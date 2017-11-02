Уродская политика. Ненависть и дискриминация на матче «Спартака» в Севилье

Нужно сразу сказать, что Россия сама к этому пришла. Нам и нашим активным болельщикам было плевать на их правила. Ведь «УЕФА – мафия», «уханье – не расизм», «пиротехника – не преступление», а «футбол – не для мусоров». Русская культура фанатизма — она честная, агрессивная, искренняя – и никто не заставит нас сдаться и сделать игру бездуховной. Мы жгли, жжем, будем жечь и продолжим дискриминировать этот чопорный денежно-футбольный мирок, в котором они почему-то чувствуют себя хозяевами.

И эта нелюбовь взаимна. При ней каждая дисциплинарная санкция дает им возможность мстить и открыто притеснять по национальному признаку. Так было в Севилье, где к русским, кем бы они ни были, отнеслись со спесью и восторгом от собственных мелких пакостей.

Издевайся, избивай. «Спартак» устроил супершоу в Севилье (видео) Тысяча фанатов, драки, крутой флешмоб и невероятное спасение – это был самый дикий матч сезона.

***



— Особенно приветствуем болельщиков из Москвы. Мы очень надеемся, что вам понравится, — объявлял диктор стадиона «Санчес Писхуан», прекрасно зная, что адресаты сообщения находятся где-то за пределами арены. Если вы вдруг забыли, то спартаковским фанатам закрыли доступ на матч с «Севильей», потому что какой-то индивидуум решил выстрелить из ракетницы в Мариборе и почти попал в судью. Так у УЕФА появилась возможность легально дать команду «фас», а у испанцев – официально воспользоваться этим преимуществом.

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.

Россию подтравливали хитро и искусно.

1. В Испании ведь не просто закрыли гостевые сектора, не банально разворачивали людей в спартаковской символике, а конкретно отсеивали по национальному признаку. Ты мог несколько лет болеть за «Севилью», вести самую популярную группу клуба ВКонтакте, даже жить в этом городе и иметь рабочую визу, но все равно был бы отсеян из-за гражданства.



2. Они не смогли закрыть глаза и не обращать внимание на тех редких болельщиков, кто заплатил огромные деньги, купил проход на матч у перекупщиков и пришел на матч в штатском. Выглядело странно, когда стюарды на некоторых входах внутри стадиона вырывали билеты у людей, не похожих на испанцев и не способных показать любой паспорт, кроме российского.

3. С трудом верится, что провокации перед матчем не были заранее санкционированы. Иначе как именно в густой толпе поющих у стадиона российских болельщиков появился странный дед, доставший инопланетный по содержанию плакат «Путин использует Трампа и Пучдемона (так зовут президента Каталонии) для атаки на Испанию». Он кричал что-то про Россию и тут же попал под включенный свет камер, случайно и к место оказавшихся рядом испанских СМИ. Одиночный пикет по факту был законен, но по сути он проходил на спортивном соревновании, которое вроде как вне политики. Болельщики из России тут же попросили стюардов закончить представление, но те делали вид, что не понимают английский. Естественно, один из сотен в итоге попытался отобрать плакат флаг, что стало знаком для выездки конной полиции с дубинками. Деда окружили и защитили, позволив еще несколько минут нести свою истину в массы. И очень хорошо, что один испанский полицейский все это прекратил, протестующий не пострадал, а Россия ушла от большого скандала на пустом месте.

4. Вызывало отвращение, как в свободной, европейской стране относятся к прессе. Российских журналистов, зашедших на арену за полчаса до матча, просто отказались выпускать на улицу. — Вы больше не вернётесь, – говорили стюарды, которых не интересовали ни аккредитации, ни аргументы о необходимости работы снаружи, ни наблюдение, что испанские корреспонденты и фотографы спокойно снуют туда и обратно. В итоге, правда, один из сотрудников признался. – Они не дадут вам снимать то, что происходит снаружи.

В этот момент местные спецбатальоны перешли к зачистке площади, а спартаковские фанаты сделали первую и последнюю попытку массово проникнуть на трибуны. Свидетелем тарана ворота стадион стал российский журналист. Он снимал видео, когда один секьюрити, без объяснения причин, сорвал с него плотную веревку с аккредитацией, а двое других пинками не вытолкали на улицу.

Административное восхищение и вседозволенность доходили до того, что офицер по безопасности схватил ещё одного журналиста за шею просто потому, что тот сфотографировал, как гендиректора Сергея Родионова не пускают обратно на стадион после матча.



Решить вопрос было так же невозможно, потому что вокруг все официальные лица вдруг забывали английский.



5. Уже после матча полиция решила отодвинуть мало кому мешавших российских фанатов на 10 метров дальше от автобусов, начав свой рейд со странной жесткостью. Кто-то получил дубинкой по ногам, одному из болельщиков повезло меньше – ему разбили голову. На просьбу вызвать скорую ответа на последовало, корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов провел с мужчиной почти полчаса, прежде чем тому оказали помощь.

Фанат «Спартака»: после удара полицейского я упал и отключился на минуту

Да, во всех этих действиях читались логичные вещи. Ведь никто не просил приезжать на запрещенный матч. Никто не звал на площадь у стадиона. Никто не обещал, что этот вечер пройдет не по севильским правилам.

Но подобное все-таки невозможно было представить в этой ужасной России, где фанатам «Ливерпуля» и МЮ выдают футболки и пледы, где к гостям, какими бы они ни были, официальные лица относятся по правилу «лишь бы не обиделись,».

***

Простые же испанцы искренне сочувствовали. Они хотели, но боялись помочь с билетами – за перепродажу русским клуб ввел дикие штрафы и санкции. Болельщики мирно гуляли по городу двое суток, не соорудив и подобия беспорядков. Севилья вообще великолепный, красивый, уютный и дружелюбный город, но что-то уродское в ней, в сожалению, случилось. Если назвать одним словом, то это «политика». Но в конкретном случае важно помнить — закон нарушили именно мы.