду, вернётся Бэйл – разумеется, все станут играть лучше. Но прямо сейчас «Реалу» нужно не качество игры, а просто победа.